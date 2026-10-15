Trực tiếp Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes: Real Salt Lake mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes: Real Salt Lake mở tỷ số

Văn Thể15/10/2026 03:43

Khoảng cách điểm số giữa hai đội khá lớn: San Jose Earthquakes hơn Real Salt Lake 14 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Rio Tinto Stadium.

Real Salt Lake1 - 0San Jose EarthquakesHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Real Salt Lake 1 - 0 San Jose Earthquakes.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Ariath Piol (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 18 - 14 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Max Floriani.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Luc De Fougerolles.

  • 79'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0)

    Phút 79': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Juan Sanabria). Tỷ số: 1 - 0.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Sergi Solans.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Saba Lobjanidze.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 5.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (San Jose Earthquakes): Vitor Costa vào sân thay Jamar Ricketts.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 4.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (San Jose Earthquakes): Timo Werner vào sân thay Nick Fernandez.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (San Jose Earthquakes): Jack Jasinski vào sân thay Beau Leroux.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

  • 49'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (San Jose Earthquakes): Eduard Löwen vào sân thay Paul Marie.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Salt Lake 54% - 46% San Jose Earthquakes, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Salt Lake tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 10:29 15/10/2026

Đội hình chính thức
Real Salt Lake
Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena
1
Rafael Cabral
11
D. Marczuk
44
De Fougerolles
26
P. Quinton
3
K. Henry
8
J. Sanabria
9
M. Guilavogui
92
N. Caliskan
6
S. Spierings
12
Lobzhanidze
22
S. Solans
1
A. Gunn
3
P. Marie
25
M. Floriani
4
D. Romney
18
R. Roberts
2
J. Ricketts
6
I. Harkes
20
N. Fernandez
34
Beau Leroux
19
P. Judd
7
O. Bouda
Dự bị
Real Salt Lake
23 Chadwick Zachary Booth25 Colin Guske39 A. Hezarkhani29 S. Junqua98 A. Katránis34 L. Moisa19 A. Piol31 M. Stajduhar2 D. Yedlin
San Jose Earthquakes
14 R. Vieira23 E. Löwen9 L. Jovanović17 Jack Jasinski36 E. Edwards87 Vítor Costa21 N. Buck11 T. Werner5 D. Munie
Cập nhật đội hình lúc 08:02 15/10/2026
Real Salt LakeThống kêSan Jose Earthquakes
52%
Kiểm soát bóng
48%
18
Dứt điểm
14
6
Trúng đích
1
4
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
5

Khoảng cách điểm số giữa Real Salt Lake và San Jose Earthquakes là khá lớn. San Jose Earthquakes đang đứng hạng 4 với 46 điểm, trong khi Real Salt Lake xếp hạng 11 với 32 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 08:30 ngày 15/10/2026 trên sân Rio Tinto Stadium.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Con số 14 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. San Jose Earthquakes nằm trong nhóm đầu bảng, còn Real Salt Lake đang ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là một mặt của câu chuyện. Một trận đấu trên sân nhà luôn có những biến số riêng, và đó là lý do cuộc đối đầu này chưa chắc dễ đoán như vị trí của hai đội gợi ý.

Phong độ trái ngược

San Jose Earthquakes đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Trận gần đây nhất của đội kết thúc với kết quả hòa.

Ngược lại, Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận, trong đó trận gần nhất cũng là một thất bại. Chuỗi kết quả này giải thích phần nào vì sao đội chỉ đứng thứ 11.

Thế đối đầu cân bằng hơn kỳ vọng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 3 trận, còn Real Salt Lake thắng 2 trận, không có trận hòa. Như vậy, lợi thế của đội khách chỉ ở mức nhỉnh hơn, và Real Salt Lake hoàn toàn từng đánh bại đối thủ này.

Đáng chú ý, thế đối đầu cho thấy khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa thể hiện hết sức cạnh tranh giữa hai đội khi chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với San Jose Earthquakes, bài toán là giữ được sự ổn định đã giúp đội không thua trong 5 trận gần nhất, đồng thời tránh để chủ nhà tìm lại tự tin ngay trên sân của họ. Hai trận hòa trong chuỗi gần đây cho thấy đội đôi lúc vẫn chưa thể khép lại trận đấu theo ý muốn.

Với Real Salt Lake, thử thách lớn nhất là chặn đứng chuỗi phong độ đi xuống. Thua 4 trong 5 trận gần nhất là áp lực không nhỏ, nhưng đây cũng là cơ hội để đội tận dụng lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu không hề lép vế để tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về điểm số, phong độ và thứ hạng, San Jose Earthquakes đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy vậy, thế đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Real Salt Lake vẫn là đối thủ không dễ bị xem nhẹ.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa một đội đang ổn định ở nhóm đầu và một đội đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng. Chính sự khác biệt đó làm trận đấu đáng chú ý hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 2 thắng0 hòaSan Jose Earthquakes · 3 thắng
27/07/2025
Real Salt Lake
2 - 1
San Jose Earthquakes
RSL
23/02/2025
San Jose Earthquakes
4 - 0
Real Salt Lake
SJE
06/10/2024
San Jose Earthquakes
0 - 1
Real Salt Lake
RSL
25/08/2024
Real Salt Lake
0 - 2
San Jose Earthquakes
SJE
17/09/2023
San Jose Earthquakes
2 - 1
Real Salt Lake
SJE
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BTBBB
28
Trận
9-5-14
T-H-B
41
Ghi (TB 1.5)
46
Thủng lưới
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HTHTT
28
Trận
13-7-8
T-H-B
50
Ghi (TB 1.8)
40
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City281486+1650TTTTH
3FC Dallas281387+747BTHTT
4San Jose Earthquakes281378+1046HTHTT
5Houston Dynamo281369+245HBHBT
10Portland Timbers289613-333HBBBH
11Real Salt Lake289514-532BTBBB
12San Diego288812-332BHHBB
Tình hình lực lượng
Real Salt Lake
J. J. Arias (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
J. Glad (Groin Injury)
D. Luna (Knee Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
J. J. Arias (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Hernia)
J. A. Gonzalez Mendoza (Injury)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
B. Kikanovic (Lower-Body Injury)
J. Skahan (Lower-Body Injury)
N. Tsakiris (Upper-Body Injury)
N. Adimabua (Hernia)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes: Real Salt Lake mở tỷ số
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