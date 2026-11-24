TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Madrid vs PSV Eindhoven: PSV Eindhoven mở tỷ số Real Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi mang chuỗi 5 trận thắng liên tiếp vào cuộc tiếp đón PSV Eindhoven. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

Real Madrid 0 - 1 PSV Eindhoven Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Madrid 0 - 1 PSV Eindhoven.

44' Thẻ vàng Phút 44': A. Rudiger (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Tripping).

42' Thẻ vàng Phút 42': F. Kostic (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Delay of game).

38' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 65% - 35% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (0-1) Phút 32': I. Perisic (PSV Eindhoven) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': A. Tchouameni (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Roughing).

26' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 60% - 40% PSV Eindhoven, dứt điểm 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

14' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 60% - 40% PSV Eindhoven, dứt điểm 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón PSV Eindhoven.

Cập nhật lúc 03:45 25/11/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-3-3 PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 1 Thibaut Courtois 8 Federico Valverde 3 Éder Militão 22 Antonio Rüdiger 17 Marc Cucurella 20 Bernardo Silva 14 Aurélien Tchouaméni 15 Arda Güler 25 Yan Diomande 10 Kylian Mbappé 7 Vinícius Júnior 32 Matěj Kovář 8 Sergiño Dest 2 Lutsharel Geertruida 4 Armando Obispo 18 Filip Kostić 10 Paul Wanner 24 Kodai Sano 5 Ivan Perišić 21 Sven Mijnans 7 Ruben van Bommel 20 Guus Til Dự bị Real Madrid 13 Andriy Lunin 26 Sergio Mestre 4 Dean Huijsen 12 Trent Alexander-Arnold 16 Ibrahima Konaté 18 Álvaro Carreras 24 Denzel Dumfries 5 Jude Bellingham 6 Eduardo Camavinga PSV Eindhoven 1 Nick Olij 51 Tijn Smolenaars 3 Yarek Gasiorowski 6 Ryan Flamingo 25 Kiliann Sildillia 19 Esmir Bajraktarević 27 Dennis Man 31 Noah Fernandez 35 Ayoni Santos Cập nhật đội hình lúc 02:34 25/11/2026

Real Madrid Thống kê PSV Eindhoven 65% Kiểm soát bóng 35% 2 Dứt điểm 4 0 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0

Real Madrid bước vào trận gặp PSV Eindhoven với cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng, cùng mạch thắng cả 5 trận gần nhất. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

Real Madrid: thứ hạng cao và phong độ hoàn hảo

Với 12 điểm, Real Madrid chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thứ hạng này đặt họ rất gần nhóm dẫn đầu, nên mỗi trận thắng đều có giá trị trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Phong độ gần đây càng củng cố lợi thế đó. Real Madrid thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý hưng phấn trước thềm trận đấu. Khi cuộc đua ở thế sít sao, giữ được nhịp thắng liên tục là điều kiện quan trọng để duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên.

PSV Eindhoven: phong độ khá nhưng thứ hạng thấp

Ở chiều ngược lại, PSV Eindhoven đang đứng thứ 24 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn, cả về vị trí lẫn số điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của PSV Eindhoven không tệ như thứ hạng. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng ở những trận mới nhất. Điều này cho thấy đội bóng đến từ Hà Lan đang có tinh thần tích cực và sẽ không đến Madrid chỉ để chống đỡ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với mạch thắng liên tiếp và vị thế cao hơn, Real Madrid nhiều khả năng giữ thế chủ động. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, tận dụng tâm lý thoải mái để sớm tạo sức ép lên khung thành đối phương.

PSV Eindhoven cần giữ kỷ luật phòng ngự và tìm cách tận dụng đà hưng phấn từ những trận thắng gần đây. Một khởi đầu cẩn trọng, hạn chế sai sót ở giai đoạn đầu, là điều kiện để họ giữ trận đấu trong tầm kiểm soát và tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và phong độ, Real Madrid được đánh giá cao hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng mục tiêu bám đuổi ngôi đầu là động lực rõ ràng để họ thi đấu quyết liệt. PSV Eindhoven có phong độ đủ tốt để gây khó khăn, nhưng khoảng cách về vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để làm nên chuyện.

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 7 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất T T B T H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 23 Atletico Madrid 4 1 1 2 -1 4 B H T B 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) PSV Eindhoven ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ Mauro Junior (Injury)