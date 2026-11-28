TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs Alaves: Trận đấu đang diễn ra Real Madrid đang đứng thứ 2 với 33 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi chạm trán Alaves, đội xếp hạng 9. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 29/11/2026 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

Real Madrid 0 - 0 Alaves Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 03:11 29/11/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho Alaves Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sánchez Flores 1 T. Courtois 8 F. Valverde 16 I. Konaté 4 D. Huijsen 17 Marc Cucurella 15 A. Güler 14 A. Tchouaméni 21 Brahim Díaz 5 J. Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé 1 Sivera 7 Angel Pérez 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 17 Jonny 21 A. Rebbach 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 4 Denis Suárez 11 Toni Martínez 9 M. Díaz Dự bị Real Madrid 20 Bernardo Silva 6 E. Camavinga 18 Álvaro Fernández 25 Y. Diomande 24 D. Dumfries 3 Éder Militão 19 Carlos Espí 13 A. Lunin 23 F. Mendy Alaves 3 Yusi 2 N. Valentini 22 Miguel Rodríguez 13 A. Giménez 27 X. Olaiz 33 Rubén Montero 20 Aitor Mañas 6 Guevara 24 Selu Diallo Cập nhật đội hình lúc 02:34 29/11/2026

Real Madrid bước vào trận gặp Alaves với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 33 điểm và vừa thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 29/11/2026 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

Real Madrid giữ nhịp thắng lợi trên hành trình bám đuổi

Phong độ là lợi thế lớn nhất của Real Madrid trước trận này. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha thắng liên tiếp 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Với 33 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, mỗi trận thắng đều có ý nghĩa với tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Chơi trên sân nhà Santiago Bernabéu, Real Madrid có điều kiện thuận lợi để tiếp tục mạch thắng.

Alaves mang phong độ khá ổn định đến Bernabéu

Alaves hiện đứng thứ 9 với 16 điểm, kém Real Madrid 17 điểm. Tuy vậy, đội khách không phải là đối thủ đang sa sút. Trong 5 trận gần nhất, Alaves thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận.

Những kết quả này cho thấy đội khách biết cách giữ điểm trước nhiều đối thủ. Hai trận thắng gần nhất cũng là nguồn tự tin để Alaves bước vào cuộc đối đầu với đội bóng đứng thứ 2 bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, không có trận hòa và Alaves chưa thắng lần nào.

Thành tích này là lợi thế tâm lý đáng kể cho Real Madrid. Alaves cần một màn trình diễn kỷ luật và tập trung cao độ nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai đội ở hai hoàn cảnh khác nhau. Real Madrid có phong độ hoàn hảo, vị trí cao và áp lực phải duy trì khoảng cách với nhóm đầu bảng. Alaves có nền tảng ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng và không có gì để mất.

Điều quan trọng với Real Madrid là giữ nhịp thắng lợi và không để đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co. Với Alaves, thử thách nằm ở việc bền bỉ chống đỡ trước sức ép trên sân Bernabéu và tận dụng cơ hội hiếm hoi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Real Madrid được đánh giá cao hơn trong trận này. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có cơ sở để giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Dù vậy, phong độ khá tốt của Alaves cho thấy đội khách vẫn có thể gây khó khăn nếu Real Madrid thiếu tập trung. Cuộc đối đầu rạng sáng 29/11/2026 vì thế sẽ là phép thử về sự ổn định của đội chủ nhà trên hành trình bám đuổi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 5 thắng 0 hòa Alaves · 0 thắng Real Madrid 2 - 1 Alaves RM Alaves 1 - 2 Real Madrid RM Alaves 0 - 1 Real Madrid RM Real Madrid 3 - 2 Alaves RM Real Madrid 5 - 0 Alaves RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 13 Trận 11-0-2 T-H-B 33 Ghi (TB 2.5) 11 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất T T H B H 13 Trận 4-4-5 T-H-B 18 Ghi (TB 1.4) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T … 8 Athletic Club 12 4 4 4 +3 16 B H T T B 9 Alaves 13 4 4 5 0 16 T H B H B 10 Villarreal 13 4 3 6 +1 15 B T B T H …

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ T. Alexander-Arnold (Illness) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Endrick (Groin Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) Alaves ✚ F. Garces (Knee Injury) ✚ H. Novoa Ramos (Hamstring Injury) ✚ C. Protesoni (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)