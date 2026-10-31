TRỰC TIẾP Trực tiếp Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Đội hình xuất phát Rayo Vallecano tiếp Celta Vigo, đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, hơn chủ nhà 8 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano vs Celta Vigo SẮP BẮT ĐẦU • 22:15 22:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Rayo Vallecano và Celta Vigo đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:15.

Cập nhật lúc 21:47 31/10/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 4 Pedro Díaz 23 Óscar Valentín 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 21 S. Cáceres 17 Javi Rueda 6 I. Moriba 14 Aleix Febas 22 Javi Galán 23 Hugo Álvarez 9 Ferran Jutglà 16 Hugo González Dự bị Rayo Vallecano 20 I. Balliu 37 Rayane Belid 9 Alemão 36 G. Bouare 1 Dani Cárdenas 22 Pelayo Fernández 11 R. Nteka 7 Isi Palazón 21 Fran Pérez Celta Vigo 3 Marcos Alonso 28 Andrés Antañón 10 Iago Aspas 1 A. Bayındır 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 24 C. Driouech 11 Pablo Durán 4 A. Faye Cập nhật đội hình lúc 21:47 31/10/2026

Rayo Vallecano bước vào trận đấu với Celta Vigo trong vai trò đội xếp dưới. Đối thủ đang đứng hạng 9 với 12 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 9 điểm. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio de Vallecas.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là bài toán đầu tiên của Rayo Vallecano

Celta Vigo đang hơn Rayo Vallecano 8 bậc trên bảng xếp hạng. Về điểm số, hai đội cách nhau 3 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng cho thấy đội khách đang có vị thế tốt hơn.

Với Rayo Vallecano, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp đội chủ nhà củng cố tinh thần.

Phong độ: Rayo Vallecano ít thất bại nhưng thiếu chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Rayo Vallecano thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà không dễ bị đánh bại, nhưng chỉ có một lần giành trọn 3 điểm. Đây có lẽ là lý do họ vẫn còn ở nhóm cuối bảng.

Trận thắng của Rayo Vallecano là kết quả gần đây nhất trong chuỗi này. Sau đó họ thua 1 trận rồi hòa liên tiếp 3 trận. Chuỗi hòa kéo dài phản ánh một tập thể biết chống đỡ, song cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm để chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Celta Vigo có phong độ cao hơn một chút. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một kết quả hòa. Trước đó, Celta Vigo có hai chiến thắng liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù xếp dưới, Rayo Vallecano lại có thành tích đối đầu khá tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Celta Vigo thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Celta Vigo chưa phải đối thủ quá khó chịu với Rayo Vallecano. Thêm vào đó, việc được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố hỗ trợ cho đội bóng thủ đô.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi 3 trận hòa gần nhất, Rayo Vallecano nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở phía sau. Việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ được kế hoạch và tạo áp lực lên đối thủ khi trận đấu kéo dài.

Ngược lại, Celta Vigo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ nhỉnh hơn. Đội khách có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, vì chỉ cần một kết quả tốt là họ tiếp tục duy trì khoảng cách với chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có hai gam màu tương phản. Celta Vigo mạnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, còn Rayo Vallecano có thế đối đầu thuận lợi hơn cùng lợi thế sân nhà.

Chủ nhà đứng trước thử thách lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong chuỗi trận vừa qua và tận dụng tốt các tình huống, Rayo Vallecano hoàn toàn có thể làm khó đối thủ xếp trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 2 thắng 2 hòa Celta Vigo · 1 thắng Celta Vigo 3 - 0 Rayo Vallecano CV Rayo Vallecano 1 - 1 Celta Vigo Hòa Celta Vigo 1 - 2 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 2 - 1 Celta Vigo RV Celta Vigo 0 - 0 Rayo Vallecano Hòa

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất T B H H H 9 Trận 2-3-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 20 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất H T T B H 10 Trận 2-6-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 8 Athletic Club 9 3 3 3 +3 12 T B H H H 9 Celta Vigo 10 2 6 2 +3 12 H T H T H 10 Villarreal 11 3 3 5 0 12 B T H B T … 16 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B 17 Rayo Vallecano 9 2 3 4 -8 9 B H H T B 18 Getafe 10 2 3 5 -10 9 B H B T B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Muscle Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Muscle Injury) Celta Vigo ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury)