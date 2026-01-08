TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs Fiorentina: Hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid dẫn 2-1 Real Madrid tiếp Fiorentina trong trận giao hữu CLB, nơi mọi đánh giá về đội hình và chiến thuật cần chờ thông tin chính thức.

Real Madrid 2 - 1 Fiorentina Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Madrid 2 - 1 Fiorentina.

51' Thẻ vàng Phút 51': A. Gudmundsson (Fiorentina) nhận thẻ vàng.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Madrid 56 - 44 Fiorentina, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3.

46' Thay người Phút 46' (Fiorentina): O. Christensen vào sân thay D. de Gea.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

41' BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1) Phút 41': R. Piccoli (Fiorentina) lập công (kiến tạo: A. Jimenez). Tỷ số: 2 - 1.

38' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 61 - 39 Fiorentina, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0.

25' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 60 - 40 Fiorentina, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0.

24' BÀN THẮNG! Real Madrid (2-0) Phút 24': A. Ciria (Real Madrid) lập công (kiến tạo: E. Camavinga). Tỷ số: 2 - 0.

13' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 60 - 40 Fiorentina, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0.

12' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-0) Phút 12': Endrick (Real Madrid) lập công (kiến tạo: A. Carreras). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Fiorentina.

Cập nhật lúc 00:15 02/08/2026

Real Madrid Thống kê Fiorentina 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3

Thông tin trận đấu

Real Madrid sẽ đối đầu Fiorentina trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23:00 ngày 01/08/2026.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc mục tiêu cụ thể của từng đội. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tránh kết luận dựa trên các yếu tố chưa được xác nhận.

Bài toán đội hình vẫn bỏ ngỏ

Thông tin về đội hình dự kiến chưa được công bố trong dữ liệu trận đấu. Điều này khiến chưa thể xác định Real Madrid và Fiorentina sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất, trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị hay thử nghiệm nhân sự theo tính chất của một trận giao hữu.

Đội hình xuất phát sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai bên triển khai trận đấu. Nếu các huấn luyện viên ưu tiên sự ổn định, cuộc so tài có thể được định hình bởi khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing và chuyển trạng thái. Ngược lại, việc xoay vòng nhân sự có thể khiến cấu trúc chiến thuật thay đổi đáng kể trong từng thời điểm.

Những điểm chiến thuật đáng chờ đợi

Real Madrid có điều kiện làm chủ không gian quen thuộc. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để khẳng định đội chủ nhà sẽ lựa chọn sơ đồ nào hoặc tiếp cận trận đấu theo hướng kiểm soát bóng, tấn công trực diện hay thử nghiệm các phương án mới.

Fiorentina cũng chưa có dữ liệu cụ thể về hệ thống thi đấu và nhân sự sử dụng trong trận này. Vì thế, trọng tâm quan sát sẽ nằm ở cách duy trì cự ly đội hình và tìm khoảng trống khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Trận đấu giữa Real Madrid và Fiorentina mang đến một phép thử đáng chú ý về cách hai đội tổ chức lối chơi trong bối cảnh giao hữu. Dù vậy, việc thiếu thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình khiến chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chuyên môn hay dự đoán tỷ số.

Điểm đáng chờ đợi nhất sẽ là đội hình được hai huấn luyện viên lựa chọn và mức độ nghiêm túc trong cách nhập cuộc. Những diễn biến đầu trận, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự linh hoạt trong thay đổi nhân sự có thể quyết định diện mạo cuộc so tài tại Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T B Fiorentina 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ Ferland Mendy (Tendon Rupture) ✚ Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury) ✚ Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury) ✚ Rodrygo (Cruciate Ligament Tear) ✚ Raúl Asencio (Muscle Injury) ✚ Éder Militão (Muscle Injury) Fiorentina ✚ Fabiano Parisi (Cruciate Ligament Injury)