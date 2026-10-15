TRỰC TIẾP Trực tiếp Red Bull Salzburg vs AC Milan: AC Milan mất người Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 14 và 3 điểm, trong khi AC Milan đứng thứ 30, chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Red Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Red Bull Salzburg 0 - 4 AC Milan.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Red Bull Salzburg 53% - 47% AC Milan, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 1 - 10), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 5 - 1.

83' Thẻ đỏ Phút 83': Filippo Terracciano (AC Milan) nhận thẻ đỏ.

81' Thay người Phút 81' (Red Bull Salzburg): Tim Drexler vào sân thay Leandro Morgalla.

81' Thay người Phút 81' (AC Milan): Sankhoun Diawara vào sân thay Strahinja Pavlovic.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Red Bull Salzburg 53% - 47% AC Milan, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 1 - 10), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 5 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Jesper Lindstrom.

73' Thay người Phút 73' (Red Bull Salzburg): Aboubacar Sidiki Camara vào sân thay Haris Tabaković.

72' BÀN THẮNG! AC Milan (0-4) Phút 72': Gonçalo Ramos (AC Milan) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

67' Thay người Phút 67' (AC Milan): Filippo Terracciano vào sân thay Fikayo Tomori.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Red Bull Salzburg 54% - 46% AC Milan, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 1.

61' Thay người Phút 61' (AC Milan): Luka Modrić vào sân thay Adrien Rabiot.

60' Thay người Phút 60' (Red Bull Salzburg): Gaoussou Diakité vào sân thay Sota Kitano.

60' Thay người Phút 60' (AC Milan): Christian Pulisic vào sân thay Alphadjo Cissè.

60' Thay người Phút 60' (AC Milan): Gonçalo Ramos vào sân thay Francesco Camarda.

60' Thay người Phút 60' (Red Bull Salzburg): Yorbe Vertessen vào sân thay Edmund Baidoo.

50' AC Milan ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 48% - 52% AC Milan, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 0.

49' BÀN THẮNG! AC Milan (0-3) Phút 49': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Adrien Rabiot). Tỷ số: 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

40' Thẻ vàng Phút 40': Valentin Zabransky (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

38' AC Milan ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 47% - 53% AC Milan, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

32' BÀN THẮNG! AC Milan (0-2) Phút 32': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Davide Bartesaghi). Tỷ số: 0 - 2.

25' AC Milan ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 42% - 58% AC Milan, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': Omari Hutchinson (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

15' BÀN THẮNG! AC Milan (0-1) Phút 15': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Omari Hutchinson). Tỷ số: 0 - 1.

12' AC Milan ép sân Cầm bóng: Red Bull Salzburg 36% - 64% AC Milan, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Red Bull Salzburg tiếp đón AC Milan.

Cập nhật lúc 01:31 16/10/2026

Đội hình chính thức Red Bull Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim 52 Christian Zawieschitzky 39 L. Morgalla 44 K. Boma 47 Valentin Zabransky 31 D. Schmid 32 A. Barry 15 B. Mazurek 35 J. Lindstrøm 8 S. Kitano 20 E. Baidoo 9 H. Tabaković 16 M. Maignan 23 F. Tomori 5 K. De Winter 31 S. Pavlović 20 O. Hutchinson 30 A. Jashari 12 A. Rabiot 33 D. Bartesaghi 8 Loftus-Cheek 70 A. Cissè 73 F. Camarda Dự bị Red Bull Salzburg 30 G. Diakité 21 T. Drexler 33 A. Camara 1 C. Früchtl 13 F. Krätzig 22 S. Lainer 4 J. Mellberg 23 D. Redzic 41 Nikola Šarčević AC Milan 13 S. Bocoum 2 P. Estupiñán 34 Mario Gila 14 L. Modrić 22 Diego Moreira 80 Y. Musah 11 C. Pulišić 9 Gonçalo Ramos 42 Terracciano Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Red Bull Salzburg Thống kê AC Milan 53% Kiểm soát bóng 47% 12 Dứt điểm 14 1 Trúng đích 10 2 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 3 điểm. Họ bước vào trận gặp AC Milan lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Red Bull Arena với tâm thế của đội đang có phong độ khá ổn định. Ở chiều ngược lại, AC Milan đứng hạng 30 và chưa có điểm nào.

Salzburg bám sát nhóm đầu bằng phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Red Bull Salzburg thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở giai đoạn giữa chuỗi, còn trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Đội chủ nhà vì thế chưa thất bại trong 4 trong 5 lần ra sân gần đây.

Với 3 điểm và vị trí thứ 14, Salzburg đang nằm trong nhóm bám đuổi phía trên. Mỗi kết quả tích cực trong giai đoạn này đều có trọng lượng lớn với một đội muốn giữ khoảng cách gần với nhóm dự cúp châu lục.

AC Milan mang theo chuỗi hòa nhiều và vị trí đáng lo

Phong độ của AC Milan trong 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với tỷ số hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy Milan khó bị đánh bại, nhưng chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng phản ánh một thực tế khó chịu: Milan đứng thứ 30 và chưa có điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng điểm vì thế khá rõ, dù phong độ gần đây của hai bên không cách biệt quá lớn.

Hai lần chạm trán gần nhất chưa có bên áp đảo

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Red Bull Salzburg chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và để AC Milan thắng 1 trận. Số lần chạm trán còn ít nên chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng nó nhắc rằng đội khách từng tìm được cách vượt qua Salzburg.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Salzburg đang ở vị thế tốt hơn về thứ hạng và điểm số, nên áp lực phải thắng không đè nặng lên họ bằng đối thủ. Nếu tiếp tục giữ được sự chắc chắn như trong 5 trận vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu.

Với AC Milan, bài toán nằm ở khả năng chuyển những trận hòa thành điểm số thực chất. Đội khách đã chứng tỏ họ không dễ thua, song việc chưa có điểm trên bảng xếp hạng khiến mọi tình huống bỏ lỡ đều có cái giá đắt. Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung trong những khoảnh khắc then chốt.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Red Bull Salzburg nhỉnh hơn và có lợi thế tâm lý khi chơi trên sân nhà. Tuy vậy, AC Milan từng thắng trong một trong hai lần gặp gần nhất và đang có chuỗi kết quả khó bị đánh bại, nên đây vẫn là cuộc đối đầu khó đoán. Salzburg thiên về lợi thế nhỉnh hơn, còn Milan cần một trận đấu thực sự hiệu quả để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Red Bull Salzburg · 0 thắng 1 hòa AC Milan · 1 thắng AC Milan 4 - 0 Red Bull Salzburg AM Red Bull Salzburg 1 - 1 AC Milan Hòa

Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất H B T T H 5 Trận 4-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất H T B H H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 T 14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 T 15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -2 0 B 30 AC Milan 1 0 0 1 -2 0 B 31 Celje 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Red Bull Salzburg ✚ E. Aguilar (Muscle Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Veratschnig (Knee Injury) ✚ T. Drexler (Illness) ✚ L. Morgalla (Illness) AC Milan ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ P. Terracciano (Inactive) ✚ S. Chukwueze (Inactive) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ P. Terracciano (Inactive) ✚ S. Chukwueze (Inactive)