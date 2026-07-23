TRỰC TIẾP Trực tiếp Raków Częstochowa vs Valletta FC: Trận đấu đang diễn ra Raków Częstochowa gặp Valletta FC lúc 23:30 ngày 23/07/2026 tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League.

Raków Częstochowa 0 - 0 Valletta FC Hiệp 1 — phút 18' 18' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Raków Częstochowa tiếp đón Valletta FC.

Cập nhật lúc 23:48 23/07/2026

Đội hình chính thức Raków Częstochowa Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek Valletta FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef 1 Kacper Trelowski 7 Fran Tudor 25 Bogdan Racovițan 4 Stratos Svarnas 20 Jean Carlos Silva 10 Wladyslaw Kocherhin 6 Oskar Repka 19 Michael Ameyaw 9 Patryk Makuch 11 Mahir Emreli 88 Ádin Molnár 90 Adilson Maringá 3 Matthias Ellul 33 Emmanuel Mbende 55 Sava Radić 94 Manuel Morello 77 Thaylor 32 Alex de Aguiar Gomes 11 Jake Azzopardi 8 Andrea Zammit 10 Brandon Paiber 19 Diogo Tavares Dự bị Raków Częstochowa 29 Wiktor Zolneczko 71 Tarik Karić 2 Jerzy Napieraj 5 Marko Bulat 15 Oliwier Kwiatkowski 17 Jakub Jendryka 21 Tomasz Pieńko 22 Abraham Emmanuel Ojo 26 Erick Otieno Valletta FC 1 Julani Archibald 13 Liam Frendo 4 Ermin Bičakčić 44 Neil Anthony Micallef 20 Yannick Yankam 21 Roko Prša 23 Petar Sekulović 31 Cedrik Formosa 80 Keyon Ewurum Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Raków Częstochowa sẽ đối đầu Valletta FC lúc 23:30 ngày 23/07/2026 tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu có sự góp mặt của hai đội bóng đến từ hai nền bóng đá khác nhau, nhưng những dữ liệu được công bố hiện chỉ xác nhận thông tin về cặp đấu, thời gian và địa điểm.

Thông tin trận đấu

Raków Częstochowa được xác định là đội đứng trước trong cặp đấu, trong khi Valletta FC là đối thủ. Trận đấu diễn ra tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, sân vận động gắn với đội bóng Raków Częstochowa.

Thời điểm thi đấu là 23:30 ngày 23/07/2026. Người hâm mộ cần lưu ý lịch thi đấu được giữ nguyên theo thông tin đã công bố.

Nhận định trước trận

Hiện chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội để đưa ra đánh giá định lượng. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng dựa trên các chỉ số cụ thể.

Trong bối cảnh đó, diễn biến trên sân sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng của trận đấu. Raków Częstochowa có lợi thế thi đấu tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow, còn Valletta FC sẽ phải thích nghi với điều kiện sân khách. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ để khẳng định kết quả khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn.

Điểm đáng chờ đợi

Trận đấu sẽ cho thấy cách Raków Częstochowa và Valletta FC tiếp cận một cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League. Khả năng tổ chức, sự tập trung trong phòng ngự và hiệu quả xử lý cơ hội có thể trở thành những yếu tố quyết định, nhưng chưa có cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài được xác nhận diễn ra giữa Raków Częstochowa và Valletta FC vào 23:30 ngày 23/07/2026. Những nhận định sâu hơn về phong độ, lực lượng và chiến thuật cần chờ thêm thông tin trước trận.

Raków Częstochowa 5 trận gần nhất H B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Valletta FC 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới