TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Betis vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Real Betis được đánh giá cao hơn nhờ đứng hạng 4 với 27 điểm, còn Rayo Vallecano xếp thứ 16. Hai đội gặp nhau lúc 20:00 ngày 28/11 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis 0 - 0 Rayo Vallecano Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Junior Firpo (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Betis 48% - 52% Rayo Vallecano, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Betis 47% - 53% Rayo Vallecano, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Sergio Camello (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 58% - 42% Rayo Vallecano, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Rayo Vallecano.

Cập nhật lúc 20:51 28/11/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 23 Junior Firpo 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 22 Isco 7 Antony 9 C. Hernández 10 A. Ezzalzouli 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 6 P. Ciss 17 Adrià Pedrosa 7 Isi Palazón 36 G. Bouare 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García Dự bị Real Betis 13 Diego Conde 6 F. Bernal 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 11 Fran García 16 V. Gómez 3 Diego Llorente 27 J. A. Morante 12 Ángel Ortiz Rayo Vallecano 37 Rayane Belid 1 Dani Cárdenas 4 Pedro Díaz 3 M. Kumbulla 11 R. Nteka 21 Fran Pérez 15 Mujaid Sadick 14 Tsitaishvili 23 Óscar Valentín Cập nhật đội hình lúc 19:34 28/11/2026

Real Betis Thống kê Rayo Vallecano 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Real Betis được đánh giá cao hơn trước trận gặp Rayo Vallecano vì khoảng cách trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 4 với 27 điểm, trong khi đội khách ở vị trí thứ 16 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 28/11/2026 trên sân Estadio de la Cartuja.

Khoảng cách 15 điểm trên bảng xếp hạng

Real Betis đang nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu với 27 điểm. Vị trí này phản ánh sự ổn định của đội bóng trong phần lớn hành trình từ đầu mùa.

Ở chiều ngược lại, Rayo Vallecano đứng thứ 16 với 12 điểm, kém đối thủ 15 điểm. Khoảng cách này là lý do chính khiến chủ nhà được nghiêng về phía trước trận.

Phong độ: Real Betis nhỉnh hơn rõ rệt

Trong 5 trận gần nhất, Real Betis thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một chiến thắng, cho thấy họ bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.

Trong khi đó, Rayo Vallecano thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, nên cần sớm tìm lại nhịp độ nếu muốn tạo bất ngờ.

Thế đối đầu: Real Betis chưa thắng trong 5 lần gần nhất

Lịch sử đối đầu là điểm khiến trận đấu khó dự báo hơn thứ hạng thể hiện. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Betis chưa thắng trận nào, hòa 4 trận, còn Rayo Vallecano thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Rayo Vallecano thường gây khó khăn cho Real Betis. Đội khách từng giữ được thế cân bằng trong phần lớn các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và phong độ tốt hơn, Real Betis có cơ sở để chủ động kiểm soát thế trận. Thử thách của họ là biến lợi thế đó thành chiến thắng trước một đối thủ đã nhiều lần giữ được kết quả hòa.

Rayo Vallecano cần tận dụng kinh nghiệm từ các lần gặp trước và hạn chế sai sót để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát. Nhìn chung, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng thành tích đối đầu khiến cuộc đối đầu này chưa thể xem là đã ngã ngũ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Betis · 0 thắng 4 hòa Rayo Vallecano · 1 thắng Real Betis 1 - 1 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 0 - 0 Real Betis Hòa Rayo Vallecano 2 - 2 Real Betis Hòa Real Betis 1 - 1 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 2 - 0 Real Betis RV

Real Betis 5 trận gần nhất T H T T B 13 Trận 8-3-2 T-H-B 21 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B B T T B 12 Trận 3-3-6 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T 4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27 H T T H B 5 Real Sociedad 13 7 1 5 0 22 B T B T T … 15 Levante 14 2 6 6 -7 12 B H H B B 16 Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12 B B T B H 17 Valencia 13 3 3 7 -11 12 T B T B H …

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ D. Ceballos (Back Injury) ✚ G. Lo Celso (Knee Injury) ✚ I. Losada (Injury) Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken Fibula) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ O. Valentin (Knee Injury)