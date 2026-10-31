Trực tiếp Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, Rayo Vallecano dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, Rayo Vallecano dẫn 1-0

Văn Thể31/10/2026 17:18

Rayo Vallecano tiếp Celta Vigo, đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, hơn chủ nhà 8 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano1 - 0Celta VigoNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 43'Thay người

    Phút 43' (Celta Vigo): Pablo Durán Fernández vào sân thay Hugo González.

  • 37'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 64% - 36% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 36'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0)

    Phút 36': Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Sergio Camello). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Unai López (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 71% - 29% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 73% - 27% Celta Vigo, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rayo Vallecano tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 23:07 31/10/2026

Đội hình chính thức
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
25
E. Audero
2
A. Rațiu
24
F. Lejeune
15
Mujaid Sadick
17
Adrià Pedrosa
4
Pedro Díaz
23
Óscar Valentín
8
Unai López
19
Jorge de Frutos
10
Sergio Camello
18
Álvaro García
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
18
Yoel Lago
21
S. Cáceres
17
Javi Rueda
6
I. Moriba
14
Aleix Febas
22
Javi Galán
23
Hugo Álvarez
9
Ferran Jutglà
16
Hugo González
Dự bị
Rayo Vallecano
20 I. Balliu37 Rayane Belid9 Alemão36 G. Bouare1 Dani Cárdenas22 Pelayo Fernández11 R. Nteka7 Isi Palazón21 Fran Pérez
Celta Vigo
3 Marcos Alonso28 Andrés Antañón10 Iago Aspas1 A. Bayındır30 H. Burcio5 Sergio Carreira24 C. Driouech11 Pablo Durán4 A. Faye
Cập nhật đội hình lúc 21:47 31/10/2026
Rayo VallecanoThống kêCelta Vigo
64%
Kiểm soát bóng
36%
5
Dứt điểm
4
3
Trúng đích
0
3
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
2
0
Thủ môn cứu thua
3

Rayo Vallecano bước vào trận đấu với Celta Vigo trong vai trò đội xếp dưới. Đối thủ đang đứng hạng 9 với 12 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 9 điểm. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio de Vallecas.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là bài toán đầu tiên của Rayo Vallecano

Celta Vigo đang hơn Rayo Vallecano 8 bậc trên bảng xếp hạng. Về điểm số, hai đội cách nhau 3 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng cho thấy đội khách đang có vị thế tốt hơn.

Với Rayo Vallecano, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp đội chủ nhà củng cố tinh thần.

Phong độ: Rayo Vallecano ít thất bại nhưng thiếu chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Rayo Vallecano thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà không dễ bị đánh bại, nhưng chỉ có một lần giành trọn 3 điểm. Đây có lẽ là lý do họ vẫn còn ở nhóm cuối bảng.

Trận thắng của Rayo Vallecano là kết quả gần đây nhất trong chuỗi này. Sau đó họ thua 1 trận rồi hòa liên tiếp 3 trận. Chuỗi hòa kéo dài phản ánh một tập thể biết chống đỡ, song cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm để chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Celta Vigo có phong độ cao hơn một chút. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một kết quả hòa. Trước đó, Celta Vigo có hai chiến thắng liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù xếp dưới, Rayo Vallecano lại có thành tích đối đầu khá tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Celta Vigo thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Celta Vigo chưa phải đối thủ quá khó chịu với Rayo Vallecano. Thêm vào đó, việc được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố hỗ trợ cho đội bóng thủ đô.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi 3 trận hòa gần nhất, Rayo Vallecano nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở phía sau. Việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ được kế hoạch và tạo áp lực lên đối thủ khi trận đấu kéo dài.

Ngược lại, Celta Vigo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ nhỉnh hơn. Đội khách có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, vì chỉ cần một kết quả tốt là họ tiếp tục duy trì khoảng cách với chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có hai gam màu tương phản. Celta Vigo mạnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, còn Rayo Vallecano có thế đối đầu thuận lợi hơn cùng lợi thế sân nhà.

Chủ nhà đứng trước thử thách lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong chuỗi trận vừa qua và tận dụng tốt các tình huống, Rayo Vallecano hoàn toàn có thể làm khó đối thủ xếp trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rayo Vallecano · 2 thắng2 hòaCelta Vigo · 1 thắng
19/01/2026
Celta Vigo
3 - 0
Rayo Vallecano
CV
21/09/2025
Rayo Vallecano
1 - 1
Celta Vigo
Hòa
19/05/2025
Celta Vigo
1 - 2
Rayo Vallecano
RV
11/01/2025
Rayo Vallecano
2 - 1
Celta Vigo
RV
31/03/2024
Celta Vigo
0 - 0
Rayo Vallecano
Hòa
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
TBHHH
9
Trận
2-3-4
T-H-B
12
Ghi (TB 1.3)
20
Thủng lưới
Celta Vigo
5 trận gần nhất
HTTBH
10
Trận
2-6-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona10901+2927BTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
8Athletic Club9333+312TBHHH
9Celta Vigo10262+312HTHTH
10Villarreal11335012BTHBT
16Elche10244-310THHTB
17Rayo Vallecano9234-89BHHTB
18Getafe10235-109BHBTB
Tình hình lực lượng
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
P. Ciss (Yellow Cards)
Luiz Felipe (Knee Injury)
A. Ratiu (Muscle Injury)
A. Batalla (Broken calfbone)
P. Ciss (Yellow Cards)
Luiz Felipe (Knee Injury)
A. Ratiu (Muscle Injury)
Celta Vigo
H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
A. Nunez (Groin Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Muscle Injury)
H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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