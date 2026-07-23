Trực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0

Văn Thể23/07/2026 18:57

Raków Częstochowa gặp Valletta FC lúc 23:30 ngày 23/07/2026 tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

Raków Częstochowa0 - 1Valletta FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Valletta FC (0-1)

    Phút 23': M. Morello (Valletta FC) lập công (kiến tạo: Thaylor). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Raków Częstochowa tiếp đón Valletta FC.

Cập nhật lúc 00:18 24/07/2026

Đội hình chính thức
Raków Częstochowa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
Valletta FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef
1
Kacper Trelowski
7
Fran Tudor
25
Bogdan Racovițan
4
Stratos Svarnas
20
Jean Carlos Silva
10
Wladyslaw Kocherhin
6
Oskar Repka
19
Michael Ameyaw
9
Patryk Makuch
11
Mahir Emreli
88
Ádin Molnár
90
Adilson Maringá
3
Matthias Ellul
33
Emmanuel Mbende
55
Sava Radić
94
Manuel Morello
77
Thaylor
32
Alex de Aguiar Gomes
11
Jake Azzopardi
8
Andrea Zammit
10
Brandon Paiber
19
Diogo Tavares
Dự bị
Raków Częstochowa
29 Wiktor Zolneczko71 Tarik Karić2 Jerzy Napieraj5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka21 Tomasz Pieńko22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno
Valletta FC
1 Julani Archibald13 Liam Frendo4 Ermin Bičakčić44 Neil Anthony Micallef20 Yannick Yankam21 Roko Prša23 Petar Sekulović31 Cedrik Formosa80 Keyon Ewurum
Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Raków Częstochowa sẽ đối đầu Valletta FC lúc 23:30 ngày 23/07/2026 tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu có sự góp mặt của hai đội bóng đến từ hai nền bóng đá khác nhau, nhưng những dữ liệu được công bố hiện chỉ xác nhận thông tin về cặp đấu, thời gian và địa điểm.

Thông tin trận đấu

Raków Częstochowa được xác định là đội đứng trước trong cặp đấu, trong khi Valletta FC là đối thủ. Trận đấu diễn ra tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, sân vận động gắn với đội bóng Raków Częstochowa.

Thời điểm thi đấu là 23:30 ngày 23/07/2026. Người hâm mộ cần lưu ý lịch thi đấu được giữ nguyên theo thông tin đã công bố.

Nhận định trước trận

Hiện chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội để đưa ra đánh giá định lượng. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng dựa trên các chỉ số cụ thể.

Trong bối cảnh đó, diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng của trận đấu. Raków Częstochowa có lợi thế thi đấu tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, còn Valletta FC sẽ phải thích nghi với điều kiện sân khách. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ để khẳng định kết quả khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn.

Điểm đáng chờ đợi

Trận đấu sẽ cho thấy cách Raków Częstochowa và Valletta FC tiếp cận một cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League. Khả năng tổ chức, sự tập trung trong phòng ngự và hiệu quả xử lý cơ hội có thể trở thành những yếu tố quyết định, nhưng chưa có cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài được xác nhận diễn ra giữa Raków Częstochowa và Valletta FC vào 23:30 ngày 23/07/2026. Những nhận định sâu hơn về phong độ, lực lượng và chiến thuật cần chờ thêm thông tin trước trận.

Raków Częstochowa
5 trận gần nhất
HBBBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Valletta FC
5 trận gần nhất
TTBHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Hết hiệp 1, Valletta FC dẫn 1-0
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