Trực tiếp RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: RB Leipzig nới rộng cách biệt 5-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: RB Leipzig nới rộng cách biệt 5-0

Văn Thể10/10/2026 18:28

RB Leipzig tiếp Eintracht Frankfurt lúc 23h30 ngày 10/10. Cách biệt 1 điểm biến màn đọ sức trên sân Leipzig Red Bull Arena thành tâm điểm cạnh tranh gay cấn.

RB Leipzig5 - 0Eintracht FrankfurtHiệp 2 — phút 73'
  • 73'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: RB Leipzig 5 - 0 Eintracht Frankfurt.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Christopher Nkunku.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (RB Leipzig): Max Finkgräfe vào sân thay Antonio Nusa.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 48% - 52% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 5 - 3.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Elias Niklas Baum (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Neil El Aynaoui.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (RB Leipzig): Benjamin Henrichs vào sân thay Ridle Baku.

  • 54'BÀN THẮNG! RB Leipzig (5-0)

    Phút 54': Antonio Nusa (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Ezechiel Banzuzi). Tỷ số: 5 - 0.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 5 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Elias Niklas Baum vào sân thay Robin Koch.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Younes Ebnoutalib vào sân thay Keita Kosugi.

  • 44'BÀN THẮNG! RB Leipzig (4-0)

    Phút 44': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! RB Leipzig (3-0)

    Phút 41': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 38'Eintracht Frankfurt ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 38% - 62% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Neil El Aynaoui (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 55% - 45% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 57% - 43% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 5'BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0)

    Phút 5': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 1'BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0)

    Phút 1': Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Neil El Aynaoui). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Cập nhật lúc 01:02 11/10/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis
Eintracht Frankfurt
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
6
E. Banzuzi
21
N. El Aynaoui
30
MaksimoviÄ
28
C. Nkunku
7
A. Nusa
40
Rômulo
1
N. Atubolu
34
N. Collins
4
R. Koch
3
L. Brassier
26
K. Kosugi
20
R. Dōan
15
Aséko Nkili
25
R. Onyedika
42
C. Uzun
7
A. Knauff
9
J. Burkardt
Dự bị
RB Leipzig
3 M. Estève35 Max Finkgräfe27 T. Gomis10 B. Gruda39 B. Henrichs16 Klostermann1 Ø. Nyland20 R. Reitz13 N. Seiwald
Eintracht Frankfurt
5 Otávio40 Kauã Santos6 O. HÃ¸jlund27 M. Götze11 Y. Ebnoutalib22 T. Chandler8 F. Chaïbi2 Elias Baum31 L. Arrhov
Cập nhật đội hình lúc 23:03 10/10/2026
RB LeipzigThống kêEintracht Frankfurt
48%
Kiểm soát bóng
52%
12
Dứt điểm
12
8
Trúng đích
5
2
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
3

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa khi tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân nhà Leipzig Red Bull Arena vào lúc 23h30 ngày 10/10/2026. Màn so tài này diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đang so kè từng điểm số ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, RB Leipzig đang tạm đứng ở vị trí thứ 9 với 6 điểm sau những vòng đấu đầu tiên. Đội bóng chủ sân Leipzig Red Bull Arena hiểu rằng mỗi kết quả tích cực vào lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt đang bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm duy nhất, điều đó đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức này có thể trực tiếp làm thay đổi vị trí tương quan giữa đôi bên trên bảng xếp hạng.

Phong độ giằng co của hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, RB Leipzig thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này trải qua chuỗi kết quả thắng và thua xen kẽ, với 2 chiến thắng và 2 thất bại. Sự thất thường này khiến đoàn quân áo trắng chưa thể tạo ra bước bứt phá dứt khoát trên bảng thứ bậc.

Trong khi đó, Eintracht Frankfurt cũng không có được sự ổn định cao hơn đối thủ. Đội khách thu về 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 4 lần ra sân gần nhất. Việc để chia điểm nhiều lần phản ánh lối chơi còn thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định, điều họ buộc phải cải thiện nếu muốn giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Dù phong độ hiện tại chưa thực sự bùng nổ, RB Leipzig lại sở hữu ưu thế tâm lý rõ rệt mỗi khi chạm trán Eintracht Frankfurt. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo của đội chủ nhà, khi RB Leipzig giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại, không có trận hòa nào xuất hiện.

Thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân nhà Leipzig Red Bull Arena mang lại sự tự tin đáng kể cho Leipzig. Lối chơi chủ động kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh quen thuộc nhiều khả năng sẽ tiếp tục được họ triển khai nhằm dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu.

Toan tính chiến thuật trên sân Leipzig Red Bull Arena

Với Eintracht Frankfurt, đối đầu một đối thủ kỵ rơ trên sân khách đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa trong cách nhập cuộc. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố trục phòng ngự trung lộ, hạn chế những khoảng trống để đối phương khai thác trước khi chờ đợi cơ hội phản công.

Ngược lại, RB Leipzig cần thể hiện sự chuẩn xác hơn ở khâu dứt điểm để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy tốt cái duyên trước đối thủ, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận và hướng tới mục tiêu giữ trọn vẹn điểm số trên thánh địa của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
RB Leipzig · 4 thắng0 hòaEintracht Frankfurt · 1 thắng
18/04/2026
Eintracht Frankfurt
1 - 3
RB Leipzig
RL
07/12/2025
RB Leipzig
6 - 0
Eintracht Frankfurt
RL
26/04/2025
Eintracht Frankfurt
4 - 0
RB Leipzig
EF
16/12/2024
RB Leipzig
2 - 1
Eintracht Frankfurt
RL
05/12/2024
Vòng 1/8
RB Leipzig
3 - 0
Eintracht Frankfurt
RL
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BTBBT
4
Trận
2-0-2
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
5
Thủng lưới
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
THTBH
4
Trận
1-2-1
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
8SV Elversberg4211+17HBTT
9RB Leipzig4202+46BTBT
10Eintracht Frankfurt4121-15HTBH
11FC Schalke 044121-15HTHB
Tình hình lực lượng
RB Leipzig
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
R. Reitz (Muscle Injury)
B. Gruda (Muscle Injury)
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
Eintracht Frankfurt
J. Maluze (Illness)
M. Pimpong (Injury)
F. Chaibi (Lacking Match Fitness)
J. Ngankam (Hamstring Injury)
J. Maluze (Illness)
M. Pimpong (Injury)
F. Chaibi (Lacking Match Fitness)
J. Ngankam (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: RB Leipzig nới rộng cách biệt 5-0
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