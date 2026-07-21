TRỰC TIẾP Trực tiếp Sabah FA vs KuPS: Hiệp 2 bắt đầu, Sabah FA dẫn 1-0 Sabah FA bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng gần nhất, trong khi KuPS có phong độ trái chiều trước cuộc đối đầu tại Bank Respublika Arena.

Sabah FA 1 - 0 KuPS Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sabah FA 1 - 0 KuPS.

50' Thẻ vàng Phút 50': K. Parris (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Roughing).

47' Thẻ vàng Phút 47': T. Jyry (KuPS) nhận thẻ vàng (Holding).

46' Thay người Phút 46' (KuPS): S. Touray vào sân thay G. Engvall.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' BÀN THẮNG! Sabah FA (1-0) Phút 45+1': V. Simic (Sabah FA) lập công (kiến tạo: I. Lepinjica). Tỷ số: 1 - 0.

33' VAR Phút 33': Goal Disallowed - Foul — U. Rakhmonaliyev (Sabah FA).

0' Trận đấu bắt đầu Sabah FA tiếp đón KuPS.

Cập nhật lúc 00:15 22/07/2026

Đội hình chính thức Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 3 Steve Solvet 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 11 Kaheem Parris 10 Aleksey Isayev 21 Veljko Simić 20 Joy Lance Mickels 1 Johannes Kreidl 29 Akseli Puukko 28 Brahima Magassa 4 Kasim Adams 25 Clinton Antwi 10 Valentín Gasc 8 Petteri Pennanen 16 Tommi Jyry 9 Gustav Engvall 24 Bob Nii Armah 20 Piotr Parzyszek Dự bị Sabah FA 94 Ravan Mirzammadov 1 Amin Ramazanov 4 Aden McCarthy 33 Júnior Almeida 17 Tellur Mutallimov 6 Abdulakh Khaybulaev 16 Rauf Rustamli 88 Rodrigo Fernandes 34 Xander Severina KuPS 12 Hemmo Riihimäki 37 Kasperi Silen 30 Jorginho 6 Saku Savolainen 23 Arttu Lötjönen 33 Taneli Hämäläinen 3 Saku Heiskanen 13 Niilo Kujasalo 17 Arttu Heinonen Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Thông tin trận đấu

Sabah FA sẽ đối đầu KuPS tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026 trên sân vận động Bank Respublika Arena. Đây là trận đấu mà sự ổn định trong những màn trình diễn gần đây có thể trở thành yếu tố quan trọng, khi hai đội bước vào cuộc so tài với những trạng thái phong độ khác nhau.

Sabah FA duy trì đà hưng phấn

Sabah FA đang có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trong các trận gần nhất. Dù dữ liệu hiện có không cung cấp tỷ số, đối thủ hay diễn biến cụ thể, kết quả này cho thấy đại diện Sabah bước vào trận đấu với nền tảng tinh thần tích cực.

Điểm đáng chú ý là Sabah FA không chỉ cần duy trì kết quả, mà còn phải chuyển sự tự tin đó thành cách nhập cuộc chủ động. Trên sân Bank Respublika Arena, đội bóng này có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu nếu giữ được sự tập trung trong những thời điểm KuPS gây sức ép.

KuPS thiếu sự ổn định

KuPS có phong độ gần nhất gồm một chiến thắng và một thất bại. Chuỗi kết quả này chưa cho thấy sự ổn định rõ ràng, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng của đội bóng Phần Lan sau trận đấu không thuận lợi gần đây.

Tuy nhiên, một chiến thắng trong hai trận gần nhất vẫn cho thấy KuPS có khả năng tạo ra màn trình diễn đủ tốt để cạnh tranh. Vì vậy, Sabah FA không thể chỉ dựa vào lợi thế tinh thần mà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống có thể bị khai thác.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Với dữ liệu không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Dẫu vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc bên nào kiểm soát tốt hơn những giai đoạn chuyển trạng thái và duy trì sự tỉnh táo trong cả trận.

Sabah FA có cơ sở để hướng tới cách chơi tự tin hơn nhờ chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, KuPS cần biến chiến thắng gần nhất thành điểm tựa, đồng thời tránh để thất bại trong trận còn lại ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi.

Nhận định trước trận

Sabah FA đang sở hữu lợi thế về sự ổn định khi toàn thắng trong hai trận gần nhất, trong khi KuPS mới chỉ có một chiến thắng cùng một thất bại. Khoảng cách về phong độ này có thể giúp Sabah FA nhập cuộc với tâm lý tốt hơn, nhưng chưa đủ để khẳng định cục diện trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Sabah FA cần tận dụng đà hưng phấn, còn KuPS phải chứng minh khả năng duy trì sự cân bằng sau chuỗi kết quả trái chiều. Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh, mức độ tập trung và khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội.

Sabah FA 5 trận gần nhất T T B H H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất T B T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới