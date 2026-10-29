TRỰC TIẾP Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids: San Jose Earthquakes mở tỷ số Colorado Rapids bước vào chuyến làm khách với tổn thất nhân sự trước trận. San Jose Earthquakes đón tiếp lúc 09h30 ngày 29/10/2026 tại Avaya Stadium.

San Jose Earthquakes 1 - 0 Colorado Rapids Hiệp 1 — phút 25' 25' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 1 - 0 Colorado Rapids.

25' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 35% - 65% Colorado Rapids, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': Joshua Atencio (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

15' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0) Phút 15': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Timo Werner). Tỷ số: 1 - 0.

13' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 33% - 67% Colorado Rapids, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón Colorado Rapids.

Cập nhật lúc 10:05 29/10/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena Colorado Rapids Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Matt Wells 1 A. Gunn 5 D. Munie 87 Vítor Costa 18 R. Roberts 17 Jack Jasinski 14 R. Vieira 23 E. Löwen 19 P. Judd 34 Beau Leroux 11 T. Werner 7 O. Bouda 41 N. Defreitas 33 K. Thompson 6 R. Holding 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 12 J. Atencio 10 P. Aaronson 32 D. Phillip 13 Frederick II 93 G. Minoungou 7 M. Whittaker Dự bị San Jose Earthquakes 36 E. Edwards 20 N. Fernandez 25 M. Floriani 6 I. Harkes 9 L. Jovanović 3 P. Marie 2 J. Ricketts 4 D. Romney 10 N. Tsakiris Colorado Rapids 77 D. Yapi 99 J. Travis 2 K. Rosenberry 8 H. Ojediran 21 Ku-DiPietro 16 A. Harris 24 N. Cobb 31 A. Beaudry 9 S. Abu Cập nhật đội hình lúc 09:02 29/10/2026

San Jose Earthquakes Thống kê Colorado Rapids 35% Kiểm soát bóng 65% 3 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Colorado Rapids chịu tổn thất về nhân sự trước chuyến làm khách tại Avaya Stadium, và điều này khiến bài toán của đội khách trở nên nan giải hơn. Trận đấu với San Jose Earthquakes diễn ra lúc 09h30 ngày 29/10/2026. Hai đội hiện cách nhau 4 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây lại khá tương đồng.

Colorado Rapids đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người luôn buộc ban huấn luyện phải cân nhắc lại cách vận hành cả tập thể, nhất là khi đội phải xa sân nhà. Colorado Rapids cần giữ sự chắc chắn trong cách tổ chức phòng ngự và duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Chỉ cần một khâu lỏng lẻo, chủ nhà sẽ có cơ hội khai thác.

Tuy vậy, đội khách không bước vào trận đấu với tinh thần sa sút. Colorado Rapids thắng trận gần nhất, đây là điểm tựa tâm lý đáng kể giữa lúc lực lượng bị xáo trộn.

Phong độ: San Jose Earthquakes chưa thoát chuỗi hòa nhiều

Trong 5 trận gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà để thua ngay trận vừa qua, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước đó.

Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids cũng thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự: đội khách đang là bên có kết quả mới nhất tích cực hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 2 trận, Colorado Rapids thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Lịch sử gần đây cho thấy không bên nào có ưu thế rõ rệt.

Vì vậy, các yếu tố như lực lượng và trạng thái tâm lý có thể quyết định nhiều hơn so với bề dày thành tích đối đầu.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

San Jose Earthquakes đang đứng hạng 4 với 48 điểm, trong khi Colorado Rapids xếp hạng 8 với 42 điểm. Khoảng cách 6 điểm cho thấy chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích tích lũy, nhưng Colorado Rapids vẫn bám khá sát.

Với đội khách, một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể giúp rút ngắn khoảng cách này. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí và chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

San Jose Earthquakes có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để gây áp lực lên một đối thủ đang thiếu người. Sự kiên nhẫn trong khâu triển khai bóng sẽ là yếu tố quan trọng để họ tìm ra khoảng trống.

Colorado Rapids, nhiều khả năng, sẽ ưu tiên sự gọn gàng và kỷ luật, tìm cách tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Cuộc chiến ở những pha tranh chấp và khả năng giữ nhịp độ trận đấu sẽ quyết định đội nào chiếm thế thượng phong.

Nhận định

Xét tổng thể, San Jose Earthquakes được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và việc đối thủ phải xoay xở vì thiếu người. Tuy nhiên, chuỗi phong độ tương đồng và thế đối đầu cân bằng cho thấy Colorado Rapids hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 2 thắng 1 hòa Colorado Rapids · 2 thắng Colorado Rapids 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa Colorado Rapids 2 - 0 San Jose Earthquakes CR Colorado Rapids 0 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 2 Colorado Rapids CR Colorado Rapids 2 - 3 San Jose Earthquakes SJE

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất B H H H T 31 Trận 13-9-9 T-H-B 52 Ghi (TB 1.7) 45 Thủng lưới Colorado Rapids 5 trận gần nhất T H H H B 31 Trận 12-6-13 T-H-B 42 Ghi (TB 1.4) 41 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T 4 San Jose Earthquakes 31 13 9 9 +7 48 B H H H T 5 Houston Dynamo 31 13 9 9 +2 48 H H H H B … 7 Seattle Sounders 31 11 10 10 +2 43 H H B T T 8 Colorado Rapids 31 12 6 13 +1 42 T H H H B 9 Los Angeles Galaxy 32 10 11 11 -9 41 H H T B T …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) Colorado Rapids ✚ R. Cannon (Leg Injury) ✚ Y. Maziz (Leg Injury) ✚ I. Sadiq (Leg Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ A. Fadal (Injury) ✚ R. Cannon (Leg Injury) ✚ Y. Maziz (Leg Injury) ✚ I. Sadiq (Leg Injury)