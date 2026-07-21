Trực tiếp Saburtalo vs Slovan Bratislava: Hiệp 2 bắt đầu, Slovan Bratislava dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Saburtalo vs Slovan Bratislava: Hiệp 2 bắt đầu, Slovan Bratislava dẫn 2-0

Văn Thể21/07/2026 18:11

Saburtalo bước vào trận đấu với phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa, trong khi dữ liệu về Slovan Bratislava chưa được cung cấp.

Saburtalo0 - 2Slovan BratislavaHiệp 2 — phút 55'
  • 55'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': A. Amisulashvili (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 32'BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (0-2)

    Phút 32': A. Yirajang (Slovan Bratislava) lập công (kiến tạo: A. Maros). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'BÀN THẮNG! Slovan Bratislava (0-1)

    Phút 25': A. Sporar (Slovan Bratislava) lập công (kiến tạo: S. Cruz). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': G. Makaridze (Saburtalo) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 5'VAR

    Phút 5': Goal Disallowed - offside — V. Bedoshvili (Saburtalo).

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': A. Mustafic (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Saburtalo tiếp đón Slovan Bratislava.

Cập nhật lúc 00:11 22/07/2026

Đội hình chính thức
Saburtalo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
Slovan Bratislava
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure
31
Giorgi Makaridze
40
Giorgi Kobuladze
4
Vahid Selimović
25
Aleksandre Amisulashvili
5
Jemali Giorgi Jinjolava
6
Nikoloz Dadiani
11
Andria Bartishvili
8
Bakar Kardava
24
Vakhtang Bedoshvili
19
Nika Sikharulashvili
10
Zviad Natchkebia
71
Dominik Takáč
12
Kenan Bajrić
6
Kevin Wimmer
57
Sandro Cruz
17
Jurij Medveděv
20
Alen Mustafić
3
Peter Pokorný
5
Rahim Ibrahim
29
Alexej Maros
99
Andraž Šporar
14
Alasana Yirajang
Dự bị
Saburtalo
1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze33 Andrey Victor30 Nikoloz Bochorishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan18 Lucas Cafe23 Eldar Kuliiev27 Giorgi Kutsia9 Amiran Dzagania
Slovan Bratislava
1 Aleksandar Popovic32 Dávid Balog2 Samuel Kozlovský15 Svetozar Marković23 Sharani Zuberu28 César Blackman8 Artur Gajdoš77 Danylo Ignatenko88 Daiki Matsuoka
Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Saburtalo sẽ đối đầu Slovan Bratislava tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Điểm đáng chú ý trước trận là Saburtalo đang duy trì chuỗi hai trận gần nhất không thua, với một chiến thắng và một trận hòa.

Saburtalo có nền tảng phong độ ổn định

Hai kết quả gần nhất cho thấy Saburtalo đã có sự khởi đầu tương đối tích cực. Một chiến thắng cùng một trận hòa giúp đội bóng này giữ được trạng thái ổn định trước cuộc đối đầu với Slovan Bratislava.

Tuy nhiên, số liệu được cung cấp chỉ bao gồm hai trận gần nhất và không có thêm thông tin về cách Saburtalo giành kết quả, số bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng hay chất lượng phòng ngự. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận đội bóng này đang áp đảo về lối chơi hoặc sở hữu ưu thế rõ rệt trước trận.

Slovan Bratislava chưa có đủ dữ liệu để đánh giá

Thông tin hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc những kết quả trước đó của Slovan Bratislava. Do đó, mọi so sánh trực tiếp về trạng thái thi đấu giữa hai đội đều cần được thực hiện thận trọng.

Việc thiếu dữ liệu cũng khiến chưa thể xác định Slovan Bratislava sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay gây sức ép ngay từ đầu. Những chi tiết này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thế trận, nhưng chưa được xác nhận trong thông tin trước trận.

Những điểm có thể quyết định thế trận

Saburtalo nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng sự tự tin từ chuỗi phong độ gần đây. Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi đội bóng này bước vào trận đấu với lợi thế tâm lý từ việc chưa thua trong hai trận gần nhất.

Trong khi đó, Slovan Bratislava cần cho thấy cách tổ chức đội hình và khả năng xử lý sức ép trên sân Mikheil Meskhi Stadium. Dù chưa có dữ liệu cụ thể để đánh giá, đội khách sẽ phải hạn chế những khoảng trống có thể giúp Saburtalo phát huy sự ổn định hiện tại.

Nhận định trước trận

Saburtalo có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chắc chắn nhờ phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, do chưa có thông tin tương ứng về Slovan Bratislava, chưa thể xác định cán cân chuyên môn nghiêng hẳn về phía nào.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội triển khai thế trận và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng. Saburtalo có nền tảng phong độ tích cực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của cả hai đội.

Saburtalo
5 trận gần nhất
HTHTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
4
Thủng lưới
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTBHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Saburtalo vs Slovan Bratislava: Hiệp 2 bắt đầu, Slovan Bratislava dẫn 2-0
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