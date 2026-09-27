TRỰC TIẾP Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: San Jose Earthquakes nới rộng cách biệt 3-0 San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.

San Jose Earthquakes 3 - 0 Portland Timbers Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 3 - 0 Portland Timbers.

40' Thẻ vàng Phút 40': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng.

29' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (3-0) Phút 29': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Paul Marie). Tỷ số: 3 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 57% - 43% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 3 - 1.

24' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-0) Phút 24': Eduard Löwen (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Beau Leroux). Tỷ số: 2 - 0.

13' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 68% - 32% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1.

4' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0) Phút 4': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Eduard Löwen). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 10:24 27/09/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Arena Portland Timbers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martí Cifuentes 36 E. Edwards 4 D. Romney 5 D. Munie 18 R. Roberts 87 Vítor Costa 6 I. Harkes 34 Beau Leroux 3 P. Marie 23 E. Löwen 11 T. Werner 19 P. Judd 41 J. Pantemis 15 E. Miller 12 R. Hernández 4 K. Miller 27 J. Fory 21 D. Chará 17 C. Bassett 7 A. Lassiter 10 David Pereira da Costa 99 K. Velde 14 V. Janssen Dự bị San Jose Earthquakes 16 J. Skahan 40 J. Gónzalez 25 M. Floriani 20 N. Fernandez 17 Jack Jasinski 9 L. Jovanović 28 B. Kikanovic 31 Francesco Montali 2 J. Ricketts Portland Timbers 11 Antony 28 A. Aravena 6 A. Bonetig 88 Andrew Guerra 73 Eric Izoita 16 S. Jura 80 J. Ortiz 23 Ian Smith 26 H. Sulte Cập nhật đội hình lúc 09:04 27/09/2026

San Jose Earthquakes Thống kê Portland Timbers 51% Kiểm soát bóng 49% 6 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 2 3 Thủ môn cứu thua 1

San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.

Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà

Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.

Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 4 thắng 1 hòa Portland Timbers · 0 thắng Portland Timbers 1 - 3 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 2 Portland Timbers SJE Portland Timbers 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 1 - 0 Portland Timbers SJE San Jose Earthquakes 4 - 1 Portland Timbers SJE

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H T T H H 26 Trận 12-6-8 T-H-B 46 Ghi (TB 1.8) 38 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất B B H T B 26 Trận 9-5-12 T-H-B 47 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H 4 FC Dallas 26 12 8 6 +7 44 H T T T H 5 San Jose Earthquakes 26 12 6 8 +8 42 H T T H H 6 Los Angeles FC 27 11 8 8 +14 41 H B T H H … 8 Los Angeles Galaxy 27 8 9 10 -8 33 T H B T B 9 Portland Timbers 26 9 5 12 -1 32 B B H T B 10 Seattle Sounders 25 8 8 9 -3 32 T H H H H …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ O. Bouda (International duty) ✚ A. Gunn (International duty) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Vieira (International duty) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ O. Bouda (International duty) Portland Timbers ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Inactive) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ T. Muse (Wrist Injury) ✚ F. Surman (Knee Injury) ✚ J. Waterman (Yellow Cards) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Caicedo (Thigh Injury)