Trực tiếp Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể11/10/2026 16:26

Cùng sở hữu 10 điểm trên bảng xếp hạng, chuyến làm khách tại Anoeta là phép thử lớn để Deportivo La Coruna tìm lại mạch thắng trước đối thủ Real Sociedad.

Real Sociedad0 - 0Deportivo La CorunaHiệp 1 — phút 25'
  • 25'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 14'Deportivo La Coruna ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 41% - 59% Deportivo La Coruna, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Sociedad tiếp đón Deportivo La Coruna.

Cập nhật lúc 21:42 11/10/2026

Đội hình chính thức
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo
1
Álex Remiro
15
Pablo Marín
6
Jon Martín
19
M. Sarr
17
Sergio Gómez
7
Barrenetxea
21
Y. Herrera
18
Carlos Soler
23
A. Zakharyan
11
Gonçalo Guedes
24
L. Sučić
13
Leo Román
23
Ximo Navarro
20
J. Giménez
22
B. Ede
12
G. Quagliata
11
David Mella
21
Mario Soriano
8
Diego Villares
19
Luismi Cruz
10
Peke
32
B. Nsongo
Dự bị
Real Sociedad
27 Gorka Carrera34 Luken Beitia22 Héctor Fort4 Jon Gorrotxategi14 T. Kubo13 Unai Marrero3 Aihen Muñoz12 J. Ochieng10 Mikel Oyarzabal
Deportivo La Coruna
2 Adrià Alti17 Angeliño18 Jonathan Asp Jensen37 Noé25 Álvaro Fernández15 Miguel Loureiro4 L. Noubi31 Martín Ochoa14 Riki Rodríguez
Cập nhật đội hình lúc 20:48 11/10/2026
Real SociedadThống kêDeportivo La Coruna
41%
Kiểm soát bóng
59%
0
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
1
0
Phạm lỗi
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Deportivo La Coruna bước vào chuyến hành quân đến sân Anoeta với nhiệm vụ tối thượng là chặn đứng đà sa sút để bảo vệ vị thế trên bảng xếp hạng. Dù vẫn đang giữ vị trí thứ 7 với 10 điểm, áp lực đang đè nặng lên vai đội khách khi Real Sociedad bám đuổi sát nút ngay phía sau ở vị trí thứ 8 với cùng 10 điểm. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 21:15 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Anoeta Stadium hứa hẹn sẽ mang đến màn đấu trí căng thẳng giữa hai đối thủ ngang ngửa về mặt điểm số.

Khát khao chặn đứng sự chững lại của Deportivo La Coruna

Mục tiêu số một của Deportivo La Coruna lúc này là sớm tìm lại quỹ đạo tích lũy điểm số ổn định. Dù đứng ở vị trí thứ 7, kết quả gần đây của họ cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại khi nhịp độ hưng phấn không còn được duy trì liền mạch. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất ghi nhận Deportivo La Coruna giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Sự xen kẽ giữa các kết quả hòa và thua trong chuỗi trận vừa qua phản ánh sự thiếu ổn định trong việc kết liễu trận đấu hoặc bảo toàn lợi thế. Đối với một tập thể đang cạnh tranh nhóm trên với 10 điểm hiện có, việc đánh rơi những điểm số quan trọng khiến họ dần cảm nhận rõ sức nóng từ nhóm bám đuổi. Chuyến làm khách tại Anoeta lần này đòi hỏi đội bóng phải chấn chỉnh lại hệ thống thi đấu, cải thiện sự tập trung tối đa ở những thời khắc bản lề nhằm tránh tiếp tục trượt dốc.

Điểm tựa phong độ và ưu thế đối đầu của Real Sociedad

Ở bên kia chiến tuyến, Real Sociedad đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để gây sức ép trực tiếp lên đối thủ. Về mặt phong độ, đội chủ nhà thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Nhịp thi đấu này giúp Real Sociedad duy trì sự tự tin cao độ trước ngày đón tiếp các vị khách.

Bên cạnh phong độ gần đây, lịch sử chạm trán cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ sân Anoeta. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Real Sociedad áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trước Deportivo La Coruna. Điểm tựa tâm lý vững vàng từ quá khứ cùng ưu thế sân nhà chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho Real Sociedad trong việc tìm kiếm kết quả có lợi.

Cục diện cân bằng và toan tính chiến thuật tại Anoeta

Khoảng cách giữa hai đội lúc này gần như chỉ là thứ bậc tượng trưng khi cả hai cùng có 10 điểm. Với Deportivo La Coruna ở vị trí thứ 7 và Real Sociedad đứng ngay sau ở vị trí thứ 8, bất kỳ biến động nào sau 90 phút thi đấu cũng có thể tạo ra sự đảo chiều trên bảng tổng sắp.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy thận trọng. Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố sự an toàn nơi hậu tuyến để ngăn chặn các đợt lên bóng của chủ nhà, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa sức ép. Trong khi đó, Real Sociedad với sự hưng phấn từ 3 chiến thắng ở 5 trận vừa qua cùng lợi thế sân nhà sẽ chủ động cầm nhịp và áp đặt lối chơi. Đây sẽ là cuộc đọ sức chặt chẽ, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi sẽ chiếm thế thượng phong.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Sociedad · 3 thắng1 hòaDeportivo La Coruna · 1 thắng
03/02/2018
Real Sociedad
5 - 0
Deportivo La Coruna
RS
10/09/2017
Deportivo La Coruna
2 - 4
Real Sociedad
RS
23/04/2017
Real Sociedad
1 - 0
Deportivo La Coruna
RS
06/12/2016
Deportivo La Coruna
5 - 1
Real Sociedad
DLC
17/01/2016
Real Sociedad
1 - 1
Deportivo La Coruna
Hòa
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BTBBT
7
Trận
3-1-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
13
Thủng lưới
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
BHHBH
7
Trận
2-4-1
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Madrid8602+1118TBTTB
6Alaves8323+411BHBBT
7Deportivo La Coruna7241+210HBHTT
8Real Sociedad7313-410TBTHT
9Athletic Club6222+18HHTTB
Tình hình lực lượng
Real Sociedad
J. Aramburu (Muscle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
O. Oskarsson (Red Card)
J. Aramburu (Muscle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
O. Oskarsson (Red Card)
Deportivo La Coruna
P. Aubameyang (Knee Injury)
M. Casado (Collarbone injury)
Z. Eddahchouri (Wrist Injury)
P. Aubameyang (Knee Injury)
M. Casado (Collarbone injury)
Z. Eddahchouri (Wrist Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng
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