Trực tiếp Real Madrid vs Villarreal: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Madrid vs Villarreal: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể10/10/2026 20:56

Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Villarreal trên sân Santiago Bernabéu với ưu thế áp đảo từ lịch sử đối đầu cùng khoảng cách 7 điểm vượt trội trên bảng xếp hạng.

Real Madrid0 - 0VillarrealNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Madrid 48% - 52% Villarreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Madrid 44% - 56% Villarreal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Jude Bellingham (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Madrid 45% - 55% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Madrid tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 02:50 11/10/2026

Đội hình chính thức
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
Villarreal
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Iñigo Pérez
1
T. Courtois
12
Alexander-Arnold
16
I. Konaté
22
A. Rüdiger
18
Álvaro Fernández
8
F. Valverde
14
A. Tchouaméni
15
A. Güler
5
J. Bellingham
25
Y. Diomande
10
Kylian Mbappé
25
P. Gulácsi
3
A. Freeman
6
Pau Navarro
8
J. Foyth
12
Renato Veiga
23
Sergi Cardona
14
Santi Comesaña
18
P. Gueye
10
Alberto Moleiro
22
Ayoze Pérez
11
Ilias Akhomach
Dự bị
Real Madrid
6 E. Camavinga17 Marc Cucurella24 D. Dumfries19 Carlos Espí13 A. Lunin26 Sergio Mestre9 Endrick20 Bernardo Silva7 Vinícius Júnior
Villarreal
15 S. Mouriño7 Gerard Moreno9 G. Mikautadze16 C. Macia28 Joselillo Gaitán27 N. El Jmili5 A. Diatta2 Logan Costa21 T. Oluwaseyi
Cập nhật đội hình lúc 01:33 11/10/2026
Real MadridThống kêVillarreal
48%
Kiểm soát bóng
52%
3
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc so tài giữa Real Madrid và Villarreal diễn ra lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Santiago Bernabéu chứng kiến sự chênh lệch đáng kể về mặt vị thế lẫn thành tích đối đầu gần đây. Real Madrid bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý rất lớn nhờ thành tích áp đảo đối thủ trong những lần chạm trán gần nhất, qua đó tạo tiền đề để hướng tới việc củng cố chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Real Madrid thể hiện sự lấn lướt rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, hòa 1 trận và không để thua bất kỳ lần nào trước Villarreal. Thành tích bất bại kéo dài này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội bóng áo trắng mỗi khi giáp mặt đối thủ.

Ngược lại, Villarreal luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đội bóng Hoàng gia. Việc không giành được chiến thắng nào qua 5 lần chạm trán gần nhất là rào cản tâm lý đáng kể mà đội khách cần phải vượt qua nếu muốn tạo nên bất ngờ ngay tại Santiago Bernabéu.

So sánh phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Xét về phong độ thi đấu, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thiếu ổn định trong 5 trận đấu gần nhất. Real Madrid có được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì vị thế vững chắc ở nhóm trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4 và tích lũy được 15 điểm.

Trong khi đó, phong độ của Villarreal có phần ảm đạm hơn khi để thua 3 trận và chỉ thắng 2 trận ở 5 lần ra sân gần đây. Trên bảng xếp hạng, "Tàu ngầm vàng" hiện đứng ở vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 8 điểm. Khoảng cách 7 điểm giữa hai đội phản ánh tương đối chính xác sự khác biệt về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa.

Cục diện và nhận định trận đấu

Lợi thế sân bãi cùng điểm tựa lịch sử là những yếu tố ủng hộ mạnh mẽ cho Real Madrid. Với mục tiêu duy trì vị trí thứ 4 và bám đuổi các vị trí dẫn đầu, đội chủ sân Santiago Bernabéu chắc chắn sẽ chủ động áp đặt thế trận quen thuộc để tìm kiếm kết quả có lợi.

Về phía Villarreal, việc phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ kỵ dơ đòi hỏi họ phải chơi kỷ luật và hạn chế tối đa sai sót. Mặc dù vậy, với phong độ để thua 3 trong 5 trận vừa qua cùng bất lợi lớn từ các chuyến đối đầu trước đây, Villarreal đối diện với thử thách không nhỏ trong việc kiếm điểm rời sân của Real Madrid.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Madrid · 4 thắng1 hòaVillarreal · 0 thắng
25/01/2026
Villarreal
0 - 2
Real Madrid
RM
05/10/2025
Real Madrid
3 - 1
Villarreal
RM
16/03/2025
Villarreal
1 - 2
Real Madrid
RM
06/10/2024
Real Madrid
2 - 0
Villarreal
RM
20/05/2024
Villarreal
4 - 4
Real Madrid
Hòa
Real Madrid
5 trận gần nhất
BTTTB
7
Trận
5-0-2
T-H-B
18
Ghi (TB 2.6)
8
Thủng lưới
Villarreal
7
Trận
2-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Atletico Madrid7511+916TTTBT
3Real Betis7511+216HTTTB
4Real Madrid7502+1015BTTBT
5Sevilla7412+113BTTHB
8Real Sociedad7313-410TBTHT
9Villarreal7223+18TTBBB
10Athletic Club6222+18HHTTB
Tình hình lực lượng
Real Madrid
R. Asencio (Broken Leg)
Eder Militao (Hamstring Injury)
D. Huijsen (Red Card)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
R. Asencio (Broken Leg)
Eder Militao (Hamstring Injury)
D. Huijsen (Red Card)
Villarreal
T. Buchanan (Muscle Injury)
T. Buchanan (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Madrid vs Villarreal: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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