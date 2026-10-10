TRỰC TIẾP Trực tiếp Rayo Vallecano vs Athletic Club: Trận đấu tạm dừng, hòa 0-0 Athletic Club luôn là khắc tinh của Rayo Vallecano với thành tích đối đầu vượt trội, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính trên sân Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano 0 - 0 Athletic Club Gián đoạn 24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rayo Vallecano 53% - 47% Athletic Club, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rayo Vallecano 54% - 46% Athletic Club, phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0) Phút 7': (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Athletic Club.

Cập nhật lúc 19:56 10/10/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ · HLV Beñat San José Athletic Club Sơ đồ · HLV E. Terzić 20 I. Balliu 25 E. Audero 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 8 Unai López 24 F. Lejeune 18 Álvaro García 4 Pedro Díaz 19 Jorge de Frutos 6 P. Ciss 10 Sergio Camello 5 Yeray 12 Jesús Areso 17 Yuri 7 Álex Berenguer 28 Peio Canales 24 Beñat Gerenabarrena 23 Robert Navarro 4 Aitor Paredes 16 Ruíz de Galarreta 9 I. Williams 1 Unai Simón Dự bị Rayo Vallecano 34 Alonso Martin 9 Alemão 36 G. Bouare 1 Dani Cárdenas 3 M. Kumbulla 5 Luiz Felipe 11 R. Nteka 7 Isi Palazón 21 Fran Pérez Athletic Club 33 C. Mitogo 18 Mikel Jauregizar 31 J. Louis-Jean 13 Álex Padilla 6 Beñat Prados 20 Alejandro Rego 15 Hugo Rincón 21 Maroan Sannadi 22 Nico Serrano Cập nhật đội hình lúc 18:33 10/10/2026

Rayo Vallecano Thống kê Athletic Club 53% Kiểm soát bóng 47% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 0 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Cuộc đối đầu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club diễn ra lúc 19:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estadio de Vallecas thu hút nhiều sự chú ý. Trong những lần chạm trán gần đây, Athletic Club thường xuyên gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà và luôn nắm giữ ưu thế áp đảo về mặt tâm lý.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về phía đội khách

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ mạnh mẽ Athletic Club trước thềm chuyến làm khách này. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, đại diện xứ Basque giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần, trong khi Rayo Vallecano chưa giành nổi một thắng lợi nào.

Sự áp đảo này cho thấy lối chơi của Athletic Club luôn là khắc tinh đối với phong cách thi đấu của Rayo Vallecano. Việc không thể tìm ra công thức giải mã đối thủ suốt những trận đấu vừa qua chắc chắn sẽ đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện đội chủ nhà trong 90 phút sắp tới.

Sự giằng co về điểm số và phong độ hiện tại

Dù có sự chênh lệch lớn về thành tích đối đầu, cả hai câu lạc bộ lại đang ở vị thế tương đối tương đồng trên bảng xếp hạng. Athletic Club tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 8 điểm, trong khi Rayo Vallecano bám đuổi ngay phía sau ở hạng 13 và cũng nắm trong tay 8 điểm.

Xét về phong độ gần đây, Athletic Club thể hiện sự lì lợm hơn khi giành 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Ngược lại, Rayo Vallecano bộc lộ dấu hiệu thiếu ổn định với chuỗi trận xen kẽ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại ở 5 trận vừa qua.

Toan tính then chốt trên sân Estadio de Vallecas

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estadio de Vallecas là điểm tựa lớn nhất để Rayo Vallecano nuôi hy vọng cải thiện kết quả. Đội chủ nhà cần sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng sắc bén của đối thủ, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công nếu muốn phá vỡ chuỗi trận toàn hòa và thua trước đối thủ.

Về phía Athletic Club, sự tự tin từ quá khứ đối đầu vượt trội sẽ giúp họ dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn. Với sự cân bằng về điểm số hiện tại, đội bóng nào thể hiện được bản lĩnh và tận dụng sai lầm tốt hơn sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 0 thắng 1 hòa Athletic Club · 4 thắng Rayo Vallecano 1 - 1 Athletic Club Hòa Athletic Club 1 - 0 Rayo Vallecano AC Athletic Club 3 - 1 Rayo Vallecano AC Rayo Vallecano 1 - 2 Athletic Club AC Rayo Vallecano 0 - 1 Athletic Club AC

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất H T B T B 7 Trận 2-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất T H H T T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Atletico Madrid 7 5 1 1 +9 16 T T T B T 3 Real Betis 7 5 1 1 +2 16 H T T T B … 9 Villarreal 7 2 2 3 +1 8 T T B B B 10 Athletic Club 6 2 2 2 +1 8 H H T T B 11 Espanyol 8 2 2 4 0 8 H B B T H 12 Getafe 7 2 2 3 -3 8 T B H H B 13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8 H T B T B 14 Osasuna 7 2 2 3 -7 8 H B B B T …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ I. Balliu (Ankle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ I. Balliu (Ankle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) Athletic Club ✚ A. Djalo (Illness) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ O. Sancet (Muscle Injury) ✚ N. Williams (Thigh Injury) ✚ A. Djalo (Illness) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ O. Sancet (Muscle Injury) ✚ N. Williams (Thigh Injury)