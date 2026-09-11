Trực tiếp Rio Ave vs SC Braga: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rio Ave vs SC Braga: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể09/11/2026 00:19

Rio Ave tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: SC Braga đang đứng hạng 8 với 14 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estádio dos Arcos.

Rio Ave0 - 0SC BragaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rio Ave 45% - 55% SC Braga, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rio Ave 51% - 49% SC Braga, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rio Ave 47% - 53% SC Braga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rio Ave tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 04:17 09/11/2026

Đội hình chính thức
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Franclim Carvalho
99
van der Gouw
20
João Tomé
13
J. Lomboto
39
Gustavo Mancha
17
M. Vrousai
79
M. Patricio
54
G. Liavas
7
Diogo Bezerra
90
Diogo Nascimento
80
S. Clemmensen
11
J. Blesa
31
Bernardo Fontes
14
Lagerbielke
37
A. Barišić
26
B. Arrey-Mbi
7
Diogo Travassos
29
J. Gorby
8
João Moutinho
77
Gabri Martínez
10
Pau Victor
9
Fran Navarro
21
Ricardo Horta
Dự bị
Rio Ave
30 R. Galčík2 Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves32 Vitor Hugo9 Tamble Monteiro77 D. Špikić21 R. Šiler19 M. Sellouki10 B. Aguilera3 S. Garcia
SC Braga
19 J. Wind44 A. Bajrami6 Vitor Carvalho12 Tiago Sá50 Diego Rodrigues17 J. Milošević16 Tomás Marqués23 Huseinbašić2 Víctor Gómez
Cập nhật đội hình lúc 03:02 09/11/2026
Rio AveThống kêSC Braga
45%
Kiểm soát bóng
55%
1
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
0
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
7
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1

Rio Ave tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi đón SC Braga tại Estádio dos Arcos lúc 03:30 ngày 09/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội là 9 bậc và 7 điểm, tạo nên một bài toán không dễ cho đội chủ nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

SC Braga hiện xếp hạng 8 với 14 điểm. Rio Ave đứng hạng 17 với 7 điểm, tức chỉ bằng đúng một nửa số điểm của đối thủ.

Chênh lệch này phản ánh vị thế trái ngược của hai đội ở thời điểm hiện tại. Một bên đang ở nhóm giữa bảng, bên còn lại phải tìm cách nhích lên từ vị trí thấp.

Phong độ: Rio Ave chưa tìm được sự ổn định

Rio Ave thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua 2 trận mới nhất sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước đó, và trận thua đầu tiên trong chuỗi này nằm ở cuối chặng.

Những con số ấy cho thấy Rio Ave có những thời điểm cho thấy khả năng cạnh tranh, nhưng chưa giữ được mạch kết quả tích cực. Đối đầu một đội xếp trên, việc tìm lại sự chắc chắn là yêu cầu đầu tiên.

SC Braga: Ít thua nhưng chưa thật sự bứt tốc

SC Braga thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa.

Đội khách chỉ thua một lần trong chuỗi này nên phong độ khá chắc chắn. Tuy nhiên, hai trận hòa cho thấy họ vẫn chưa tận dụng được hết lợi thế để tích lũy điểm số nhiều hơn.

Thế đối đầu: Lợi thế mong manh cho SC Braga

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rio Ave thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước SC Braga. Như vậy, đội khách nhỉnh hơn một chút, nhưng chủ nhà không hề bị lấn át hoàn toàn.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường khá cân bằng. Đây là điểm tựa tinh thần cho Rio Ave khi đón tiếp đối thủ mạnh hơn trên giấy tờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Rio Ave, thử thách nằm ở việc chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà. Một trận đấu chặt chẽ, hạn chế sai sót sẽ giúp họ giữ được thế cân bằng trước đối thủ có vị trí cao hơn.

Với SC Braga, bài toán là biến lợi thế về thứ hạng và phong độ thành điểm số cụ thể. Việc hòa nhiều hơn thắng trong các trận gần đây khiến đội khách cần sự dứt điểm quyết đoán hơn để không bỏ lỡ cơ hội.

Nhận định

Nhìn chung, SC Braga có lợi thế rõ hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Tuy vậy, hai trận hòa trong năm lần gặp nhau gần nhất là lời nhắc rằng Rio Ave hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được sự tập trung trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rio Ave · 1 thắng2 hòaSC Braga · 2 thắng
09/02/2026
SC Braga
3 - 0
Rio Ave
SB
01/09/2025
Rio Ave
2 - 2
SC Braga
Hòa
03/03/2025
Rio Ave
2 - 1
SC Braga
RA
30/09/2024
SC Braga
4 - 0
Rio Ave
SB
10/03/2024
Rio Ave
0 - 0
SC Braga
Hòa
Rio Ave
5 trận gần nhất
BBTTB
10
Trận
2-1-7
T-H-B
9
Ghi (TB 0.9)
23
Thủng lưới
SC Braga
5 trận gần nhất
HTHBT
10
Trận
4-2-4
T-H-B
12
Ghi (TB 1.2)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica10811+1925TTTBT
3Sporting CP11731+1324TTBTH
7GIL Vicente10433+115HBTTH
8SC Braga10424+114TBBBH
9Moreirense11425-514BTTBH
16Nacional10217-97BTBBB
17Rio Ave10217-147BBTBH
18Estoril10028-142BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Rio Ave vs SC Braga: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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