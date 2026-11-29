TRỰC TIẾP Trực tiếp Real Sociedad vs Sevilla: Sevilla nhân đôi cách biệt Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 22 điểm, trong khi Sevilla kém 3 điểm ở hạng 9. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 30/11/2026 trên sân vận động Anoeta.

Real Sociedad 0 - 2 Sevilla Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Real Sociedad 0 - 2 Sevilla.

44' Thẻ vàng Phút 44': Kike Salas (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

37' BÀN THẮNG! Sevilla (0-2) Phút 37': Rubén Vargas (Sevilla) lập công (kiến tạo: Juan Antonio Iglesias Sánchez). Tỷ số: 0 - 2.

36' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 72% - 28% Sevilla, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 3); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.

24' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 79% - 21% Sevilla, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 2); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 2.

12' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 71% - 29% Sevilla, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

2' BÀN THẮNG! Sevilla (0-1) Phút 2': Felix Correia (Sevilla) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Real Sociedad tiếp đón Sevilla.

Cập nhật lúc 03:49 30/11/2026

Đội hình chính thức Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García 1 Álex Remiro 2 J. Aramburu 6 Jon Martín 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 14 T. Kubo 4 Jon Gorrotxategi 18 Carlos Soler 11 Gonçalo Guedes 24 L. Sučić 9 O. Óskarsson 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 11 R. Vargas 18 Jon Guridi 20 Félix Correia 19 L. Stassin Dự bị Real Sociedad 22 Héctor Fort 23 A. Zakharyan 33 K. Kita 28 A. Lebarbier 15 Pablo Marín 13 Unai Marrero 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 10 Mikel Oyarzabal Sevilla 9 R. Ure 13 Fran González 46 Marc Scuri Martí 12 A. Sangante 16 Isaac 10 Peque Fernández 8 Kochorashvili 21 C. Ejuke 3 Julio Díaz del Romo Cập nhật đội hình lúc 02:34 30/11/2026

Real Sociedad Thống kê Sevilla 72% Kiểm soát bóng 28% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 3 3 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 5 với 22 điểm. Họ tiếp Sevilla, đội đứng thứ 9 với 19 điểm, lúc 03:00 ngày 30/11/2026 trên sân vận động Anoeta. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh nửa trên bảng xếp hạng.

Real Sociedad giữ vị trí tốt dù phong độ chưa ổn định

Thứ hạng của Real Sociedad đang tốt hơn phong độ gần đây. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ thua cả hai trận mới nhất, sau khi có một chiến thắng và một trận hòa ở các vòng trước đó.

Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Real Sociedad chặn đà sa sút. Nếu không sớm lấy lại thăng bằng, khoảng cách với nhóm phía sau, trong đó có Sevilla, sẽ dần thu hẹp.

Sevilla đến Anoeta với chuỗi trận khá ổn định

Ở chiều ngược lại, Sevilla có phong độ đồng đều hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua rồi hai chiến thắng.

Chuỗi trận này cho thấy Sevilla khó bị đánh bại và biết cách giữ điểm khi làm khách. Với 19 điểm ở vị trí thứ 9, họ cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 2 trận, Sevilla thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây vì thế thường có người thắng rõ ràng, và Sevilla nhỉnh hơn một chút.

Tuy vậy, đây chỉ là xu hướng tổng hợp. Real Sociedad đang xếp trên và được đá trên sân nhà, nên lợi thế tâm lý của Sevilla trong các lần gặp trước chưa chắc được lặp lại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch 3 điểm, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai đội. Real Sociedad muốn chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp để bám chắc nhóm dự cúp châu lục. Sevilla muốn nối dài mạch không thua và rút ngắn khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội có thứ hạng cao nhưng phong độ đi xuống và một đội có phong độ ổn định hơn nhưng xếp dưới. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót ở các tình huống quan trọng sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 2 thắng 0 hòa Sevilla · 3 thắng Sevilla 1 - 0 Real Sociedad SEV Real Sociedad 2 - 1 Sevilla RS Real Sociedad 0 - 1 Sevilla SEV Sevilla 0 - 2 Real Sociedad RS Sevilla 3 - 2 Real Sociedad SEV

Real Sociedad 5 trận gần nhất B B T H B 13 Trận 7-1-5 T-H-B 23 Ghi (TB 1.8) 23 Thủng lưới Sevilla 5 trận gần nhất H H B T T 13 Trận 5-4-4 T-H-B 18 Ghi (TB 1.4) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Atletico Madrid 14 11 1 2 +17 34 T T B T T 3 Real Madrid 14 11 0 3 +21 33 B T T T T 4 Real Betis 14 8 3 3 +4 27 B H T T H 5 Real Sociedad 13 7 1 5 0 22 B T B T T 6 Racing Santander 14 6 2 6 -10 20 T T T B T … 8 Alaves 14 5 4 5 +1 19 T T H B H 9 Sevilla 13 5 4 4 -2 19 H H B T B 10 Villarreal 13 4 3 6 +1 15 B T B T H …

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ A. Barrenetxea (Hamstring Injury) ✚ Y. Herrera (Foot Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) Sevilla ✚ J. A. Carmona (Broken Leg) ✚ A. Gonzalez (Knee Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury)