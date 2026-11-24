TRỰC TIẾP Trực tiếp RB Leipzig vs Lens: Hết hiệp 1, RB Leipzig dẫn 2-0 Lens hao hụt nhân sự trước chuyến làm khách, trong khi RB Leipzig thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội cùng có 3 điểm, đá lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

RB Leipzig 2 - 0 Lens Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': F. Sotoca (Lens) nhận thẻ vàng (Roughing).

38' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 71% - 29% Lens, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': I. Ganiou (Lens) nhận thẻ vàng (Holding).

26' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 76% - 24% Lens, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

13' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 76% - 24% Lens, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

9' BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0) Phút 9': A. Nusa (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

6' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0) Phút 6': D. Raum (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón Lens.

Cập nhật lúc 03:47 25/11/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-3-3 Lens Sơ đồ 3-4-3 26 Maarten Vandevoordt 17 Ridle Baku 4 Willi Orbán 3 Maxime Estève 22 David Raum 20 Rocco Reitz 21 Neil El Aynaoui 14 Christoph Baumgartner 10 Brajan Gruda 27 Tidiam Gomis 7 Antonio Nusa 40 Robin Risser 25 Ismaelo Ganiou 6 Samson Baidoo 20 Jean-Clair Todibo 23 Saud Abdulhamid 21 Amadou Haidara 8 Yassine Titraoui 14 Matthieu Udol 7 Florian Sotoca 19 Abdallah Sima 10 Florian Thauvin Dự bị RB Leipzig 1 Ørjan Nyland 16 Lukas Klostermann 35 Max Finkgräfe 39 Benjamin Henrichs 6 Ezechiel Banzuzi 13 Nicolas Seiwald 30 Andrija Maksimović 31 Toni Langsteiner 28 Christopher Nkunku Lens 1 Régis Gurtner 16 Mathieu Gorgelin 24 Jonathan Gradit 31 Souleymane Sagnan 32 Kyllian Antonio 38 Mezian Mesloub 5 Andrija Bulatović 9 Thorgan Hazard 22 Michał Skóraś Cập nhật đội hình lúc 02:35 25/11/2026

RB Leipzig Thống kê Lens 71% Kiểm soát bóng 29% 10 Dứt điểm 1 3 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 1

Lens bước vào chuyến làm khách tại Red Bull Arena trong tình trạng tổn thất nhân sự, một bất lợi đáng kể khi họ phải đối đầu RB Leipzig lúc 03:00 ngày 25/11/2026. Với một đội bóng đang tìm lại nhịp thắng, việc thiếu người trước một trận đấu xa nhà khiến bài toán của ban huấn luyện trở nên khó hơn.

Lens đau đầu với bài toán nhân sự

Sự hao hụt lực lượng đến vào thời điểm Lens cần sự ổn định nhất. Đội khách buộc phải cân nhắc kỹ cách bố trí người, tìm phương án thay thế phù hợp và giữ được sự chặt chẽ trong lối chơi khi thi đấu trên sân đối phương.

Trong những trận như vậy, kỷ luật phòng ngự và khả năng giữ cấu trúc thường quan trọng hơn việc chơi cởi mở. Lens khó có thể đánh đổi sự cân bằng để đuổi theo thế trận nếu nhân sự không còn dồi dào.

Phong độ: Leipzig nhỉnh hơn

RB Leipzig thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua, nhưng trận gần nhất là một chiến thắng, giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.

Ngược lại, Lens hòa 1, thua 3 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất là một trận hòa, sau chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó. Đó là dấu hiệu đội khách đang dần lấy lại sự chắc chắn, song họ vẫn chưa thể coi là đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Vị trí trên bảng xếp hạng gần nhau

Hai đội đang nằm sát nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng: RB Leipzig đứng hạng 30 và Lens đứng hạng 33, cùng có 3 điểm. Khoảng cách chỉ là ba bậc, nên trận đấu này mang ý nghĩa tương đối ngang nhau với cả hai đội.

Thế đối đầu và điểm then chốt

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Lens là bên giành chiến thắng. Dù vậy, đó chỉ là một lần chạm trán, chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nhất là khi bối cảnh nhân sự của Lens lúc này đã khác.

Điểm then chốt có thể nằm ở khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của RB Leipzig. Đội chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn và nhân sự ổn định hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép. Lens cần giữ được sự tập trung, hạn chế sai sót và tìm cách khai thác những khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh lực lượng, RB Leipzig đang có phần thuận lợi hơn trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, thế trận giữa hai đội vẫn khá cân bằng, và Lens hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu xử lý tốt bài toán thiếu người và giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất RB Leipzig · 0 thắng 0 hòa Lens · 1 thắng Lens 2 - 1 RB Leipzig LEN

RB Leipzig 5 trận gần nhất T B T B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất H B B B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … 29 AEK Athens FC 4 1 0 3 -6 3 B B B T 30 RB Leipzig 4 1 0 3 -6 3 B B T B 31 Sabah FA 4 1 0 3 -6 3 B B T B 32 Feyenoord 4 1 0 3 -7 3 B B T B 33 Lens 4 1 0 3 -12 3 B B B T 34 Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1 B H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster) Lens ✚ A. Bulatovic (Neck Injury) ✚ Diarra (Off the roster) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ J. Gradit (Injury) ✚ F. Ivanovic (Concussion) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ R. Aguilar (Muscle Injury)