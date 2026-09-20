TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps nới rộng cách biệt 0-3 Real Salt Lake tiếp đón Vancouver Whitecaps lúc 08h30 ngày 20/09/2026, nơi đôi bên đều quyết tâm giành trọn điểm số để giải tỏa áp lực sau chuỗi phong độ chưa như ý.

Real Salt Lake 0 - 3 Vancouver Whitecaps Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Salt Lake 0 - 3 Vancouver Whitecaps.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng.

87' Thay người Phút 87' (Vancouver Whitecaps): B. Caicedo vào sân thay Y. Diaby.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 46% - 54% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Vancouver Whitecaps): R. Elloumi vào sân thay B. White.

81' Thẻ vàng Phút 81': Y. Diaby (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng.

80' Thay người Phút 80' (Vancouver Whitecaps): S. Adekugbe vào sân thay T. Johnson.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 48% - 52% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 6 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Real Salt Lake): J. Shokalook vào sân thay S. Solans.

72' Thẻ vàng Phút 72': M. Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng.

66' Thẻ vàng Phút 66': T. Blackmon (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng.

65' Thay người Phút 65' (Real Salt Lake): T. Booth vào sân thay A. Hezarkhani.

65' Thay người Phút 65' (Real Salt Lake): E. Eneli vào sân thay C. Guske.

64' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (0-3) Phút 64': Y. Diaby (Vancouver Whitecaps) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Vancouver Whitecaps): R. Gauld vào sân thay E. Sabbi.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 47% - 53% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Real Salt Lake): S. Junqua vào sân thay K. Henry.

59' Thay người Phút 59' (Real Salt Lake): D. Marczuk vào sân thay S. Lobjanidze.

59' Thẻ vàng Phút 59': N. Caliskan (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng.

52' Thẻ vàng Phút 52': J. Badwal (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng.

50' Thay người Phút 50' (Vancouver Whitecaps): M. Laborda vào sân thay R. Priso.

49' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 46% - 54% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 2.

49' Thẻ vàng Phút 49': T. Johnson (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

36' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 44% - 56% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

29' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (0-2) Phút 29': T. Muller (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Y. Diaby). Tỷ số: 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 54% - 46% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 56% - 44% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

9' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (0-1) Phút 9': B. White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: O. Larraz). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón Vancouver Whitecaps.

Cập nhật lúc 10:36 20/09/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pablo Mastroeni Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen 1 Rafael Cabral 2 DeAndre Yedlin 3 Kobi Henry 26 Philip Quinton 8 Juan Sanabria 12 Saba Lobzhanidze 92 Noel Caliskan 25 Colin Guske 9 Morgan Guilavogui 39 Aiden Hezarkhani 22 Sergi Solans 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 6 Ralph Priso 28 Tate Johnson 59 Jeevan Badwal 8 Oliver Larraz 11 Emmanuel Sabbi 13 Thomas Müller 77 Yadaly Diaby 24 Brian White Dự bị Real Salt Lake 31 Mason Stajduhar 98 Alexandros Katranis 29 Sam Junqua 14 Emeka Eneli 11 Dominik Marczuk 18 Taylor Booth 6 Stijn Spierings 13 Jason Shokalook 70 Lineker Rodrigues Vancouver Whitecaps 32 Isaac Boehmer 2 Mathías Laborda 3 Sam Adekugbe 70 Rui Modesto 25 Ryan Gauld 14 Bruno Quiñonez 23 Aleksa Cvetković 7 Cheick Tidiane Sabaly 19 Rayan Elloumi Cập nhật đội hình lúc 08:04 20/09/2026

Real Salt Lake Thống kê Vancouver Whitecaps 46% Kiểm soát bóng 54% 12 Dứt điểm 17 3 Trúng đích 5 6 Phạt góc 6 11 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc đối đầu giữa Real Salt Lake và Vancouver Whitecaps diễn ra vào lúc 08:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động America First Field. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với mục tiêu rõ ràng là tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau những chuỗi trận chưa thực sự như ý.

Tình cảnh khó khăn của Real Salt Lake

Đội chủ nhà Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn đầy thử thách về mặt kết quả. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu tới sau 2 trận thua liên tiếp.

Chuỗi thành tích kém thuyết phục khiến Real Salt Lake hiện đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 29 điểm. Lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc America First Field sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đoàn quân áo đỏ nỗ lực ngắt mạch trận thất vọng và tìm lại niềm vui chiến thắng.

Vị thế dẫn đầu và quyết tâm của Vancouver Whitecaps

Ở chiều ngược lại, Vancouver Whitecaps đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 46 điểm. Dù giữ vị trí số một, phong độ gần đây của đội bóng đến từ Canada vẫn có những sự trồi sụt nhất định. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng nhưng cũng để thua 2 trận.

Dẫu vậy, Vancouver Whitecaps đang có được sự hưng phấn nhất định khi vừa trải qua 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Để bảo vệ vị trí dẫn đầu hiện tại, họ hiểu rằng một kết quả tích cực trong chuyến hành quân xa nhà là điều kiện tiên quyết.

Thành tích đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự giằng co giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps là đội nhỉnh hơn đôi chút khi giành 3 chiến thắng, trong khi Real Salt Lake có 2 lần ca khúc khải hoàn và đôi bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Sự chênh lệch về điểm số trên bảng xếp hạng mang lại lợi thế tâm lý cho Vancouver Whitecaps, song quyết tâm trụ lại và vươn lên của Real Salt Lake trên sân nhà America First Field sẽ là rào cản không nhỏ. Với việc cả hai đội đều đặt mục tiêu tối đa để củng cố vị trí và duy trì sự ổn định, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 2 thắng 0 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 1 - 0 Real Salt Lake VW Real Salt Lake 2 - 3 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 2 - 1 Real Salt Lake VW Real Salt Lake 2 - 1 Vancouver Whitecaps RSL Vancouver Whitecaps 1 - 2 Real Salt Lake RSL

Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B H B B 24 Trận 8-5-11 T-H-B 37 Ghi (TB 1.5) 39 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B B T B H 24 Trận 14-4-6 T-H-B 53 Ghi (TB 2.2) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 10 Los Angeles Galaxy 26 7 9 10 -9 30 H B T B H 11 Real Salt Lake 24 8 5 11 -2 29 B B H B B 12 Minnesota United FC 25 7 8 10 -6 29 B B B H T …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ Z. Booth (Hamstring Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ A. Piol (Achilles Tendon Injury) ✚ J. J. Arias (Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ S. Junqua (Concussion) ✚ D. Luna (Knee Injury) Vancouver Whitecaps ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ K. Poku (Muscle Injury) ✚ R. Veselinovic (Knee Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ K. Poku (Muscle Injury) ✚ R. Veselinovic (Knee Injury)