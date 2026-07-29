Trực tiếp Rapid Vienna vs FC Santa Coloma: Hết hiệp 1, Rapid Vienna dẫn 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rapid Vienna vs FC Santa Coloma: Hết hiệp 1, Rapid Vienna dẫn 3-1

Văn Thể29/07/2026 20:28

Rapid Vienna có lợi thế từ thành tích đối đầu, trong khi FC Santa Coloma sở hữu chuỗi phong độ tích cực hơn trước cuộc chạm trán tại Allianz Stadion

Rapid Vienna3 - 1FC Santa ColomaNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rapid Vienna 48% - 52% FC Santa Coloma, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': M. Lopez (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng.

  • 33'BÀN THẮNG! Rapid Vienna (3-1)

    Phút 33': E. Kara (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: M. Seidl). Tỷ số: 3 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! FC Santa Coloma (2-1)

    Phút 32': Guti (FC Santa Coloma) lập công (kiến tạo: A. Gomez). Tỷ số: 2 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rapid Vienna 47% - 53% FC Santa Coloma, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Rapid Vienna (2-0)

    Phút 24': P. Dahl (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: M. Tilio). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rapid Vienna 43% - 57% FC Santa Coloma, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 10'BÀN THẮNG! Rapid Vienna (1-0)

    Phút 10': E. Kara (Rapid Vienna) lập công (kiến tạo: B. Bolla). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rapid Vienna tiếp đón FC Santa Coloma.

Cập nhật lúc 02:20 30/07/2026

Đội hình chính thức
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
FC Santa Coloma
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Albert Gomez
1
Niklas Hedl
77
Bendegúz Bolla
55
Nenad Cvetković
6
Serge-Philippe Raux-Yao
23
Jonas Auer
30
Nicolas Bajlicz
18
Matthias Seidl
7
Marco Tilio
10
Petter Nosakhare Dahl
43
Moulaye Haïdara
9
Ercan Kara
12
André Alcaraz
2
Álex Rasines
5
Jorge Padilla
4
José María Gutiérrez Bellido
16
David Andrade
6
Miguel López
9
Predrag Muñoz
8
Íñigo Barrenetxea
18
Adria Arjona
22
Álex Gómez
10
Guillaume Lopez
Dự bị
Rapid Vienna
25 Paul Gartler50 Laurenz Orgler2 Eaden Roka4 Jakob Schöller38 Jannes Horn47 Amin Gröller61 Furkan Demir17 Tobias Fjeld Gulliksen21 Louis Schaub
FC Santa Coloma
13 Gorka San Nicolás23 Moisés San Nicolás11 Roberto Rodríguez14 Raly Cabral21 Andy Villar7 Kun Temenuzhkov
Cập nhật đội hình lúc 01:03 30/07/2026
Rapid ViennaThống kêFC Santa Coloma
48%
Kiểm soát bóng
52%
5
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
1
0
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Rapid Vienna sẽ đối đầu FC Santa Coloma tại Allianz Stadion lúc 01:30 ngày 30/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà có điểm tựa từ lần gặp gần nhất, còn FC Santa Coloma bước vào trận đấu với chuỗi phong độ dài hơn và cũng cho thấy sự ổn định nhất định.

Rapid Vienna có lợi thế đối đầu

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Rapid Vienna giành chiến thắng trước FC Santa Coloma. Kết quả này tạo ra lợi thế tâm lý cho đại diện Vienna, đặc biệt khi trận đấu sắp tới diễn ra trên sân Allianz Stadion.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu chỉ phản ánh một lần gặp nhau và không đủ để quyết định toàn bộ cục diện trận đấu. Rapid Vienna cần biến ưu thế sân nhà cùng sự tự tin từ quá khứ thành khả năng kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

FC Santa Coloma có chuỗi phong độ dài hơn

Rapid Vienna mới có một trận gần nhất được ghi nhận và giành chiến thắng. Trong khi đó, FC Santa Coloma trải qua ba trận với thành tích thắng hai, thua một. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách cũng có nền tảng cạnh tranh đáng chú ý, dù phong độ chưa hoàn toàn liền mạch.

Điểm khác biệt nằm ở quy mô mẫu dữ liệu: Rapid Vienna chỉ được đánh giá qua một trận gần nhất, còn FC Santa Coloma có thêm một trận đấu để tham chiếu. Vì vậy, không nên xem chuỗi thắng của đội khách là bảo đảm cho màn trình diễn tốt hơn, cũng như không thể chỉ dựa vào một chiến thắng để kết luận Rapid Vienna đang vượt trội tuyệt đối.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu thuận lợi, Rapid Vienna nhiều khả năng sẽ muốn chủ động tạo sức ép, kiểm soát nhịp độ và sớm đưa trận đấu về thế có lợi. Mấu chốt của đội chủ nhà là duy trì sự chủ động mà không để khoảng trống phía sau tạo cơ hội cho đối thủ phản công.

Ở chiều ngược lại, FC Santa Coloma có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Chuỗi thắng hai trong ba trận gần nhất là cơ sở để đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng thất bại còn lại cũng nhắc nhở họ về yêu cầu duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Do dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật hay nhân sự cụ thể, điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng tổ chức tập thể và phản ứng của mỗi đội khi cục diện thay đổi. Rapid Vienna cần tận dụng không gian tấn công trên sân nhà, còn FC Santa Coloma phải hạn chế những thời điểm mất kiểm soát và bảo vệ cấu trúc phòng ngự.

Nhận định trước trận

Rapid Vienna đang có hai lợi thế rõ ràng: được thi đấu tại Allianz Stadion và từng đánh bại FC Santa Coloma ở lần đối đầu gần nhất. Dẫu vậy, đội khách sở hữu chuỗi phong độ được ghi nhận qua nhiều trận hơn, trong đó có hai chiến thắng.

Vì thế, đây là cuộc đấu mà Rapid Vienna có cơ sở để chiếm ưu thế về tâm lý và thế trận, nhưng FC Santa Coloma vẫn đủ khả năng tạo ra sự giằng co nếu duy trì được tính kỷ luật. Cách hai đội xử lý giai đoạn đầu trận, cũng như khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công, có thể quyết định hướng đi của màn so tài tại UEFA Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaFC Santa Coloma · 0 thắng
24/07/2026
FC Santa Coloma
1 - 3
Rapid Vienna
RV
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
TTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
FC Santa Coloma
5 trận gần nhất
BTTBB
3
Trận
2-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Rapid Vienna vs FC Santa Coloma: Hết hiệp 1, Rapid Vienna dẫn 3-1
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