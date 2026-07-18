TRỰC TIẾP Trực tiếp Rapid Vienna vs Hamburger SV: Hết hiệp 1, Rapid Vienna dẫn 3-2 Rapid Vienna bước vào trận giao hữu với chuỗi phong độ gần đây đầy tích cực. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá phong độ Hamburger SV, lực lượng hoặc thế trận cụ thể.

Rapid Vienna 3 - 2 Hamburger SV Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

37' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (3-2) Phút 37': J. Auer (Rapid Vienna) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

35' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (2-2) Phút 35': E. Kara (Rapid Vienna) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

24' BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-2) Phút 24': A. Gronbaek (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

16' BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-1) Phút 16': Y. Poulsen (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

3' BÀN THẮNG! Rapid Vienna (1-0) Phút 3': E. Kara (Rapid Vienna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Rapid Vienna tiếp đón Hamburger SV.

Cập nhật lúc 00:48 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Rapid Vienna vs Hamburger SV

Thời gian: 19/07/2026 00:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Rapid Vienna có nền tảng phong độ tích cực

Rapid Vienna bước vào cuộc đối đầu với Hamburger SV sau chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này chưa nhận thất bại trong quãng phong độ được cung cấp, cho thấy sự ổn định nhất định trước trận giao hữu.

Đáng chú ý, Rapid Vienna khép lại chuỗi trận bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Diễn biến này tạo ra tín hiệu tích cực về khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả thi đấu trong giai đoạn gần đây, dù chưa có thêm số liệu để đánh giá cụ thể cách đội bóng giành kết quả.

Hamburger SV chưa có đủ dữ liệu đối chiếu

Thông tin hiện có không cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của Hamburger SV. Vì vậy, chưa thể đưa ra so sánh đầy đủ giữa hai đội hoặc xác định bên nào đang có ưu thế rõ ràng hơn về mặt kết quả.

Việc thiếu dữ liệu về Hamburger SV cũng khiến những nhận định liên quan đến khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu suất tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự cần được giữ ở mức thận trọng. Trận đấu giao hữu có thể được nhìn nhận trước hết qua phong độ gần đây của Rapid Vienna, thay vì một kết luận chắc chắn về cục diện.

Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận trận đấu

Với chuỗi 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất, Rapid Vienna có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin. Hai chiến thắng liên tiếp trước trận đấu có thể giúp đội bóng duy trì nhịp thi đấu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định họ sẽ áp đặt thế trận trước Hamburger SV.

Ở chiều ngược lại, do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, nhân sự và phong độ của Hamburger SV, chưa thể xác định đội khách sẽ lựa chọn cách chơi chủ động hay thận trọng. Những diễn biến đầu trận, đặc biệt là khả năng tổ chức của hai tuyến, sẽ có ý nghĩa trong việc định hình thế trận.

Nhận định trước trận

Rapid Vienna sở hữu lợi thế về dữ liệu phong độ khi bất bại trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin tương ứng về Hamburger SV khiến trận đấu vẫn khó được đánh giá một chiều.

Nhìn chung, Rapid Vienna đang cho thấy trạng thái ổn định hơn qua các kết quả gần đây. Dù vậy, đây là trận giao hữu và chưa có đủ dữ liệu về lực lượng cũng như chiến thuật của hai đội để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hoặc kết quả cuối cùng.

Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T H H T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.1) 9 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới