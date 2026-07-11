Trực tiếp RB Leipzig vs FC Augsburg: FC Augsburg mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp RB Leipzig vs FC Augsburg: FC Augsburg mở tỷ số

Văn Thể07/11/2026 16:47

RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà và sẽ lấy Leipzig Red Bull Arena làm điểm tựa khi tiếp FC Augsburg. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11/2026, giữa đội đứng thứ 4 và đội đứng thứ 11.

RB Leipzig0 - 1FC AugsburgHiệp 1 — phút 34'
  • 34'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: RB Leipzig 0 - 1 FC Augsburg.

  • 26'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 66% - 34% FC Augsburg, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': David Raum (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 14'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 77% - 23% FC Augsburg, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 1'BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-1)

    Phút 1': Anton Kade (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón FC Augsburg.

Cập nhật lúc 22:03 07/11/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis
FC Augsburg
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
27
T. Gomis
10
B. Gruda
21
N. El Aynaoui
6
E. Banzuzi
28
C. Nkunku
40
Rômulo
1
F. Dahmen
14
Y. Keitel
6
J. Gouweleeuw
5
C. Matsima
19
R. Fellhauer
4
H. Massengo
32
F. Rieder
16
Hennes Behrens
30
A. Kade
21
Ibrahimović
9
Rodrigo Ribeiro
Dự bị
RB Leipzig
13 N. Seiwald20 R. Reitz1 Ø. Nyland7 A. Nusa30 MaksimoviÄ2 A. Koné39 B. Henrichs3 M. Estève14 Baumgartner
FC Augsburg
27 M. Wolf7 Seol Young-Woo37 T. Schnitzer39 U. Ogundu22 N. Labrović10 M. Kömür38 Loris Husic11 Gregoritsch20 Claude-Maurice
Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026
RB LeipzigThống kêFC Augsburg
66%
Kiểm soát bóng
34%
5
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
2
2
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
1
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà, và Leipzig Red Bull Arena một lần nữa là nơi đội chủ nhà tìm điểm tựa để đón FC Augsburg lúc 21h30 ngày 07/11/2026. Thứ hạng cao hơn, thành tích đối đầu áp đảo và phong độ nhỉnh hơn cho thấy Leipzig có nhiều lợi thế trước trận này.

Leipzig vững vàng trên bảng xếp hạng

RB Leipzig đang đứng thứ 4 với 15 điểm. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà vẫn bám sát nhóm dẫn đầu và duy trì được sự ổn định qua các vòng đấu.

Trong khi đó, FC Augsburg đứng thứ 11 với 9 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả thu điểm giữa hai đội ở giai đoạn đầu mùa.

Phong độ: Leipzig nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đó là lý do trận đấu trên sân nhà có ý nghĩa với Leipzig: họ cần một kết quả tích cực để đưa mạch phong độ trở lại đúng hướng.

Ở chiều ngược lại, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng thua ở trận gần đây nhất. Hai trận hòa cho thấy Augsburg có thể làm khó đối thủ, nhưng họ chưa tìm được sự ổn định để tạo chuỗi kết quả tốt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận, hòa 2 trận và FC Augsburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Với Augsburg, hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy họ từng giữ được thế cân bằng. Tuy nhiên, họ chưa thể biến điều đó thành chiến thắng trước Leipzig.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà là yếu tố quan trọng nhất. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc tại Leipzig Red Bull Arena, RB Leipzig có điều kiện để chủ động kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ.

Đối với FC Augsburg, thử thách là giữ vững kỷ luật ngay từ đầu trận và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi để tạo bất ngờ. Với hai trận hòa trong 5 trận gần nhất, đội khách có thể đặt mục tiêu làm trận đấu trở nên khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, RB Leipzig là bên được đánh giá cao hơn. Chỉ cần duy trì sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng này hoàn toàn có thể giành thêm điểm quan trọng.

Dù vậy, FC Augsburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho Leipzig trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
RB Leipzig · 3 thắng2 hòaFC Augsburg · 0 thắng
07/03/2026
RB Leipzig
2 - 1
FC Augsburg
RL
25/10/2025
FC Augsburg
0 - 6
RB Leipzig
RL
15/02/2025
FC Augsburg
0 - 0
RB Leipzig
Hòa
28/09/2024
RB Leipzig
4 - 0
FC Augsburg
RL
10/02/2024
FC Augsburg
2 - 2
RB Leipzig
Hòa
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BTTTB
8
Trận
5-0-3
T-H-B
22
Ghi (TB 2.8)
11
Thủng lưới
FC Augsburg
5 trận gần nhất
BTHBH
8
Trận
2-3-3
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München8530+1918HTTHT
2Borussia Dortmund8530+818HTHHT
3SC Freiburg8512+816TBBTH
4RB Leipzig8503+1115TTBTB
5Werder Bremen8431+315TTHHT
10FSV Mainz 058314010BBTBT
11FC Augsburg8233+39BHBHB
12VfB Stuttgart8305-19TBBTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp RB Leipzig vs FC Augsburg: FC Augsburg mở tỷ số
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