TRỰC TIẾP Trực tiếp RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: RB Leipzig nhân đôi cách biệt RB Leipzig tiếp Eintracht Frankfurt lúc 23h30 ngày 10/10. Cách biệt 1 điểm biến màn đọ sức trên sân Leipzig Red Bull Arena thành tâm điểm cạnh tranh gay cấn.

RB Leipzig 2 - 0 Eintracht Frankfurt Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: RB Leipzig 2 - 0 Eintracht Frankfurt.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: RB Leipzig 57% - 43% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0) Phút 5': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 2 - 0.

1' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0) Phút 1': Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Neil El Aynaoui). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Cập nhật lúc 23:52 10/10/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis Eintracht Frankfurt Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 6 E. Banzuzi 21 N. El Aynaoui 30 MaksimoviÄ 28 C. Nkunku 7 A. Nusa 40 Rômulo 1 N. Atubolu 34 N. Collins 4 R. Koch 3 L. Brassier 26 K. Kosugi 20 R. Dōan 15 Aséko Nkili 25 R. Onyedika 42 C. Uzun 7 A. Knauff 9 J. Burkardt Dự bị RB Leipzig 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 27 T. Gomis 10 B. Gruda 39 B. Henrichs 16 Klostermann 1 Ø. Nyland 20 R. Reitz 13 N. Seiwald Eintracht Frankfurt 5 Otávio 40 Kauã Santos 6 O. HÃ¸jlund 27 M. Götze 11 Y. Ebnoutalib 22 T. Chandler 8 F. Chaïbi 2 Elias Baum 31 L. Arrhov Cập nhật đội hình lúc 23:03 10/10/2026

RB Leipzig Thống kê Eintracht Frankfurt 57% Kiểm soát bóng 43% 3 Dứt điểm 0 3 Trúng đích 0 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa khi tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân nhà Leipzig Red Bull Arena vào lúc 23h30 ngày 10/10/2026. Màn so tài này diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đang so kè từng điểm số ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, RB Leipzig đang tạm đứng ở vị trí thứ 9 với 6 điểm sau những vòng đấu đầu tiên. Đội bóng chủ sân Leipzig Red Bull Arena hiểu rằng mỗi kết quả tích cực vào lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt đang bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm duy nhất, điều đó đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức này có thể trực tiếp làm thay đổi vị trí tương quan giữa đôi bên trên bảng xếp hạng.

Phong độ giằng co của hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, RB Leipzig thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này trải qua chuỗi kết quả thắng và thua xen kẽ, với 2 chiến thắng và 2 thất bại. Sự thất thường này khiến đoàn quân áo trắng chưa thể tạo ra bước bứt phá dứt khoát trên bảng thứ bậc.

Trong khi đó, Eintracht Frankfurt cũng không có được sự ổn định cao hơn đối thủ. Đội khách thu về 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 4 lần ra sân gần nhất. Việc để chia điểm nhiều lần phản ánh lối chơi còn thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định, điều họ buộc phải cải thiện nếu muốn giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Dù phong độ hiện tại chưa thực sự bùng nổ, RB Leipzig lại sở hữu ưu thế tâm lý rõ rệt mỗi khi chạm trán Eintracht Frankfurt. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo của đội chủ nhà, khi RB Leipzig giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại, không có trận hòa nào xuất hiện.

Thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân nhà Leipzig Red Bull Arena mang lại sự tự tin đáng kể cho Leipzig. Lối chơi chủ động kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh quen thuộc nhiều khả năng sẽ tiếp tục được họ triển khai nhằm dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu.

Toan tính chiến thuật trên sân Leipzig Red Bull Arena

Với Eintracht Frankfurt, đối đầu một đối thủ kỵ rơ trên sân khách đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa trong cách nhập cuộc. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố trục phòng ngự trung lộ, hạn chế những khoảng trống để đối phương khai thác trước khi chờ đợi cơ hội phản công.

Ngược lại, RB Leipzig cần thể hiện sự chuẩn xác hơn ở khâu dứt điểm để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy tốt cái duyên trước đối thủ, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận và hướng tới mục tiêu giữ trọn vẹn điểm số trên thánh địa của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất RB Leipzig · 4 thắng 0 hòa Eintracht Frankfurt · 1 thắng Eintracht Frankfurt 1 - 3 RB Leipzig RL RB Leipzig 6 - 0 Eintracht Frankfurt RL Eintracht Frankfurt 4 - 0 RB Leipzig EF RB Leipzig 2 - 1 Eintracht Frankfurt RL RB Leipzig 3 - 0 Eintracht Frankfurt RL

RB Leipzig 5 trận gần nhất B T B B T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T H T B H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 8 SV Elversberg 4 2 1 1 +1 7 H B T T 9 RB Leipzig 4 2 0 2 +4 6 B T B T 10 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 -1 5 H T B H 11 FC Schalke 04 4 1 2 1 -1 5 H T H B …

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ R. Reitz (Muscle Injury) ✚ B. Gruda (Muscle Injury) ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) Eintracht Frankfurt ✚ J. Maluze (Illness) ✚ M. Pimpong (Injury) ✚ F. Chaibi (Lacking Match Fitness) ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury) ✚ J. Maluze (Illness) ✚ M. Pimpong (Injury) ✚ F. Chaibi (Lacking Match Fitness) ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury)