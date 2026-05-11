TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Sociedad vs Lyon: Hết hiệp 1, Real Sociedad dẫn 1-0 Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Lyon 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 00h45 ngày 06/11/2026 trên sân Anoeta Stadium.

Real Sociedad 1 - 0 Lyon Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Real Sociedad): Jon Martin vào sân thay Mamadou Sarr.

38' Thẻ vàng Phút 38': Kail Boudache (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 63% - 37% Lyon, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 2.

28' BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-0) Phút 28': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Ander Barrenetxea). Tỷ số: 1 - 0.

25' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 70% - 30% Lyon, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 48% - 52% Lyon, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Sociedad tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 01:51 06/11/2026

Đội hình chính thức Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jorge Maciel 13 Unai Marrero 2 J. Aramburu 5 Zubeldia 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 7 Barrenetxea 4 Jon Gorrotxategi 21 Y. Herrera 11 Gonçalo Guedes 9 O. Óskarsson 10 Mikel Oyarzabal 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 21 R. Kluivert 16 Abner 2 M. Bidstrup 6 T. Tessmann 8 C. Tolisso 26 K. Boudache 18 K. Merah 11 Keito Nakamura Dự bị Real Sociedad 8 Beñat Turrientes 22 Héctor Fort 14 T. Kubo 28 A. Lebarbier 29 Alex Garcia 15 Pablo Marín 6 Jon Martín 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng Lyon 44 A. Hamdani 85 N. Kamara 22 Clinton Mata 99 N. Nartey 3 N. Tagliafico 46 Tiago Gonçalves 32 Alejandro Gomes Rodriguez 24 J. Duranville 40 R. Descamps Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

Real Sociedad Thống kê Lyon 63% Kiểm soát bóng 37% 3 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 3

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chỉ kém Lyon 2 điểm trước cuộc gặp lúc 00h45 ngày 06/11/2026 trên sân Anoeta Stadium. Lyon đứng hạng 13 với 6 điểm, còn đội chủ nhà xếp ngay sau ở hạng 14 với 4 điểm. Một trận thắng có thể đảo vị trí của hai đội.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội chỉ là 2 điểm. Vì vậy, kết quả ở Anoeta Stadium có thể thay đổi cục diện trong nhóm đang cạnh tranh.

Nếu giành chiến thắng, Real Sociedad sẽ vượt qua Lyon trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Lyon thắng sẽ nới khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Cả hai đội đều hiểu giá trị của điểm số ở giai đoạn này.

Phong độ gần đây: Real Sociedad ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp rồi một trận hòa. Đây là nền tảng để họ tin vào khả năng bám đuổi nhóm đầu.

Lyon cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt là đội khách đang đi vào trận này với một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Trước đó, họ có hai trận thua liên tiếp, rồi mới lấy lại mạch thắng ở hai trận cũ hơn. Phong độ của Lyon vì thế dao động nhiều hơn.

Hai lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng cả hai, không có trận hòa và Lyon chưa thắng trận nào. Con số này mang lại thêm tâm lý thoải mái cho đội chủ nhà. Tuy vậy, mẫu số liệu chỉ gồm hai trận, nên chưa thể xem là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Real Sociedad có lợi thế sân nhà và thành tích tốt trước Lyon. Họ cũng cần phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất để giữ nhịp bám đuổi.

Lyon thì mang theo sự tự tin từ chiến thắng mới nhất. Nếu duy trì được mạch này, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà và củng cố vị trí cao hơn một bậc.

Nhận định

Hai đội đang ở sát nhau về điểm số, phong độ gần đây cũng khá cân bằng. Nhìn chung, Real Sociedad nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng trước đó, lợi thế sân nhà và thành tích tốt trước Lyon. Tuy nhiên, đà thắng ở trận mới nhất của đội khách cho thấy cuộc đối đầu này vẫn rất khó đoán. Đây là trận đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Real Sociedad · 2 thắng 0 hòa Lyon · 0 thắng Real Sociedad 2 - 0 Lyon RS Lyon 0 - 2 Real Sociedad RS

Real Sociedad 5 trận gần nhất B T T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 3 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T B B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 12 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H 13 Lyon 3 2 0 1 -1 6 B T T 14 Real Sociedad 3 1 1 1 +5 4 T H B 15 Crystal Palace 3 1 1 1 +3 4 H B T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Zakharyan (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Zakharyan (Ankle Injury) Lyon ✚ S. Kango (Concussion) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ S. Kango (Concussion) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury)