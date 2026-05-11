Trực tiếp Real Sociedad vs Lyon: Hết hiệp 1, Real Sociedad dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Real Sociedad vs Lyon: Hết hiệp 1, Real Sociedad dẫn 1-0

Văn Thể05/11/2026 20:14

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Lyon 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 00h45 ngày 06/11/2026 trên sân Anoeta Stadium.

Real Sociedad1 - 0LyonNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Real Sociedad): Jon Martin vào sân thay Mamadou Sarr.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Kail Boudache (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 63% - 37% Lyon, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 2.

  • 28'BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-0)

    Phút 28': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Ander Barrenetxea). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 70% - 30% Lyon, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 48% - 52% Lyon, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Sociedad tiếp đón Lyon.

Cập nhật lúc 01:51 06/11/2026

Đội hình chính thức
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
Lyon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jorge Maciel
13
Unai Marrero
2
J. Aramburu
5
Zubeldia
19
M. Sarr
17
Sergio Gómez
7
Barrenetxea
4
Jon Gorrotxategi
21
Y. Herrera
11
Gonçalo Guedes
9
O. Óskarsson
10
Mikel Oyarzabal
1
D. Greif
13
Z. Athekame
20
F. Bacher
21
R. Kluivert
16
Abner
2
M. Bidstrup
6
T. Tessmann
8
C. Tolisso
26
K. Boudache
18
K. Merah
11
Keito Nakamura
Dự bị
Real Sociedad
8 Beñat Turrientes22 Héctor Fort14 T. Kubo28 A. Lebarbier29 Alex Garcia15 Pablo Marín6 Jon Martín3 Aihen Muñoz12 J. Ochieng
Lyon
44 A. Hamdani85 N. Kamara22 Clinton Mata99 N. Nartey3 N. Tagliafico46 Tiago Gonçalves32 Alejandro Gomes Rodriguez24 J. Duranville40 R. Descamps
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
Real SociedadThống kêLyon
63%
Kiểm soát bóng
37%
3
Dứt điểm
1
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
3
7
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
3

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chỉ kém Lyon 2 điểm trước cuộc gặp lúc 00h45 ngày 06/11/2026 trên sân Anoeta Stadium. Lyon đứng hạng 13 với 6 điểm, còn đội chủ nhà xếp ngay sau ở hạng 14 với 4 điểm. Một trận thắng có thể đảo vị trí của hai đội.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội chỉ là 2 điểm. Vì vậy, kết quả ở Anoeta Stadium có thể thay đổi cục diện trong nhóm đang cạnh tranh.

Nếu giành chiến thắng, Real Sociedad sẽ vượt qua Lyon trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Lyon thắng sẽ nới khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Cả hai đội đều hiểu giá trị của điểm số ở giai đoạn này.

Phong độ gần đây: Real Sociedad ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp rồi một trận hòa. Đây là nền tảng để họ tin vào khả năng bám đuổi nhóm đầu.

Lyon cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt là đội khách đang đi vào trận này với một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Trước đó, họ có hai trận thua liên tiếp, rồi mới lấy lại mạch thắng ở hai trận cũ hơn. Phong độ của Lyon vì thế dao động nhiều hơn.

Hai lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng cả hai, không có trận hòa và Lyon chưa thắng trận nào. Con số này mang lại thêm tâm lý thoải mái cho đội chủ nhà. Tuy vậy, mẫu số liệu chỉ gồm hai trận, nên chưa thể xem là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Real Sociedad có lợi thế sân nhà và thành tích tốt trước Lyon. Họ cũng cần phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất để giữ nhịp bám đuổi.

Lyon thì mang theo sự tự tin từ chiến thắng mới nhất. Nếu duy trì được mạch này, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà và củng cố vị trí cao hơn một bậc.

Nhận định

Hai đội đang ở sát nhau về điểm số, phong độ gần đây cũng khá cân bằng. Nhìn chung, Real Sociedad nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng trước đó, lợi thế sân nhà và thành tích tốt trước Lyon. Tuy nhiên, đà thắng ở trận mới nhất của đội khách cho thấy cuộc đối đầu này vẫn rất khó đoán. Đây là trận đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Real Sociedad · 2 thắng0 hòaLyon · 0 thắng
29/08/2013
Real Sociedad
2 - 0
Lyon
RS
21/08/2013
Lyon
0 - 2
Real Sociedad
RS
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BTTTH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
3
Thủng lưới
Lyon
5 trận gần nhất
TBBTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
12Rennes4130+16HHTH
13Lyon3201-16BTT
14Real Sociedad3111+54THB
15Crystal Palace3111+34HBT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Real Sociedad
A. Odriozola (Knee Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Zakharyan (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Zakharyan (Ankle Injury)
Lyon
S. Kango (Concussion)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
P. Sulc (Knee Injury)
T. Morton (Groin Injury)
S. Kango (Concussion)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Real Sociedad vs Lyon: Hết hiệp 1, Real Sociedad dẫn 1-0
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