Trực tiếp Rīgas FS vs Glentoran: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rīgas FS vs Glentoran: Đội hình xuất phát

Văn Thể16/07/2026 19:17

Rīgas FS bước vào trận gặp Glentoran với lợi thế từ phong độ gần nhất và thành tích đối đầu, nhưng cuộc đấu tại LNK Sporta Parks vẫn cần sự tập trung

Rīgas FSvsGlentoranSẮP BẮT ĐẦU • 23:30
  • 23:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Rīgas FS và Glentoran đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:30.

Cập nhật lúc 23:05 16/07/2026

Đội hình chính thức
Rīgas FS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
Glentoran
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Declan Devine
16
Jevgēņijs Ņerugals
6
Aleksandar Filipović
23
Herdi Prenga
43
Žiga Lipušček
99
Shina Kumater
66
Modou Saidy
26
Stefan Panić
8
Lasha Odisharia
15
Rostand Ndjiki
18
Dmitrijs Zelenkovs
10
Jānis Ikaunieks
31
William Crellin
20
Daniel Larmour
4
Zeno Ibsen Rossi
27
James Singleton
2
Ryan Cooney
8
Aaron McEneff
7
Ross Clarke
10
Jordan Stewart
9
Pat Hoban
6
Joe Thomson
29
Jack Malone
Dự bị
Rīgas FS
1 Rihards Matrevics4 Roberts Veips5 Niks Sliede11 Roberts Savaļnieks49 Mārtiņš Ķigurs77 Gauthier Mankenda81 Strahinja Rakić22 Darko Lemajić
Glentoran
1 Andrew Mills33 Lorcan Donnelly3 Marcus Kane5 Joshua Kelly11 Josh Daniels12 Gregory Sloggett21 Charlie Lindsay44 James Douglas19 Ben Gallagher
Cập nhật đội hình lúc 23:05 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Rīgas FS sẽ đối đầu Glentoran tại LNK Sporta Parks trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 16/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà Rīgas FS có cơ sở để tự tin hơn khi bước vào trận đấu với một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Glentoran cần tìm cách phản ứng sau thất bại gần đây.

Rīgas FS có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Phong độ gần nhất đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Rīgas FS giành chiến thắng trong trận đấu gần nhất, còn Glentoran nhận thất bại. Khoảng cách về kết quả này không đủ để quyết định toàn bộ trận đấu, nhưng có thể tác động đến sự tự tin và cách nhập cuộc của hai đội.

Đáng chú ý, Rīgas FS cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Rīgas FS thắng một trận, trong khi Glentoran chưa có chiến thắng và hai đội không hòa. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho đại diện chủ nhà, đồng thời đặt Glentoran vào thế phải chơi tỉnh táo hơn nếu muốn kiểm soát diễn biến.

Trận đấu có thể được quyết định ở cách nhập cuộc

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực gần nhất, Rīgas FS nhiều khả năng sẽ muốn chủ động tạo sức ép và đưa trận đấu vào nhịp độ mà họ kiểm soát. Tuy nhiên, khi dữ liệu về sơ đồ, nhân sự và các chỉ số chuyên môn không được cung cấp, chưa thể xác định cụ thể cách đội chủ nhà sẽ triển khai bóng hoặc lựa chọn phương án tấn công nào.

Ở chiều ngược lại, Glentoran cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Thất bại gần nhất có thể khiến đội khách thận trọng hơn, đặc biệt trong việc hạn chế khoảng trống và tránh để Rīgas FS tận dụng lợi thế sân nhà. Khả năng duy trì cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trước khung thành và chuyển trạng thái hợp lý sẽ là những yếu tố quan trọng với Glentoran.

Rīgas FS cũng không thể chỉ dựa vào ưu thế đối đầu. Một trận đấu mới luôn đòi hỏi sự tập trung khác biệt, nhất là khi Glentoran có động lực tìm lại sự cân bằng sau kết quả không thuận lợi. Nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận, lợi thế tâm lý có thể tiếp tục phát huy; ngược lại, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể mở ra cơ hội cho đội khách.

Nhận định trước trận

Rīgas FS được đánh giá có nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn nhờ chiến thắng gần nhất và ưu thế trong lần gặp nhau trước đó. Glentoran vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn chờ thời điểm phản công và cải thiện hiệu quả xử lý ở những tình huống quyết định.

Nhìn chung, trận đấu tại LNK Sporta Parks nhiều khả năng sẽ chứng kiến Rīgas FS nắm thế chủ động hơn, trong khi Glentoran phải đề cao tính kỷ luật và khả năng chịu sức ép. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có chuyển được lợi thế tinh thần thành quyền kiểm soát thực tế hay không.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rīgas FS · 1 thắng0 hòaGlentoran · 0 thắng
10/07/2026
Glentoran
1 - 2
Rīgas FS
RF
Rīgas FS
5 trận gần nhất
TTHTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Glentoran
5 trận gần nhất
BHBTH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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