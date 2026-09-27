Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Đội hình xuất phát

TRỰC TIẾPTrực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Đội hình xuất phát
San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.
- 09:30Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của San Jose Earthquakes và Portland Timbers đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:30.
Cập nhật lúc 09:03 27/09/2026
San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.
Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà
Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.
Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.
Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu
Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.
Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)