TRỰC TIẾP Trực tiếp Rodez vs Nimes: Hiệp 2 bắt đầu, Rodez dẫn 2-1 Rodez bước vào trận gặp Nimes với chuỗi hai chiến thắng gần nhất, trong khi đối thủ vừa nhận thất bại. Lịch sử đối đầu đang cân bằng.

Rodez 2 - 1 Nimes Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rodez 2 - 1 Nimes.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Rodez (2-1) Phút 45+1': M. Touho (Rodez) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

36' BÀN THẮNG! Rodez (1-1) Phút 36': D. Vangi (Rodez) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

20' BÀN THẮNG! Nimes (0-1) Phút 20': S. Doumbouya (Nimes) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Rodez tiếp đón Nimes.

Cập nhật lúc 00:49 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Rodez sẽ chạm trán Nimes trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23h00 ngày 22/07/2026. Đây là cuộc đối đầu có sự tương phản nhất định về phong độ gần nhất, nhưng cán cân lịch sử giữa hai đội vẫn chưa nghiêng về bên nào.

Rodez có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Rodez đang sở hữu tín hiệu tích cực trước giờ bóng lăn khi toàn thắng 2 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại cho đội bóng nền tảng tinh thần tốt hơn, đồng thời cho thấy họ đã duy trì được khả năng giành chiến thắng trong những lần ra sân gần đây.

Điểm đáng chú ý là Rodez không chỉ cần tận dụng đà hưng phấn, mà còn phải biến lợi thế phong độ thành cách nhập cuộc chủ động. Trong một trận giao hữu, nhịp độ và sự ổn định có thể thay đổi nhanh, vì vậy chuỗi thắng gần nhất là cơ sở tham khảo quan trọng nhưng không quyết định toàn bộ cục diện.

Nimes cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Nimes bước vào trận đấu sau một thất bại. Kết quả này khiến đội khách chịu áp lực phải tìm lại sự cân bằng, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận. Một màn trình diễn chắc chắn hơn sẽ giúp Nimes hạn chế ảnh hưởng tâm lý và duy trì thế trận trước đối thủ đang có phong độ tốt.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp chi tiết về cách Nimes thi đấu trong trận gần nhất, cũng như đội hình hoặc những điều chỉnh nhân sự trước cuộc đối đầu với Rodez. Vì vậy, chưa thể kết luận đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay tấn công trực diện.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Rodez thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Nimes thắng 2 trận. Sự cân bằng này cho thấy khoảng cách giữa hai bên không quá rõ rệt khi xét riêng những cuộc đối đầu gần đây.

Vì thế, lợi thế tâm lý từ lịch sử không thuộc về Rodez hay Nimes. Rodez có thể dựa vào chuỗi thắng hiện tại, còn Nimes có cơ sở để tin rằng họ vẫn có khả năng tạo ra thế trận cạnh tranh trước đối thủ này.

Những điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở khả năng Rodez duy trì đà thắng và cách Nimes phản ứng sau thất bại gần nhất. Nếu Rodez nhập cuộc chắc chắn, họ có thể tạo sức ép sớm từ lợi thế tinh thần. Ngược lại, Nimes cần tránh để trận đấu bị định đoạt bởi những phút đầu thiếu ổn định.

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay cầu thủ vắng mặt. Do đó, nhận định về các vị trí cụ thể và phương án nhân sự cần được để ngỏ cho đến khi có thông tin chính thức.

Nhận định Rodez vs Nimes

Rodez đang chiếm ưu thế về phong độ khi toàn thắng 2 trận gần nhất, trong khi Nimes vừa để thua. Dẫu vậy, cán cân đối đầu trong 5 lần gặp gần đây hoàn toàn cân bằng với cùng 2 chiến thắng cho mỗi đội và 1 trận hòa.

Nhìn chung, Rodez có điểm tựa rõ hơn trước trận, nhưng Nimes vẫn đứng trước cơ hội đáp trả nhờ lịch sử đối đầu không bất lợi. Đây là cuộc đấu mà sự ổn định, khả năng thích ứng và cách mỗi đội xử lý những thời điểm quan trọng nhiều khả năng sẽ quyết định thế trận, thay vì chỉ riêng phong độ gần nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rodez · 2 thắng 1 hòa Nimes · 2 thắng Rodez 1 - 1 Nimes Hòa Nimes 0 - 2 Rodez ROD Nimes 1 - 0 Rodez NIM Nimes 3 - 2 Rodez NIM Rodez 1 - 0 Nimes ROD

Rodez 5 trận gần nhất T T H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 4 Thủng lưới Nimes 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới