Trực tiếp San Diego vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp San Diego vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể25/10/2026 05:14

San Diego cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Seattle Sounders tại Snapdragon Stadium, 09:30 ngày 25/10/2026; chủ nhà kém đối thủ 8 điểm.

San Diego0 - 0Seattle SoundersNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 40'San Diego ép sân

    Cầm bóng: San Diego 60% - 40% Seattle Sounders, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Diego 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Diego 53% - 47% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    San Diego tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 10:27 25/10/2026

Đội hình chính thức
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
13
P. Sisniega
33
O. Verhoeven
97
C. McVey
26
M. Duah
5
Kieran Sargeant
70
A. Alvarado
20
A. Godoy
12
Gabriel Pirani
10
A. Dreyer
94
C. Bakambu
90
A. Pellegrino
26
A. Thomas
85
Kossa-Rienzi
16
A. Roldan
25
J. Ragen
5
N. Tolo
31
H. Dotson
7
C. Roldan
27
J. Ferreira
11
A. Rusnák
13
J. Morris
9
D. Joveljić
Dự bị
San Diego
23 S. Vines1 C. dos Santos7 M. Ingvartsen25 I. Pilcher3 Þór­halls­son6 J. Tverskov8 O. Valakari14 B. B. Zamble36 David Mimbang
Seattle Sounders
37 S. Brunell39 S. Hawkins45 P. Kingston90 S. Gomez24 S. Frei17 P. Arriola8 C. Clark4 R. Sailor81 M. Bronnik
Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026
San DiegoThống kêSeattle Sounders
60%
Kiểm soát bóng
40%
7
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
0
2
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0

San Diego cần chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng khi tiếp Seattle Sounders trên sân Snapdragon Stadium vào lúc 09:30 ngày 25/10/2026. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng trước một đối thủ đang xếp trên họ 5 bậc.

San Diego: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, San Diego chưa thắng trận nào: hòa 4 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại, nhưng lại chưa tìm được bàn thắng quyết định để kéo về trọn vẹn 3 điểm.

Hiện San Diego đứng hạng 12 với 34 điểm. Những trận hòa liên tiếp giúp họ giữ được sự ổn định nhất định, song cũng khiến khoảng cách với nhóm phía trên chưa được thu hẹp. Vì vậy, chiến thắng trên sân nhà là điều chủ nhà cần nhất lúc này.

Seattle Sounders: phong độ tốt hơn nhưng vừa chững lại

Seattle Sounders bước vào trận đấu với phong độ nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trong chuỗi này họ vừa có một trận hòa và một trận thua ở những lượt đấu gần đây nhất, sau 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Hiện Seattle Sounders xếp hạng 7 với 42 điểm, hơn San Diego 8 điểm. Đội khách nhiều khả năng muốn sớm lấy lại nhịp thắng sau những trận gần nhất không trọn vẹn.

Thế đối đầu cân bằng

Qua 3 lần gặp nhau gần nhất, hai đội chia đều lợi thế: San Diego thắng 1 trận, hòa 1 trận và Seattle Sounders thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, và trận đấu này hứa hẹn là cuộc cân tài cân sức.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với San Diego, bài toán nằm ở khâu chuyển hóa các thế trận cân bằng thành bàn thắng. Chuỗi 4 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội có khả năng trụ vững, nhưng cần hiệu quả hơn ở thời điểm quyết định. Lợi thế sân nhà tại Snapdragon Stadium có thể là yếu tố hỗ trợ.

Ngược lại, Seattle Sounders sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Việc giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để đội khách mang điểm về từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Nhìn chung, Seattle Sounders được đánh giá nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn phong độ gần đây. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và động lực tìm lại chiến thắng của San Diego khiến trận đấu khó đoán. Nếu chủ nhà tận dụng tốt sân nhà để biến những trận hòa thành thắng lợi, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
San Diego · 1 thắng1 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
10/05/2026
Seattle Sounders
1 - 1
San Diego
Hòa
29/05/2025
Seattle Sounders
1 - 0
San Diego
SS
06/04/2025
San Diego
3 - 0
Seattle Sounders
SD
San Diego
5 trận gần nhất
HHBHH
30
Trận
8-10-12
T-H-B
53
Ghi (TB 1.8)
56
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
HBTTT
30
Trận
11-9-10
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
37
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps301677+3255THHBH
2St. Louis City301497+1551BHTTT
3FC Dallas301497+851HTBTH
6Los Angeles FC3112109+1546HTHBH
7Seattle Sounders3011910+242HBTTT
8Los Angeles Galaxy31101011-940HTBTT
11Portland Timbers309714-534HBHBB
12San Diego3081012-334HHBHH
13Minnesota United FC3081012-834THHBB
Tình hình lực lượng
San Diego
O. Soe (Lower-Body Injury)
O. Soe (Lower-Body Injury)
Seattle Sounders
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
S. Hawkins (Hamstring Injury)
A. Roldan (Calf Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp San Diego vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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