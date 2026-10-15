Trực tiếp Rennes vs OFI: Hết hiệp 1, OFI dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Rennes vs OFI: Hết hiệp 1, OFI dẫn 1-0
Rennes đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 18 với 1 điểm, trong khi OFI hạng 9 với 3 điểm và vừa thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Roazhon Park.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Krešimir Krizmanić (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Rennes ép sân
Cầm bóng: Rennes 77% - 23% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 25'Rennes ép sân
Cầm bóng: Rennes 80% - 20% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 13'Rennes ép sân
Cầm bóng: Rennes 84% - 16% OFI, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.
- 10'BÀN THẮNG! OFI (0-1)
Phút 10': Taxiarchis Fountas (OFI) lập công (kiến tạo: Nikolaos Athanasiou). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Rennes tiếp đón OFI.
Cập nhật lúc 02:49 16/10/2026
Rennes tiếp đón OFI trên sân nhà Roazhon Park lúc 02:00 ngày 16/10/2026 với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 18 với 1 điểm, còn OFI đang ở hạng 9 với 3 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa lớn, nhưng thế trận tâm lý của hai đội lại khác nhau rõ rệt.
Rennes cần một cú hích để vươn lên
Rennes đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, hạng 18 và mới có 1 điểm. Để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu, đội chủ nhà cần chuyển sự ổn định ở Roazhon Park thành những kết quả cụ thể ngay từ trận này.
Trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy Rennes chưa thể hiện được sự đều tay cần thiết cho một cuộc đua dài hơi.
OFI mang theo phong độ tích cực
OFI đứng hạng 9 với 3 điểm, cao hơn Rennes 9 bậc. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.
Đáng chú ý, OFI thắng liên tiếp 3 trận ở giai đoạn cũ hơn rồi mới hòa và thua ở hai trận mới nhất. Dù vậy, tổng thể phong độ của họ vẫn nhỉnh hơn chủ nhà về số trận thắng, và đây là lợi thế tâm lý đáng kể khi hành quân đến Roazhon Park.
Điểm then chốt của trận đấu
Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần bứt phá để níu kéo tham vọng và một đội đang giữ vị trí cao hơn nhờ phong độ ổn định hơn. Rennes có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất. Ngược lại, OFI sở hữu chuỗi kết quả tốt hơn trong 5 trận qua.
Hai đội chưa có trận đối đầu nào để làm căn cứ so sánh, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội trong từng pha bóng. Nếu Rennes giữ được nhịp độ của trận thắng gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.
Nhận định
OFI nhỉnh hơn về thứ hạng và số trận thắng gần đây, nhưng Rennes có lợi thế sân nhà cùng áp lực phải cải thiện vị trí. Một trận đấu cân bằng, nơi chỉ cần một khoảnh khắc đúng lúc cũng đủ làm nghiêng cán cân, là kịch bản được kỳ vọng tại Roazhon Park.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)