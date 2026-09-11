TRỰC TIẾP Trực tiếp Rio Ave vs SC Braga: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Rio Ave tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: SC Braga đang đứng hạng 8 với 14 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estádio dos Arcos.

Rio Ave 0 - 0 SC Braga Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 45% - 55% SC Braga, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 51% - 49% SC Braga, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 47% - 53% SC Braga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Rio Ave tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 04:17 09/11/2026

Đội hình chính thức Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Franclim Carvalho 99 van der Gouw 20 João Tomé 13 J. Lomboto 39 Gustavo Mancha 17 M. Vrousai 79 M. Patricio 54 G. Liavas 7 Diogo Bezerra 90 Diogo Nascimento 80 S. Clemmensen 11 J. Blesa 31 Bernardo Fontes 14 Lagerbielke 37 A. Barišić 26 B. Arrey-Mbi 7 Diogo Travassos 29 J. Gorby 8 João Moutinho 77 Gabri Martínez 10 Pau Victor 9 Fran Navarro 21 Ricardo Horta Dự bị Rio Ave 30 R. Galčík 2 Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves 32 Vitor Hugo 9 Tamble Monteiro 77 D. Špikić 21 R. Šiler 19 M. Sellouki 10 B. Aguilera 3 S. Garcia SC Braga 19 J. Wind 44 A. Bajrami 6 Vitor Carvalho 12 Tiago Sá 50 Diego Rodrigues 17 J. Milošević 16 Tomás Marqués 23 Huseinbašić 2 Víctor Gómez Cập nhật đội hình lúc 03:02 09/11/2026

Rio Ave Thống kê SC Braga 45% Kiểm soát bóng 55% 1 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Rio Ave tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi đón SC Braga tại Estádio dos Arcos lúc 03:30 ngày 09/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội là 9 bậc và 7 điểm, tạo nên một bài toán không dễ cho đội chủ nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

SC Braga hiện xếp hạng 8 với 14 điểm. Rio Ave đứng hạng 17 với 7 điểm, tức chỉ bằng đúng một nửa số điểm của đối thủ.

Chênh lệch này phản ánh vị thế trái ngược của hai đội ở thời điểm hiện tại. Một bên đang ở nhóm giữa bảng, bên còn lại phải tìm cách nhích lên từ vị trí thấp.

Phong độ: Rio Ave chưa tìm được sự ổn định

Rio Ave thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua 2 trận mới nhất sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước đó, và trận thua đầu tiên trong chuỗi này nằm ở cuối chặng.

Những con số ấy cho thấy Rio Ave có những thời điểm cho thấy khả năng cạnh tranh, nhưng chưa giữ được mạch kết quả tích cực. Đối đầu một đội xếp trên, việc tìm lại sự chắc chắn là yêu cầu đầu tiên.

SC Braga: Ít thua nhưng chưa thật sự bứt tốc

SC Braga thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa.

Đội khách chỉ thua một lần trong chuỗi này nên phong độ khá chắc chắn. Tuy nhiên, hai trận hòa cho thấy họ vẫn chưa tận dụng được hết lợi thế để tích lũy điểm số nhiều hơn.

Thế đối đầu: Lợi thế mong manh cho SC Braga

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rio Ave thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước SC Braga. Như vậy, đội khách nhỉnh hơn một chút, nhưng chủ nhà không hề bị lấn át hoàn toàn.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường khá cân bằng. Đây là điểm tựa tinh thần cho Rio Ave khi đón tiếp đối thủ mạnh hơn trên giấy tờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Rio Ave, thử thách nằm ở việc chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định và tận dụng lợi thế sân nhà. Một trận đấu chặt chẽ, hạn chế sai sót sẽ giúp họ giữ được thế cân bằng trước đối thủ có vị trí cao hơn.

Với SC Braga, bài toán là biến lợi thế về thứ hạng và phong độ thành điểm số cụ thể. Việc hòa nhiều hơn thắng trong các trận gần đây khiến đội khách cần sự dứt điểm quyết đoán hơn để không bỏ lỡ cơ hội.

Nhận định

Nhìn chung, SC Braga có lợi thế rõ hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Tuy vậy, hai trận hòa trong năm lần gặp nhau gần nhất là lời nhắc rằng Rio Ave hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được sự tập trung trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rio Ave · 1 thắng 2 hòa SC Braga · 2 thắng SC Braga 3 - 0 Rio Ave SB Rio Ave 2 - 2 SC Braga Hòa Rio Ave 2 - 1 SC Braga RA SC Braga 4 - 0 Rio Ave SB Rio Ave 0 - 0 SC Braga Hòa

Rio Ave 5 trận gần nhất B B T T B 10 Trận 2-1-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 23 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất H T H B T 10 Trận 4-2-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 7 GIL Vicente 10 4 3 3 +1 15 H B T T H 8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14 T B B B H 9 Moreirense 11 4 2 5 -5 14 B T T B H … 16 Nacional 10 2 1 7 -9 7 B T B B B 17 Rio Ave 10 2 1 7 -14 7 B B T B H 18 Estoril 10 0 2 8 -14 2 B B B B B