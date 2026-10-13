Trực tiếp RB Leipzig vs PSV Eindhoven: RB Leipzig mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp RB Leipzig vs PSV Eindhoven: RB Leipzig mở tỷ số

Văn Thể13/10/2026 21:15

RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 32 với 0 điểm, kém PSV Eindhoven (hạng 19, 1 điểm) đúng một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02h00 ngày 14/10/2026 trên sân Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig1 - 0PSV EindhovenHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Ridle Baku.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (RB Leipzig): Lukas Klostermann vào sân thay Ezechiel Banzuzi.

  • 85'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 46% - 54% PSV Eindhoven, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 5 - 6.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Armando Obispo (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Ruben van Bommel.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (PSV Eindhoven): Mikkel Bro Hansen vào sân thay Sven Mijnans.

  • 81'VAR

    Phút 81': Original decision changed — David Raum (RB Leipzig).

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Antonio Nusa (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (PSV Eindhoven): Ryan Flamingo vào sân thay Lutsharel Geertruida.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (PSV Eindhoven): Yarek Gasiorowski vào sân thay Filip Kostić.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (RB Leipzig): Rocco Reitz vào sân thay Brajan Gruda.

  • 75'BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0)

    Phút 75': Brajan Gruda (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 73'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 46% - 54% PSV Eindhoven, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 5 - 6.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Rômulo José Cardoso da Cruz.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 43% - 57% PSV Eindhoven, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 5 - 4.

  • 48'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 44% - 56% PSV Eindhoven, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Sergiño Dest (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'PSV Eindhoven ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 38% - 62% PSV Eindhoven, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 49% - 51% PSV Eindhoven, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 1.

  • 19'Hỏng phạt đền

    Phút 19': Ivan Perišić (PSV Eindhoven) sút hỏng phạt đền.

  • 16'VAR

    Phút 16': Phạt đền được công nhận — Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).

  • 12'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 63% - 37% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 2); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 03:51 14/10/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis
PSV Eindhoven
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
21
N. El Aynaoui
6
E. Banzuzi
10
B. Gruda
28
C. Nkunku
7
A. Nusa
40
Rômulo
32
M. Kovář
8
S. Dest
2
L. Geertruida
4
A. Obispo
18
F. Kostić
24
K. Sano
17
Mauro Júnior
5
I. Perišić
20
G. Til
7
R. van Bommel
21
S. Mijnans
Dự bị
RB Leipzig
11 J. Bakayoko3 M. Estève35 Max Finkgräfe27 T. Gomis39 B. Henrichs16 Klostermann2 A. Koné30 MaksimoviÄ1 Ø. Nyland
PSV Eindhoven
51 T. Smolenaars35 A. Santos1 N. Olij27 D. Man3 Yarek Gasiorowski6 R. Flamingo31 N. Fernandez42 S. Cornecion23 M. Hansen
Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026
RB LeipzigThống kêPSV Eindhoven
46%
Kiểm soát bóng
54%
19
Dứt điểm
9
6
Trúng đích
5
5
Phạt góc
7
10
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
6

RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng trên bảng xếp hạng họ vẫn đứng ở vị trí thứ 32 với 0 điểm. Trận tiếp PSV Eindhoven (hạng 19, 1 điểm) lúc 02h00 ngày 14/10/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà đặt những viên gạch đầu tiên trên bảng điểm.

Bối cảnh trận đấu trên Leipzig Red Bull Arena

Trận đấu diễn ra tại Leipzig Red Bull Arena. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng không lớn về điểm số: PSV Eindhoven hơn RB Leipzig đúng một điểm, nhưng cách nhau 13 bậc do mặt bằng điểm toàn bảng còn rất thấp.

Với RB Leipzig, đây là phép thử cho tham vọng bám đuổi nhóm trên. Với PSV Eindhoven, đây là dịp tạo thêm khoảng cách với đối thủ đang ở cuối bảng.

Phong độ gần đây: Leipzig thiếu ổn định, PSV nhỉnh hơn

RB Leipzig thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng ở trận mới nhất, song trước đó chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định.

Trong khi đó, PSV Eindhoven thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thắng ở trận mới nhất, và chỉ thua một lần trong chuỗi này. Xét riêng phong độ, đội khách đang có phần nhỉnh hơn.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Chuỗi kết quả thất thường của RB Leipzig đặt ra yêu cầu về sự bền bỉ: đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung suốt trận thay vì chỉ có những giai đoạn bùng nổ. Lợi thế sân nhà có thể giúp họ chủ động tiết tấu, nhưng một bàn thua sớm sẽ khiến áp lực tăng lên khi họ chưa có điểm nào trên bảng.

Ngược lại, PSV Eindhoven bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn nhờ phong độ tốt hơn và có điểm trên bảng. Việc giữ kỷ luật và tận dụng tốt các khoảnh khắc then chốt sẽ là chìa khóa để đội khách tiếp tục mạch kết quả tích cực.

Nhận định

Về phong độ, PSV Eindhoven đang tốt hơn, còn RB Leipzig có lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số rất rõ ràng. Một đội cần chiến thắng để rời vị trí cuối bảng, một đội muốn củng cố vị thế hiện tại, nên trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.

RB Leipzig
5 trận gần nhất
TBTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới
PSV Eindhoven
5 trận gần nhất
TBTHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
18Shakhtar Donetsk101001H
19PSV Eindhoven101001H
20Fenerbahçe101001H
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
31FC Porto1001-20B
32RB Leipzig1001-30B
33Feyenoord1001-40B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
RB Leipzig
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Kone (Off the roster)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
L. Zingerle (Off the roster)
C. Baumgartner (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Kone (Off the roster)
PSV Eindhoven
S. Lammers (Lacking Match Fitness)
A. Nagalo (Injury)
S. Ouaissa (Muscle Injury)
R. Pepi (Injury)
A. Plea (Surgery)
J. Schouten (Knee Injury)
K. Sildillia (Surgery)
P. Wanner (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp RB Leipzig vs PSV Eindhoven: RB Leipzig mở tỷ số
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