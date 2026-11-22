TRỰC TIẾP Trực tiếp Racing Santander vs Real Sociedad: Racing Santander nhân đôi cách biệt Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân El Sardinero, nơi Racing Santander ở vị trí thứ 12 muốn tìm lại nhịp thắng ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 22/11/2026.

Racing Santander 2 - 0 Real Sociedad Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Racing Santander 2 - 0 Real Sociedad.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Racing Santander 43% - 57% Real Sociedad, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 4 - 1.

25' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Racing Santander 34% - 66% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Racing Santander 45% - 55% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! Racing Santander (2-0) Phút 8': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

6' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-0) Phút 6': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Iker Luque). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 22:59 22/11/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 13 Julen Agirrezabala 5 Pablo Ramón 22 Pedro Felipe 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 18 M. Prati 23 Iván Martín 19 Iker Luque 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri 1 Álex Remiro 22 Héctor Fort 5 Zubeldia 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 24 L. Sučić 4 Jon Gorrotxategi 18 Carlos Soler 11 Gonçalo Guedes 10 Mikel Oyarzabal 9 O. Óskarsson Dự bị Racing Santander 8 André Almeida 9 Juan Carlos Arana 33 Castellanos 15 Pablo García 16 Facundo González 7 Guliashvili 4 Manu Hernando 3 Aarón Martín 6 Íñigo Sainz-Maza Real Sociedad 32 Aitor Fraga 14 T. Kubo 28 A. Lebarbier 15 Pablo Marín 13 Unai Marrero 6 Jon Martín 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 16 Jon Pacheco Cập nhật đội hình lúc 21:49 22/11/2026

Racing Santander Thống kê Real Sociedad 43% Kiểm soát bóng 57% 5 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 7 5 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân El Sardinero của Racing Santander là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 22/11/2026. Đội khách đứng thứ 5 với 22 điểm, còn chủ nhà xếp thứ 12 với 14 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 7 bậc và 8 điểm. Real Sociedad có lợi thế rõ rệt khi nằm trong nhóm đầu, trong khi Racing Santander vẫn ở nửa dưới bảng và cần những kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Với đội khách, mỗi trận đấu lúc này là cơ hội giữ vững vị thế trong cuộc đua tốp đầu. Racing Santander thì có cơ hội thử sức trước một đối thủ xếp trên mình khá xa.

Phong độ: Real Sociedad ổn định hơn

Real Sociedad thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, trước đó là một trận hòa và một trận thua, rồi hai chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách giữ được nhịp độ tốt và hiếm khi sa sút.

Racing Santander thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội cũng thắng ở trận mới nhất, nhưng phong độ chưa thật đều: sau trận thua là hai chiến thắng liên tiếp, rồi lại có một trận thua ở giai đoạn cũ hơn. Chủ nhà đang có đà đi lên nhưng vẫn cần sự bền bỉ hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Racing Santander thắng 1, hòa 2 và Real Sociedad thắng 2. Cán cân nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường khá giằng co. Chủ nhà vì thế có cơ sở để tin rằng mình hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Real Sociedad mang theo lợi thế về thứ hạng và phong độ nên nhiều khả năng sẽ chủ động tìm kiếm thế trận. Điều quan trọng với họ là duy trì sự chắc chắn để không đánh mất nhịp thắng đang có. Trận hòa và trận thua xen giữa chuỗi gần đây cho thấy đội vẫn có thể bị cầm chân khi thiếu sự tập trung.

Về phía Racing Santander, sân nhà El Sardinero là nơi đội cần tận dụng để tạo sức ép ngay từ đầu. Hai trận hòa trong năm lần đối đầu gần nhất cho thấy chủ nhà từng thành công trong việc kéo trận đấu về thế cân bằng. Việc giữ vững tinh thần sau trận thắng gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Real Sociedad được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Racing Santander có đà thắng ở trận vừa qua cùng lợi thế sân nhà, nên một cuộc đấu giằng co hoàn toàn có thể xảy ra. Trận đấu này vì thế đáng theo dõi với những ai quan tâm đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Racing Santander · 1 thắng 2 hòa Real Sociedad · 2 thắng Real Sociedad 1 - 1 Racing Santander Hòa Real Sociedad 3 - 0 Racing Santander RS Racing Santander 0 - 0 Real Sociedad Hòa Racing Santander 2 - 1 Real Sociedad RS Real Sociedad 1 - 0 Racing Santander RS

Racing Santander 5 trận gần nhất T B T T B 12 Trận 4-2-6 T-H-B 17 Ghi (TB 1.4) 30 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất T H B T T 12 Trận 7-1-4 T-H-B 21 Ghi (TB 1.8) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T 4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27 H T T H B 5 Real Sociedad 12 7 1 4 +1 22 T B T T T 6 Sevilla 13 5 4 4 -2 19 H H B T B … 11 Deportivo La Coruna 13 3 6 4 -1 15 B H T B H 12 Racing Santander 12 4 2 6 -13 14 T B T B H 13 Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13 B H B H T …

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ M. Gueye (Muscle Injury) ✚ A. Mantilla (Knee Injury) ✚ A. Martin (Muscle Injury) Real Sociedad ✚ L. Astiazaran (Knock) ✚ A. Barrenetxea (Hamstring Injury) ✚ T. Folgado (Inactive) ✚ Y. Herrera (Foot Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)