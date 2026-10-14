Trực tiếp Real Betis vs FC Porto: Real Betis mở tỷ số

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Betis vs FC Porto: Real Betis mở tỷ số

Văn Thể14/10/2026 21:45

Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm và vị trí thứ 12, trước khi gặp FC Porto lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis1 - 0FC PortoHiệp 2 — phút 54'
  • 54'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Real Betis 1 - 0 FC Porto.

  • 52'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 54% - 46% FC Porto, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 47'BÀN THẮNG! Real Betis (1-0)

    Phút 47': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Francisco José García Torres). Tỷ số: 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 42'VAR

    Phút 42': Bàn thắng không được công nhận — Borja Sainz (FC Porto).

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Francesco Farioli (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 39'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 53% - 47% FC Porto, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 26'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 60% - 40% FC Porto, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 64% - 36% FC Porto, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Betis tiếp đón FC Porto.

Cập nhật lúc 03:15 15/10/2026

Đội hình chính thức
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
1
Álvaro Vallés
12
Ángel Ortiz
5
Marc Bartra
4
Natan
11
Fran García
21
Marc Roca
18
N. Deossa
7
Antony
22
Isco
10
A. Ezzalzouli
19
T. Parrott
99
Diogo Costa
52
Martim Fernandes
13
P. Rosario
4
J. Kiwior
74
Francisco Moura
8
Victor Mow Froholdt
22
A. Varela
10
Gabri Veiga
17
Borja Sainz
19
André Silva
11
Pepê Aquino
Dự bị
Real Betis
6 F. Bernal17 Rodrigo Riquelme27 J. A. Morante20 G. Lo Celso3 Diego Llorente9 C. Hernández16 V. Gómez2 Héctor Bellerín25 Dani Ceballos
FC Porto
42 S. Fofana29 S. Giménez64 Luís Gomes16 Hwang In-Beom18 N. Pérez77 Pietuszewski9 Samu33 Souza92 João Pedro Moreira Teixeira
Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026
Real BetisThống kêFC Porto
54%
Kiểm soát bóng
46%
15
Dứt điểm
2
5
Trúng đích
0
4
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
7
0
Thủ môn cứu thua
4

Real Betis bước vào trận gặp FC Porto với tâm thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng xứ Andalusia hiện đứng hạng 12 với 3 điểm và đang có chuỗi phong độ không biết thua. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis: chuỗi bất bại làm nền tảng

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của Real Betis. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần đây nhất của họ cũng là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giúp Real Betis có vị trí hạng 12 cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Với một đội đang đặt mục tiêu áp sát nhóm đầu, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị. Sự ổn định từ các trận gần đây là cơ sở để họ duy trì nhịp độ trước một đối thủ đang có phong độ tốt.

FC Porto: phong độ tốt nhưng bảng xếp hạng chưa phản ánh

FC Porto mang đến Estadio de la Cartuja một bộ mặt đáng gờm về phong độ. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Lần thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng, FC Porto đang đứng hạng 29 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa phong độ chung và vị trí hiện tại cho thấy đội khách cần những kết quả cụ thể để cải thiện bức tranh này. Vì vậy, họ sẽ tiếp cận trận đấu với nhu cầu ghi điểm rất rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đến trận đấu với hai hoàn cảnh khác nhau. Real Betis có vị trí tốt hơn hẳn trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. FC Porto có mạch thắng đáng chú ý nhưng vẫn đang tìm điểm số đầu tiên.

Điều này khiến cuộc đối đầu trở thành phép thử cho cả hai. Real Betis cần chứng minh sự ổn định đủ sức giữ họ trong nhóm bám đuổi. FC Porto muốn biến phong độ tích cực thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và đà phong độ, Real Betis có lợi thế nhờ chuỗi 4 trận không thua và thứ hạng cao hơn nhiều. Dù vậy, FC Porto với 4 chiến thắng liên tiếp gần đây không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Một trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung quyết định kết quả, là khả năng đáng chờ đợi. Với Real Betis, một kết quả tích cực sẽ củng cố hành trình bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với FC Porto, đây là cơ hội để đưa phong độ lên bảng xếp hạng.

Real Betis
5 trận gần nhất
THTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
2
Thủng lưới
FC Porto
5 trận gần nhất
TTTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona2200+76TT
2Sporting CP2200+46TT
3Arsenal2200+46TT
8VfB Stuttgart1100+23T
9Manchester City1100+23T
11Aston Villa1100+13T
12Real Betis1100+13T
13Atletico Madrid2101+13TB
24Fenerbahçe101001H
25PSV Eindhoven2011-11BH
28Inter2002-20BB
29FC Porto1001-20B
30Slavia Praha2002-30BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Real Betis
J. Firpo (Groin Injury)
I. Losada (Inactive)
A. Ruibal (Knee Injury)
J. Firpo (Groin Injury)
I. Losada (Inactive)
A. Ruibal (Knee Injury)
FC Porto
J. Bednarek (Red Card)
Gabriel Mec (Off the roster)
D. Prpic (Off the roster)
V. Sousa (Leg Injury)
William Gomes (Ankle Injury)
J. Bednarek (Red Card)
Gabriel Mec (Off the roster)
D. Prpic (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Real Betis vs FC Porto: Real Betis mở tỷ số
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO