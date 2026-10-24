Trực tiếp Rayo Vallecano vs Elche: Hiệp 2 bắt đầu, Elche dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rayo Vallecano vs Elche: Hiệp 2 bắt đầu, Elche dẫn 2-0

Văn Thể24/10/2026 14:18

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Rayo Vallecano và Elche thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 19:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Vallecas được kỳ vọng tiếp tục kịch bản cởi mở đó. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng và cùng mang phong độ thiếu ổn định.

Rayo Vallecano0 - 2ElcheHiệp 2 — phút 67'
  • 67'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Rayo Vallecano 0 - 2 Elche.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 53% - 47% Elche, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 6 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Rayo Vallecano): Jozhua Vertrouwd vào sân thay Adrià Pedrosa.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Rayo Vallecano): Isi Palazón vào sân thay Pedro Díaz.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 51% - 49% Elche, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 6 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Elche): Facundo Buonanotte vào sân thay Gonzalo Villar.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Rayo Vallecano): Georgiy Tsitaishvili vào sân thay Jorge De Frutos.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

  • 39'Hỏng phạt đền

    Phút 39': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) sút hỏng phạt đền.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 48% - 52% Elche, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 5); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 2.

  • 36'BÀN THẮNG! Elche (0-2)

    Phút 36': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 33'VAR

    Phút 33': Phạt đền được công nhận — Thomas Lemar (Elche).

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Gonzalo Villar (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 49% - 51% Elche, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 3); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 23'BÀN THẮNG! Elche (0-1)

    Phút 23': Federico Redondo Solari (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 55% - 45% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Javier Morcillo Rodrigálvarez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rayo Vallecano tiếp đón Elche.

Cập nhật lúc 20:33 24/10/2026

Đội hình chính thức
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
Elche
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi
25
E. Audero
20
I. Balliu
24
F. Lejeune
15
Mujaid Sadick
17
Adrià Pedrosa
4
Pedro Díaz
6
P. Ciss
8
Unai López
19
Jorge de Frutos
10
Sergio Camello
18
Álvaro García
1
M. Dituro
2
Buba Sangaré
5
F. Redondo
23
Víctor Chust
3
R. Revivo
12
Gonzalo Villar
47
J. Morcillo
18
T. Lemar
21
L. Cepeda
14
Fer Niño
11
Germán Valera
Dự bị
Rayo Vallecano
37 Rayane Belid34 Iván Alonso Martín36 G. Bouare22 Pelayo Fernández3 M. Kumbulla30 Adrián Molina7 Isi Palazón21 Fran Pérez14 Tsitaishvili
Elche
6 Bigas10 F. Buonanotte16 Martim Neto19 G. Diangana17 Josan13 Alejandro Iturbe15 K. Lomónaco20 Tete Morente24 A. Osorio
Cập nhật đội hình lúc 18:32 24/10/2026
Rayo VallecanoThống kêElche
53%
Kiểm soát bóng
47%
12
Dứt điểm
12
3
Trúng đích
8
2
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
8
3
Việt vị
2
6
Thủ môn cứu thua
3

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Rayo Vallecano và Elche thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu trên sân Estadio de Vallecas lúc 19:00 ngày 24/10/2026 hứa hẹn tiếp nối mạch đó. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng. Cả hai đều đang tìm cách thoát khỏi chuỗi trận thiếu bứt phá.

Thế đối đầu nghiêng về Elche

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche thắng 3 trận, Rayo Vallecano thắng 2 trận và không có trận nào kết thúc với kết quả hòa. Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội hiếm khi đi vào thế dàn xếp. Cả hai thường chơi cởi mở và đẩy trận đấu về phía có người thắng, người thua.

Elche nhỉnh hơn về mặt thành tích đối đầu, nhưng khoảng cách chỉ là một trận. Rayo Vallecano hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ đủ sức cân bằng cuộc đua, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ: những chuỗi hòa kéo dài

Rayo Vallecano đang có phong độ chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận gần đây nhất của họ đều kết thúc với tỷ lệ chia điểm, cho thấy đội bóng khó tìm được bàn thắng quyết định để giành trọn 3 điểm.

Elche có bức tranh phong độ gần như tương đồng. Họ cũng thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lượt đấu gần nhất, trong đó 2 trận mới nhất đều hòa. Như vậy, cả hai đội đều đang quen với việc chia điểm và cùng cần một chiến thắng để thay đổi đà đi của mình.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Rayo Vallecano đang đứng thứ 14 với 9 điểm, còn Elche xếp thứ 18 với 7 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Đội chiến thắng sẽ nới rộng hoặc thu hẹp khoảng cách theo hướng có lợi cho mình.

Với Rayo Vallecano, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Với Elche, đây là cơ hội để bứt lên và củng cố vị trí của mình.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Phong độ của hai đội có nhiều điểm tương đồng, nên yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Rayo Vallecano có lợi thế sân nhà và sẽ muốn chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Elche, với thành tích đối đầu khả quan, nhiều khả năng sẽ tự tin chơi cởi mở thay vì thu mình phòng ngự.

Nếu cả hai cùng chọn lối chơi tấn công, trận đấu sẽ có nhiều pha chuyển trạng thái và những khoảng trống bị bỏ ngỏ. Đây chính là tiền đề cho một màn đôi công, đúng với xu hướng của các lần gặp nhau gần đây.

Nhận định

Hai đội có phong độ tương đương và thứ hạng sát nhau, nhưng Elche chiếm ưu thế nhẹ về thành tích đối đầu. Ngược lại, Rayo Vallecano có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế được dự báo cân bằng, nhiều cơ hội ghi bàn và khó có một đội áp đảo hoàn toàn. Chuỗi trận hòa dài của cả hai là động lực để mỗi bên chủ động tìm kiếm chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rayo Vallecano · 2 thắng0 hòaElche · 3 thắng
04/04/2026
Rayo Vallecano
1 - 0
Elche
RV
22/12/2025
Elche
4 - 0
Rayo Vallecano
ELC
29/04/2023
Elche
4 - 0
Rayo Vallecano
ELC
04/10/2022
Rayo Vallecano
2 - 1
Elche
RV
19/02/2022
Elche
2 - 1
Rayo Vallecano
ELC
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
HHHTB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
17
Thủng lưới
Elche
5 trận gần nhất
HHTBH
9
Trận
1-4-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
13Athletic Club8233-19BHHH
14Rayo Vallecano8233-59HHTB
15Getafe9234-69HBTBH
17Racing Santander9225-128BHBBT
18Elche9144-67HHTBH
19Valencia9135-96HHBTB
Tình hình lực lượng
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
P. Ciss (Yellow Cards)
Luiz Felipe (Knee Injury)
R. Nteka (Back Injury)
A. Ratiu (Muscle Injury)
A. Batalla (Broken calfbone)
P. Ciss (Yellow Cards)
Luiz Felipe (Knee Injury)
Elche
M. Aguado (Ankle Injury)
M. Aguado (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Rayo Vallecano vs Elche: Hiệp 2 bắt đầu, Elche dẫn 2-0
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