TRỰC TIẾP Trực tiếp Saburtalo vs Flora Tallinn: Flora Tallinn gỡ hòa 2-2 Saburtalo bước vào trận đấu tại Mikheil Meskhi Stadium với phong độ gần nhất tốt hơn và lợi thế đối đầu, nhưng Flora Tallinn vẫn có thể tạo thế giằng co.

Saburtalo 2 - 2 Flora Tallinn Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Saburtalo 2 - 2 Flora Tallinn.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': A. Dzagania (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Tripping).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Saburtalo): A. Dzagania vào sân thay N. Sikharulashvili.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Saburtalo): G. Kobuladze vào sân thay Z. Natchkebia.

85' Thay người Phút 85' (Saburtalo): Lucas Cafe vào sân thay V. Bedoshvili.

84' BÀN THẮNG! Flora Tallinn (2-2) Phút 84': R. Sappinen (Flora Tallinn) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

83' Thẻ vàng Phút 83': E. Kuliyev (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Tripping).

79' Thẻ vàng Phút 79': R. Veering (Flora Tallinn) nhận thẻ vàng (Roughing).

75' Thẻ vàng Phút 75': J. Jinjolava (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Holding).

74' Thay người Phút 74' (Saburtalo): E. Kuliyev vào sân thay G. Kutsia.

69' BÀN THẮNG! Flora Tallinn (2-1) Phút 69': T. Varjund (Flora Tallinn) lập công (kiến tạo: R. Alliku). Tỷ số: 2 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Flora Tallinn): T. Teevali vào sân thay V. Kreida.

63' Thay người Phút 63' (Flora Tallinn): T. Usta vào sân thay S. Zenjov.

63' Thay người Phút 63' (Flora Tallinn): R. Alliku vào sân thay R. Valdmets.

47' VAR Phút 47': Goal Disallowed - offside — Z. Natchkebia (Saburtalo).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

36' BÀN THẮNG! Saburtalo (2-0) Phút 36': N. Sikharulashvili (Saburtalo) lập công (kiến tạo: Z. Natchkebia). Tỷ số: 2 - 0.

13' BÀN THẮNG! Saburtalo (1-0) Phút 13': N. Sikharulashvili (Saburtalo) lập công (kiến tạo: G. Kutsia). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Saburtalo tiếp đón Flora Tallinn.

Cập nhật lúc 00:52 15/07/2026

Đội hình chính thức Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko Flora Tallinn Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev 31 Giorgi Makaridze 20 Armel Zohouri 25 Aleksandre Amisulashvili 4 Vahid Selimović 5 Jemali Giorgi Jinjolava 8 Bakar Kardava 6 Nikoloz Dadiani 27 Giorgi Kutsia 24 Vakhtang Bedoshvili 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 33 Evert Grünvald 7 Danil Kuraksin 23 Mihhail Kolobov 6 Robert Veering 26 Sander Tovstik 18 Remo Valdmets 32 Vladislav Kreida 14 Tony Varjund 20 Sergei Zenjov 11 Rauno Sappinen 29 Sander Alamaa Dự bị Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 30 Nikoloz Bochorishvili 40 Giorgi Kobuladze 33 Andrey Victor 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 22 Givi Khachidze 23 Eldar Kuliiev 18 Lucas Cafe 9 Amiran Dzagania Flora Tallinn 22 Andero Tatrik 99 Kaur Kivila 5 Andreas Vaher 24 Oscar Pihela 53 Ronald Sammul 8 Tristan Toomas Teeväli 9 Rauno Alliku 51 Marten Kukkonen 67 Ilja Antonov Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Saburtalo sẽ gặp Flora Tallinn tại UEFA Champions League lúc 23:00 ngày 14/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Đây là trận đấu mà những dữ liệu gần nhất đang nghiêng nhẹ về Saburtalo, khi đội bóng này vừa giành chiến thắng, trong khi Flora Tallinn nhận thất bại.

Saburtalo có nền tảng tích cực hơn

Phong độ gần nhất của Saburtalo là một chiến thắng. Dù dữ liệu hiện có chỉ ghi nhận một trận, kết quả này vẫn mang lại sự tự tin nhất định cho đội bóng trước cuộc đối đầu trên sân Mikheil Meskhi Stadium.

Điểm đáng chú ý là Saburtalo không chỉ có kết quả gần nhất tốt hơn, mà còn chiếm ưu thế trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Saburtalo thắng 1 lần, trong khi Flora Tallinn chưa có chiến thắng nào và hai đội chưa hòa nhau trong lần đối đầu được ghi nhận.

Flora Tallinn cần phản ứng sau thất bại

Flora Tallinn bước vào trận đấu sau một thất bại. Kết quả này có thể đặt ra yêu cầu phải cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong những thời điểm then chốt.

Tuy nhiên, chỉ một kết quả gần nhất chưa đủ để kết luận về toàn bộ phong độ của Flora Tallinn. Đội khách vẫn có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng nếu hạn chế được ảnh hưởng từ lợi thế tinh thần và đối đầu của Saburtalo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay cách vận hành cụ thể của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động pressing, kiểm soát bóng hoặc lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, khả năng xử lý áp lực đầu trận có thể trở thành yếu tố quan trọng. Saburtalo nhiều khả năng muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và lợi thế đối đầu, trong khi Flora Tallinn cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ để tránh bị cuốn vào thế trận của đối thủ.

Đặc biệt, diễn biến bàn thắng đầu tiên nếu xuất hiện có thể ảnh hưởng lớn đến cách hai đội triển khai chiến thuật. Saburtalo có cơ sở để chơi với sự tự tin hơn, còn Flora Tallinn cần một màn trình diễn kỷ luật để bù đắp bất lợi về kết quả gần nhất.

Nhận định trận đấu

Saburtalo đang sở hữu hai điểm tựa rõ ràng: chiến thắng ở trận gần nhất và thành tích thắng trong lần đối đầu được ghi nhận. Flora Tallinn lại cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau thất bại.

Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định chênh lệch lớn giữa hai đội hoặc dự đoán một tỷ số cụ thể. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách Saburtalo tận dụng lợi thế tinh thần, cũng như khả năng Flora Tallinn duy trì sự chắc chắn và phản ứng trước sức ép.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Saburtalo · 1 thắng 0 hòa Flora Tallinn · 0 thắng Flora Tallinn 2 - 3 Saburtalo SAB

Saburtalo 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Flora Tallinn 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Saburtalo 50% Hòa 50% Flora Tallinn 0% 50% 50% 0% Khuyến nghị: Combo Double chance : Saburtalo or draw and +2.5 goals · dự đoán tỷ số -3.5--2.5