TRỰC TIẾP Trực tiếp Rennes vs Lille: Hai đội hòa 1-1 Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 18 điểm, hơn Rennes 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21:00 ngày 08/11/2026 tại Roazhon Park.

Rennes 1 - 1 Lille Hiệp 1 — phút 32' 32' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rennes 1 - 1 Lille.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rennes 52% - 48% Lille, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

24' BÀN THẮNG! Lille (0-1) Phút 24': Soriba Diaoune (Lille) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 59% - 41% Lille, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Rennes tiếp đón Lille.

Cập nhật lúc 21:31 08/11/2026

Đội hình chính thức Rennes Sơ đồ 3-5-2 · HLV F. Haise Lille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Davide Ancelotti 30 B. Samba 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 5 Gonçalo Oliveira 14 B. Reynolds 28 A. Thomasson 21 V. Rongier 45 M. Camara 18 M. Nagida 22 B. Dia 12 Eliezer Mayenda 1 B. Özer 3 N. Ngoy 23 T. Nianzou 4 Alexsandro Ribeiro 24 C. Verdonk 17 N. Mukau 6 N. Bentaleb 21 B. André 8 E. Mbappé 10 H. Haraldsson 35 S. Diaoune Dự bị Rennes 10 L. Blas 6 D. Cissé 95 P. Frankowski 16 N. Lemaître 26 Q. Merlin 24 A. Rouault 90 I. Soumaré 17 S. Szymański 11 Mousa Tamari Lille 7 D. Bakwa 26 I. Cossier 12 O. Gill 9 O. Giroud 38 M. Goffi 14 M. Kjærgaard 15 R. Perraud 28 G. Perrin 11 O. Sahraoui Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Rennes Thống kê Lille 52% Kiểm soát bóng 48% 0 Dứt điểm 2 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 2

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Rennes tại Roazhon Park lúc 21:00 ngày 08/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 3 với 18 điểm, hơn đội chủ nhà đứng thứ 5 (16 điểm) đúng 2 điểm. Một trận đấu giữa hai đội ở nhóm trên của bảng xếp hạng luôn có sức nặng riêng.

Lille cần giữ nhịp để bám đuổi nhóm đầu

Lille đang giữ vị trí thứ 3 với 18 điểm. Đây là điểm tựa để đội khách duy trì tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Mỗi trận đấu ở thời điểm này đều ảnh hưởng đến khoảng cách với nhóm dẫn đầu, nên chuyến làm khách tại Rennes là phép thử đáng chú ý.

Phong độ của Lille khá ổn định nhưng thiếu sự bứt phá. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa. Với cơ hội bám đuổi ngôi đầu, Lille cần chuyển những trận hòa ấy thành chiến thắng nhiều hơn.

Rennes muốn tận dụng lợi thế sân nhà

Rennes đứng thứ 5 với 16 điểm, kém Lille 2 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả trận đấu làm thay đổi cục diện giữa hai đội. Roazhon Park vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tiến sát nhóm trên.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Rennes chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của Rennes khép lại với kết quả hòa, trước đó là một thất bại. Đội chủ nhà cần sự ổn định hơn để tạo sức ép lên đối thủ đang xếp trên.

Thế đối đầu nghiêng về Lille

Lịch sử gặp nhau gần đây đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lille thắng 3 trận, Rennes thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Lille khi bước vào trận đấu.

Ngược lại, Rennes có động lực để thay đổi xu hướng đó trước sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện thành tích đối đầu và tạo khoảng cách tích cực với Lille trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bức tranh phong độ cho thấy cả hai đội đều chưa tạo được chuỗi kết quả thật ấn tượng. Lille hòa nhiều nhưng ít thua hơn. Rennes có số trận thua nhiều hơn trong giai đoạn gần đây.

Điều này gợi ý một trận đấu cân bằng giữa hai đội có điểm số sát nhau. Lille sẽ cố gắng duy trì sự chắc chắn và tận dụng lợi thế đối đầu. Rennes cần tận dụng sân nhà để thoát khỏi chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội nào sớm tạo được lợi thế sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Lille nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu, nên được đánh giá có lợi thế nhất định trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 2 điểm và lợi thế sân nhà khiến Rennes hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Nhìn chung, đây là trận đấu nhiều giằng co giữa hai đội đang cạnh tranh ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rennes · 1 thắng 1 hòa Lille · 3 thắng Rennes 1 - 2 Lille LIL Lille 0 - 2 Rennes REN Rennes 0 - 2 Lille LIL Lille 1 - 0 Rennes LIL Lille 2 - 2 Rennes Hòa

Rennes 5 trận gần nhất H B T H B 9 Trận 5-1-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 19 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất H T H B H 9 Trận 5-3-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 3 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 4 Lyon 9 5 2 2 +8 17 T B T B T 5 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B 6 Marseille 9 5 0 4 +7 15 T T T T B …