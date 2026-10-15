TRỰC TIẾP Trực tiếp San Diego vs Houston Dynamo: Houston Dynamo vượt lên dẫn trước Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 45 điểm. Họ làm khách của San Diego, đội xếp hạng 12, lúc 09h30 ngày 15/10/2026.

San Diego 2 - 3 Houston Dynamo Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: San Diego 2 - 3 Houston Dynamo.

44' Thẻ vàng Phút 44': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

37' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 64% - 36% Houston Dynamo, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-3) Phút 37': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

33' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-2) Phút 33': Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Guilherme Augusto). Tỷ số: 2 - 2.

25' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 61% - 39% Houston Dynamo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

24' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-1) Phút 24': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Lawrence Ennali). Tỷ số: 2 - 1.

22' BÀN THẮNG! San Diego (2-0) Phút 22': Cédric Bakambu (San Diego) lập công (kiến tạo: Onni Valakari). Tỷ số: 2 - 0.

20' BÀN THẮNG! San Diego (1-0) Phút 20': Anders Dreyer (San Diego) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Jonathan Bond (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

18' VAR Phút 18': Phạt đền được công nhận — Cédric Bakambu (San Diego).

13' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 59% - 41% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

4' Thẻ vàng Phút 4': Lawrence Ennali (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 10:25 15/10/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 1 C. dos Santos 3 Þór­halls­son 97 C. McVey 26 M. Duah 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 6 J. Tverskov 8 O. Valakari 10 A. Dreyer 94 C. Bakambu 99 E. Achouri 31 J. Bond 11 L. Ennali 3 Antônio Carlos 5 Lucas Halter 21 F. Negri 6 Artur 16 H. Herrera 19 M. Bogusz 30 A. Bouzat 20 Guilherme 9 L. Foster Dự bị San Diego 12 Gabriel Pirani 20 A. Godoy 7 M. Ingvartsen 36 David Mimbang 25 I. Pilcher 13 P. Sisniega 33 O. Verhoeven 14 B. B. Zamble 90 A. Pellegrino Houston Dynamo 22 M. Arana 17 N. Markanich 26 B. Gillingham 14 D. Holmes 23 D. McGuire 34 A. Resch 18 D. Samassékou 24 A. Ibrahim 4 M. Saracchi Cập nhật đội hình lúc 09:02 15/10/2026

San Diego Thống kê Houston Dynamo 64% Kiểm soát bóng 36% 6 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách của San Diego tại Snapdragon Stadium lúc 09h30 ngày 15/10/2026 là phép thử cho tham vọng đó. Đội khách đứng hạng 5 với 45 điểm, còn chủ nhà xếp hạng 12 với 32 điểm.

Houston Dynamo giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng

Với 45 điểm, Houston Dynamo hiện đứng hạng 5, thuộc nhóm đầu bảng. Đây là nền tảng giúp họ duy trì cự ly sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục.

Khoảng cách giữa hai đội khá rõ rệt. Houston Dynamo hơn San Diego 13 điểm và cao hơn 7 bậc trên bảng xếp hạng. Chênh lệch này cho thấy mặt bằng thành tích cả mùa nghiêng về đội khách.

Phong độ gần đây: Houston Dynamo chưa thật thuyết phục

Tuy nhiên, phong độ của Houston Dynamo gần đây không hoàn toàn tương xứng với vị trí trên bảng. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Hai trận gần đây nhất của họ đều không mang về thắng lợi: một trận hòa và một trận thua. Vì vậy, Houston Dynamo cần tìm lại sự ổn định để không để các đối thủ cạnh tranh áp sát.

San Diego đang đi qua giai đoạn khó khăn

Chủ nhà đang ở trong chuỗi kết quả đáng lo ngại hơn. San Diego chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận đấu gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Ở vị trí thứ 12 với 32 điểm, San Diego cần những kết quả tích cực để cải thiện hình ảnh sau chuỗi trận thiếu chiến thắng. Lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần, nhưng đội bóng vẫn cần khắc phục những vấn đề đã khiến họ không thể giành trọn điểm gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về Houston Dynamo

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 lần, còn San Diego thắng 1 lần, không có trận hòa. Như vậy, đội khách đang nhỉnh hơn về thành tích trực tiếp, dù San Diego đã chứng tỏ họ có thể giành chiến thắng trong cặp đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc gặp này đặt một đội đang cố giữ vị thế trong nhóm đầu cạnh một đội cần sớm thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Với Houston Dynamo, thử thách nằm ở việc chuyển lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể trên sân khách, sau hai trận gần nhất chưa thắng.

Với San Diego, trận đấu là cơ hội để cắt chuỗi 5 trận không thắng ngay trên sân nhà, trước một đối thủ xếp trên 7 bậc. Phong độ đang đi xuống của chủ nhà đối lập với vị thế vững hơn của đội khách.

Nhận định

Xét tổng thể, Houston Dynamo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, khoảng cách điểm số và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất với chỉ 1 chiến thắng khiến họ chưa thể chủ quan. San Diego đang gặp khó khăn về kết quả nhưng được thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà kỷ luật và sự tập trung trong từng pha bóng có thể quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất San Diego · 1 thắng 0 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Houston Dynamo 1 - 0 San Diego HD Houston Dynamo 2 - 4 San Diego SD San Diego 3 - 4 Houston Dynamo HD

San Diego 5 trận gần nhất B H H B B 28 Trận 8-8-12 T-H-B 48 Ghi (TB 1.7) 51 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất H B H B T 28 Trận 13-6-9 T-H-B 36 Ghi (TB 1.3) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T 4 San Jose Earthquakes 28 13 7 8 +10 46 H T H T T 5 Houston Dynamo 28 13 6 9 +2 45 H B H B T 6 Los Angeles FC 29 11 9 9 +13 42 H B H B T … 11 Real Salt Lake 28 9 5 14 -5 32 B T B B B 12 San Diego 28 8 8 12 -3 32 B H H B B 13 Austin 28 7 10 11 -15 31 B H H T H …

Tình hình lực lượng San Diego ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ L. Ennali (Injury) ✚ Felipe Andrade (Injury) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ L. Ennali (Injury) ✚ Felipe Andrade (Injury) ✚ A. Resch (Lower-Body Injury)