TRỰC TIẾP Trực tiếp Ratchaburi vs Johor Darul Takzim FC: Hết hiệp 1, Johor Darul Takzim FC dẫn 1-0 Johor Darul Takzim FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, đứng hạng 7. Đội sẽ gặp Ratchaburi tại Dragon Solar Park lúc 19h15 ngày 24/11/2026.

Ratchaburi 0 - 1 Johor Darul Takzim FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 46% - 54% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

36' BÀN THẮNG! Johor Darul Takzim FC (0-1) Phút 36': Marcos Guilherme (Johor Darul Takzim FC) lập công (kiến tạo: Joao Figueiredo). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 48% - 52% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ratchaburi 43% - 57% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': Carlos Akapo (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Ratchaburi tiếp đón Johor Darul Takzim FC.

Cập nhật lúc 20:03 24/11/2026

Đội hình chính thức Ratchaburi Sơ đồ · HLV W. Srimaka Johor Darul Takzim FC Sơ đồ · HLV Xisco Muñoz 31 van Wermeskerken 6 Tana 17 Sidcley 22 Sangkasopha 21 E. Panya 16 Roque Mesa 44 Pablo Insua 27 J. Curran 48 S. Allardice 99 Phatomakkakul 3 Tarek Aggoun 58 Andoni Zubiaurre 5 Cristián Glauder 24 Óscar Arribas 25 Joao Figueiredo 11 Jairo 95 Marcos Guilherme 81 K. Medina 28 Nacho Méndez 21 D. Petrovič 33 J. Silva 29 Carlos Akapo Dự bị Ratchaburi 9 Bruno Mendes 1 N. Lakhonphon 28 Limwanasathian 20 Sanchai Nontasila 42 S. Panthong 88 C. Poomkaew 15 A. Promrak 92 Njiva Rakotoharimalala 5 D. Ting Johor Darul Takzim FC 10 Arif Aiman Hanapi 7 S. Zahedi 19 Stoichkov 77 Matías Nahuel 23 E. İsrafilov 17 Jon Irazábal 30 Natxo Insa 16 Ahmad Syihan Hazmi 4 Afiq Fazail Cập nhật đội hình lúc 18:49 24/11/2026

Ratchaburi Thống kê Johor Darul Takzim FC 46% Kiểm soát bóng 54% 5 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Johor Darul Takzim FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Ratchaburi tại Dragon Solar Park lúc 19h15 ngày 24/11/2026 là cơ hội để đội khách giữ nhịp trong nhóm đầu. Họ đứng hạng 7 với 7 điểm, trong khi Ratchaburi đứng hạng 14 với 1 điểm.

Johor Darul Takzim FC giữ phong độ ổn định

Johor Darul Takzim FC đang có chuỗi kết quả rất tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng cả hai trận gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Chuỗi kết quả này giúp đội khách có vị trí đáng nể trên bảng xếp hạng. Với 7 điểm và hạng 7, Johor Darul Takzim FC đang ở rất gần nhóm dẫn đầu cuộc đua giành vé dự cúp châu lục.

Ratchaburi cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Ngược lại, Ratchaburi đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó thua cả bốn trận mới nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Hiện Ratchaburi đứng hạng 14 với 1 điểm. Khoảng cách với Johor Darul Takzim FC là 7 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Lợi thế sân nhà tại Dragon Solar Park có thể là điểm tựa để đội chủ nhà chấm dứt chuỗi thất bại.

Hai lần gặp nhau gần nhất khá cân bằng

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần nhất với kết quả khá cân bằng: Ratchaburi chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 1 trận. Johor Darul Takzim FC thắng 1 trận và hòa 1 trận. Dù chỉ là hai lần chạm trán, kết quả này cho thấy đội khách chiếm ưu thế nhẹ.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Johor Darul Takzim FC mang theo mạch kết quả tốt và vị trí cao hơn. Ratchaburi cần phản ứng nhanh để thoát chuỗi thua liên tiếp.

Nếu giữ được sự ổn định như những trận gần đây, Johor Darul Takzim FC có nhiều cơ sở để tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, một đội chủ nhà đang cần điểm số để cải thiện vị trí có thể tạo ra thế trận khó chịu.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Johor Darul Takzim FC được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Dù vậy, Ratchaburi có động lực lớn để tìm lại chiến thắng trên sân nhà, nên cuộc đối đầu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội khách.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Ratchaburi · 0 thắng 1 hòa Johor Darul Takzim FC · 1 thắng Johor Darul Takzim FC 0 - 0 Ratchaburi Hòa Ratchaburi 0 - 1 Johor Darul Takzim FC JDT

Ratchaburi 5 trận gần nhất B B B B T 4 Trận 0-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 10 Thủng lưới Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T … 6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 +3 7 H T T B 7 Johor Darul Takzim FC 4 2 1 1 +3 7 B T T H 8 Jeonbuk Motors 4 2 1 1 +1 7 T H B T … 13 Port FC 4 1 0 3 -5 3 T B B B 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B 15 Pohang Steelers 4 0 1 3 -7 1 H B B B …