TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Betis vs Barcelona: Barcelona mở tỷ số Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu bắt đầu lúc 23h30 ngày 17/10.

Real Betis 0 - 1 Barcelona Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Betis 0 - 1 Barcelona.

24' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 22% - 78% Barcelona, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

22' Thẻ vàng Phút 22': Héctor Bellerín (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thẻ vàng Phút 20': Fermín López (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Barcelona (0-1) Phút 10': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Jules Koundé). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Barcelona.

Cập nhật lúc 23:57 17/10/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini Barcelona Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Flick 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 3 Diego Llorente 16 V. Gómez 11 Fran García 6 F. Bernal 25 Dani Ceballos 8 Pablo Fornals 20 G. Lo Celso 10 A. Ezzalzouli 9 C. Hernández 1 Joan García 23 J. Koundé 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 12 X. Espart 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 7 Fermín 14 K. Adeyemi 9 Gabriel Jesus Dự bị Real Betis 5 Marc Bartra 21 Marc Roca 13 Diego Conde 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 22 Isco 27 J. A. Morante 4 Natan 12 Ángel Ortiz Barcelona 4 B. Farinas 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 2 João Cancelo 21 F. de Jong 24 Eric García 6 Gavi 17 A. Gordon 25 D. Livaković Cập nhật đội hình lúc 23:02 17/10/2026

Real Betis Thống kê Barcelona 22% Kiểm soát bóng 78% 0 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1

Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả trận đấu tại Estadio de la Cartuja lúc 23h30 ngày 17/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà đang bám sát ở vị trí thứ 3, còn đội khách đứng đầu bảng xếp hạng với phong độ gần như hoàn hảo.

Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách 5 điểm

Barcelona hiện xếp hạng 1 với 24 điểm. Real Betis đứng hạng 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn với cả hai phía.

Với Barcelona, một kết quả tốt sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Với Real Betis, đây là cơ hội trực tiếp để rút ngắn cách biệt ngay trên sân nhà trước đối thủ đang dẫn đầu.

Phong độ: Barcelona chưa biết đến thất bại

Barcelona đang có chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đó là dấu hiệu của một tập thể vận hành ổn định và giữ được sự tự tin trong cuộc đua dài hơi.

Đáng chú ý, Real Betis cũng không kém cạnh về phong độ. Đội chủ nhà thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Họ bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần hưng phấn và chưa nếm thất bại trong chuỗi trận vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và hòa 2 trận. Real Betis chưa thắng lần nào, dù đã hai lần giữ được kết quả hòa.

Thế đối đầu này cho thấy Barcelona thường chiếm ưu thế khi hai đội chạm trán. Tuy vậy, việc Real Betis từng buộc đối thủ chia điểm hai lần cũng cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Real Betis là giữ được sự chắc chắn trước một Barcelona đang thắng liên tục. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả trận, bởi những đội đang có phong độ cao thường đủ sức tận dụng mọi khoảnh khắc lơi lỏng.

Ngược lại, Barcelona muốn kéo dài mạch thắng và bảo vệ khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng. Đội khách có lợi thế về phong độ và thành tích đối đầu, nhưng họ phải chứng minh bản lĩnh ở một sân đấu nơi đối thủ đang thăng hoa.

Nhận định

Nhìn chung, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí dẫn đầu, chuỗi 5 trận thắng và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Real Betis không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ đang đứng thứ 3 và có phong độ ấn tượng.

Một trận đấu cân bằng về cường độ và quyết liệt trong từng pha tranh chấp là điều có thể kỳ vọng. Với Barcelona, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu. Với Real Betis, đây là bước ngoặt có thể đưa họ áp sát hơn trong cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Betis · 0 thắng 2 hòa Barcelona · 3 thắng Barcelona 3 - 1 Real Betis BAR Real Betis 3 - 5 Barcelona BAR Barcelona 1 - 1 Real Betis Hòa Barcelona 5 - 1 Real Betis BAR Real Betis 2 - 2 Barcelona Hòa

Real Betis 5 trận gần nhất T T H T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 8-0-0 T-H-B 34 Ghi (TB 4.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T 4 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B …

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury)