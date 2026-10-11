TRỰC TIẾP Trực tiếp Racing Santander vs Valencia: Valencia gỡ hòa 2-2 Valencia hành quân tới sân El Sardinero với bài toán nhân sự nan giải cùng chuỗi trận nghèo nàn, trong khi Racing Santander nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà.

Racing Santander 2 - 2 Valencia Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Racing Santander 2 - 2 Valencia.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Iván Martín (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (Racing Santander): Maguette Gueye vào sân thay Matteo Prati.

87' Thay người Phút 87' (Racing Santander): Asier Villalibre vào sân thay Yassir Zabiri.

86' Thay người Phút 86' (Valencia): Arnau Martínez López vào sân thay Pablo Maffeo.

85' Thay người Phút 85' (Valencia): Aliou Dieng vào sân thay Javi Guerra.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 0 - 7.

75' Thay người Phút 75' (Racing Santander): Pablo García vào sân thay Sergio Canales.

72' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 5.

72' Thẻ vàng Phút 72': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

65' BÀN THẮNG! Valencia (2-2) Phút 65': David Otorbi Ejededawe (Valencia) lập công (kiến tạo: Javi Guerra). Tỷ số: 2 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Racing Santander): Andrés Martín vào sân thay André Almeida.

61' Thay người Phút 61' (Racing Santander): Aarón Martin Caricol vào sân thay Pablo Ramon Parra.

60' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 5.

58' Thay người Phút 58' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Filip Ugrinic.

58' Thay người Phút 58' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Daniel Raba Antolín.

48' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 56% - 44% Valencia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 4.

47' VAR Phút 47': Original decision changed — Mouctar Diakhaby (Valencia).

47' BÀN THẮNG! Racing Santander (2-1) Phút 47': Iván Martín (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Daniel Raba Antolín (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Argument).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Jorge Salinas Viadero (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Valencia): Arnaut Danjuma vào sân thay Mouctar Diakhaby.

36' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 60% - 40% Valencia, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-1) Phút 32': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Iñigo Vicente). Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Racing Santander 57% - 43% Valencia, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Pablo Ramon Parra (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Racing Santander 53% - 47% Valencia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

2' BÀN THẮNG! Valencia (0-1) Phút 2': Daniel Raba Antolín (Valencia) lập công (kiến tạo: Justin De Haas). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Valencia.

Cập nhật lúc 03:54 12/10/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López Valencia Sơ đồ 4-5-1 · HLV J. Aguirre 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 23 Iván Martín 18 M. Prati 20 Sergio Canales 8 André Almeida 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri 1 Dimitrievski 24 Pablo Maffeo 4 M. Diakhaby 12 J. de Haas 14 José Gayà 23 F. Ugrinic 8 Javi Guerra 2 G. Rodríguez 18 Pepelu 19 Dani Raba 9 Hugo Duro Dự bị Racing Santander 19 Iker Luque 12 Asier Villalibre 4 Manu Hernando 3 Aarón Martín 11 Andrés Martín 6 Íñigo Sainz-Maza 9 Juan Carlos Arana 15 Pablo García 31 Laro Gómez Valencia 22 Arnau Martínez 37 Aimar Blázquez 36 Iker Córdoba 7 A. Danjuma 15 A. Dieng 10 H. Elliott 33 Aaron Mayol 27 David Otorbi 39 R. Sato Cập nhật đội hình lúc 01:33 12/10/2026

Racing Santander Thống kê Valencia 54% Kiểm soát bóng 46% 16 Dứt điểm 9 9 Trúng đích 2 6 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 7

Valencia bước vào chuyến làm khách tại sân El Sardinero lúc 02:00 ngày 12/10/2026 với nỗi lo lớn về mặt quân số. Việc thiếu hụt nhân sự trước giờ bóng lăn đang đặt ban huấn luyện đội khách vào thế khó, đặc biệt trong bối cảnh phong độ thi đấu của họ đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Tình cảnh khó khăn của hai đội trên bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đã qua, cả Racing Santander và Valencia đều đang nỗ lực tích lũy từng điểm số nhằm cải thiện vị trí. Racing Santander hiện đứng ở vị trí thứ 16 với 7 điểm. Trong khi đó, Valencia rơi xuống vị trí thứ 19 khi mới chỉ giành được 4 điểm.

Khoảng cách 3 điểm giữa hai câu lạc bộ biến màn chạm trán sắp tới trở nên rất đáng chú ý. Với lợi thế sân bãi, Racing Santander có cơ hội nới rộng cách biệt, còn Valencia buộc phải tìm cách vượt qua những tổn thất về mặt lực lượng để không bị tụt lại sâu hơn.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất, Racing Santander thu về 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, họ vừa kịp lấy lại sự tự tin nhờ chiến thắng ở trận đấu gần nhất sau chuỗi trận có phần thất thường.

Ngược lại, Valencia đang trải qua quãng thời gian ảm đạm. Đội bóng này để thua tới 4 trận và chỉ có đúng 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nghiêm trọng hơn, Valencia đang mang chuỗi 3 trận thua liên tiếp tới làm khách tại El Sardinero, khiến áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ.

Dẫu vậy, điểm tựa tinh thần hiếm hoi của Valencia lại đến từ thành tích đối đầu trong quá khứ gần. Ở 4 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Valencia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Racing Santander chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Toan tính chiến thuật tại El Sardinero

Tổn thất nhân sự trước trận khiến các phương án triển khai chiến thuật của Valencia bị thu hẹp đáng kể. Việc thiếu vắng lựa chọn ưng ý buộc đội khách nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ, chủ động chơi thận trọng để bù đắp cho những lỗ hổng trong đội hình.

Về phía Racing Santander, điểm tựa sân nhà El Sardinero cùng thắng lợi vừa qua sẽ là động lực lớn để họ đẩy cao nhịp độ thi đấu. Nếu tận dụng triệt để những bất ổn mà đối thủ đang gặp phải, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra thế trận chủ động và hướng tới một kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Racing Santander · 0 thắng 2 hòa Valencia · 2 thắng Racing Santander 2 - 2 Valencia Hòa Valencia 4 - 3 Racing Santander VAL Racing Santander 1 - 1 Valencia Hòa Valencia 1 - 0 Racing Santander VAL

Racing Santander 5 trận gần nhất B B T B T 7 Trận 2-1-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 21 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất B T B B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B … 15 Celta Vigo 7 1 4 2 +2 7 T H H H B 16 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T 17 Levante 6 1 2 3 -4 5 B B H T H 18 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 19 Valencia 7 1 1 5 -9 4 B T B B B 20 Malaga 8 0 4 4 -9 4 H B B H H

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ L. Rioja (Heel Injury) ✚ U. Sadiq (Muscle Injury) ✚ D. Foulquier (Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ L. Rioja (Heel Injury)