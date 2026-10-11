Trực tiếp Racing Santander vs Valencia: Valencia gỡ hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Racing Santander vs Valencia: Valencia gỡ hòa 2-2

Văn Thể11/10/2026 20:58

Valencia hành quân tới sân El Sardinero với bài toán nhân sự nan giải cùng chuỗi trận nghèo nàn, trong khi Racing Santander nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà.

Racing Santander2 - 2ValenciaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Racing Santander 2 - 2 Valencia.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Iván Martín (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Racing Santander): Maguette Gueye vào sân thay Matteo Prati.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Racing Santander): Asier Villalibre vào sân thay Yassir Zabiri.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Valencia): Arnau Martínez López vào sân thay Pablo Maffeo.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Valencia): Aliou Dieng vào sân thay Javi Guerra.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 0 - 7.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Racing Santander): Pablo García vào sân thay Sergio Canales.

  • 72'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 5.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'BÀN THẮNG! Valencia (2-2)

    Phút 65': David Otorbi Ejededawe (Valencia) lập công (kiến tạo: Javi Guerra). Tỷ số: 2 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Racing Santander): Andrés Martín vào sân thay André Almeida.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Racing Santander): Aarón Martin Caricol vào sân thay Pablo Ramon Parra.

  • 60'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 54% - 46% Valencia, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 5.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Filip Ugrinic.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Daniel Raba Antolín.

  • 48'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 56% - 44% Valencia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 47'VAR

    Phút 47': Original decision changed — Mouctar Diakhaby (Valencia).

  • 47'BÀN THẮNG! Racing Santander (2-1)

    Phút 47': Iván Martín (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Daniel Raba Antolín (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Jorge Salinas Viadero (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Valencia): Arnaut Danjuma vào sân thay Mouctar Diakhaby.

  • 36'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Racing Santander 60% - 40% Valencia, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Racing Santander (1-1)

    Phút 32': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Iñigo Vicente). Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Racing Santander 57% - 43% Valencia, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Pablo Ramon Parra (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Racing Santander 53% - 47% Valencia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 2'BÀN THẮNG! Valencia (0-1)

    Phút 2': Daniel Raba Antolín (Valencia) lập công (kiến tạo: Justin De Haas). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Racing Santander tiếp đón Valencia.

Cập nhật lúc 03:54 12/10/2026

Đội hình chính thức
Racing Santander
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López
Valencia
Sơ đồ 4-5-1 · HLV J. Aguirre
13
Julen Agirrezabala
2
Álvaro Mantilla
5
Pablo Ramón
24
J. Belocian
17
Jorge Salinas
23
Iván Martín
18
M. Prati
20
Sergio Canales
8
André Almeida
10
Iñigo Vicente
21
M. Zabiri
1
Dimitrievski
24
Pablo Maffeo
4
M. Diakhaby
12
J. de Haas
14
José Gayà
23
F. Ugrinic
8
Javi Guerra
2
G. Rodríguez
18
Pepelu
19
Dani Raba
9
Hugo Duro
Dự bị
Racing Santander
19 Iker Luque12 Asier Villalibre4 Manu Hernando3 Aarón Martín11 Andrés Martín6 Íñigo Sainz-Maza9 Juan Carlos Arana15 Pablo García31 Laro Gómez
Valencia
22 Arnau Martínez37 Aimar Blázquez36 Iker Córdoba7 A. Danjuma15 A. Dieng10 H. Elliott33 Aaron Mayol27 David Otorbi39 R. Sato
Cập nhật đội hình lúc 01:33 12/10/2026
Racing SantanderThống kêValencia
54%
Kiểm soát bóng
46%
16
Dứt điểm
9
9
Trúng đích
2
6
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
7

Valencia bước vào chuyến làm khách tại sân El Sardinero lúc 02:00 ngày 12/10/2026 với nỗi lo lớn về mặt quân số. Việc thiếu hụt nhân sự trước giờ bóng lăn đang đặt ban huấn luyện đội khách vào thế khó, đặc biệt trong bối cảnh phong độ thi đấu của họ đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Tình cảnh khó khăn của hai đội trên bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đã qua, cả Racing Santander và Valencia đều đang nỗ lực tích lũy từng điểm số nhằm cải thiện vị trí. Racing Santander hiện đứng ở vị trí thứ 16 với 7 điểm. Trong khi đó, Valencia rơi xuống vị trí thứ 19 khi mới chỉ giành được 4 điểm.

Khoảng cách 3 điểm giữa hai câu lạc bộ biến màn chạm trán sắp tới trở nên rất đáng chú ý. Với lợi thế sân bãi, Racing Santander có cơ hội nới rộng cách biệt, còn Valencia buộc phải tìm cách vượt qua những tổn thất về mặt lực lượng để không bị tụt lại sâu hơn.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất, Racing Santander thu về 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, họ vừa kịp lấy lại sự tự tin nhờ chiến thắng ở trận đấu gần nhất sau chuỗi trận có phần thất thường.

Ngược lại, Valencia đang trải qua quãng thời gian ảm đạm. Đội bóng này để thua tới 4 trận và chỉ có đúng 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nghiêm trọng hơn, Valencia đang mang chuỗi 3 trận thua liên tiếp tới làm khách tại El Sardinero, khiến áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ.

Dẫu vậy, điểm tựa tinh thần hiếm hoi của Valencia lại đến từ thành tích đối đầu trong quá khứ gần. Ở 4 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Valencia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Racing Santander chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Toan tính chiến thuật tại El Sardinero

Tổn thất nhân sự trước trận khiến các phương án triển khai chiến thuật của Valencia bị thu hẹp đáng kể. Việc thiếu vắng lựa chọn ưng ý buộc đội khách nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ, chủ động chơi thận trọng để bù đắp cho những lỗ hổng trong đội hình.

Về phía Racing Santander, điểm tựa sân nhà El Sardinero cùng thắng lợi vừa qua sẽ là động lực lớn để họ đẩy cao nhịp độ thi đấu. Nếu tận dụng triệt để những bất ổn mà đối thủ đang gặp phải, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra thế trận chủ động và hướng tới một kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Racing Santander · 0 thắng2 hòaValencia · 2 thắng
30/01/2012
Racing Santander
2 - 2
Valencia
Hòa
28/08/2011
Valencia
4 - 3
Racing Santander
VAL
01/02/2011
Racing Santander
1 - 1
Valencia
Hòa
11/09/2010
Valencia
1 - 0
Racing Santander
VAL
Racing Santander
5 trận gần nhất
BBTBT
7
Trận
2-1-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
21
Thủng lưới
Valencia
5 trận gần nhất
BTBBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
4
Ghi (TB 0.6)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Madrid8602+1118TBTTB
15Celta Vigo7142+27THHHB
16Racing Santander7214-107BBTBT
17Levante6123-45BBHTH
18Elche7124-65TBHBB
19Valencia7115-94BTBBB
20Malaga8044-94HBBHH
Tình hình lực lượng
Racing Santander
S. Eriksson (Shoulder Injury)
S. Eriksson (Shoulder Injury)
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
L. Rioja (Heel Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)
D. Foulquier (Injury)
S. Canos (Knee Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
L. Rioja (Heel Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Racing Santander vs Valencia: Valencia gỡ hòa 2-2
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