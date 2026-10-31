TRỰC TIẾP Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake: Đội hình xuất phát San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 49 điểm, đứng hạng 5. Trận gặp Real Salt Lake diễn ra lúc 04:00 ngày 01/11/2026 tại Avaya Stadium.

San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake SẮP BẮT ĐẦU • 04:00 04:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của San Jose Earthquakes và Real Salt Lake đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 04:00.

Cập nhật lúc 03:32 01/11/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Arena Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Mastroeni 36 E. Edwards 28 B. Kikanovic 5 D. Munie 18 R. Roberts 4 D. Romney 6 I. Harkes 20 N. Fernandez 7 O. Bouda 10 N. Tsakiris 2 J. Ricketts 19 P. Judd 1 Rafael Cabral 44 De Fougerolles 15 J. Glad 26 P. Quinton 11 D. Marczuk 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 29 S. Junqua 12 Lobzhanidze 8 J. Sanabria 22 S. Solans Dự bị San Jose Earthquakes 1 A. Gunn 25 M. Floriani 87 Vítor Costa 17 Jack Jasinski 9 L. Jovanović 34 Beau Leroux 23 E. Löwen 16 J. Skahan 14 R. Vieira Real Salt Lake 23 Chadwick Zachary Booth 4 L. Engel 25 Colin Guske 3 K. Henry 39 A. Hezarkhani 98 A. Katránis 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin Cập nhật đội hình lúc 03:32 01/11/2026

San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 49 điểm. Ở lượt đấu này, họ tiếp đón Real Salt Lake, đội xếp hạng 9 với 42 điểm, trên sân Avaya Stadium lúc 04:00 ngày 01/11/2026.

Hai đội đang ở hai trạng thái trái ngược. Chủ nhà giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng chưa thắng trận nào gần đây, còn đội khách đang đi lên với chuỗi kết quả tích cực.

San Jose Earthquakes giữ vị thế cao nhưng hụt đà

Với 49 điểm và vị trí thứ 5, San Jose Earthquakes đang nằm trong nhóm bám đuổi sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng quan trọng cho một trận đấu có sức nặng với cả hai bên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa tương xứng với thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, San Jose Earthquakes hòa 4 trận và thua 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa.

Chuỗi hòa nhiều cho thấy đội vẫn giữ được sự chắc chắn để không thua, nhưng thiếu sự quyết đoán để chuyển điểm hòa thành điểm thắng. Trước một đối thủ đang hưng phấn, bài toán của chủ nhà là tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.

Real Salt Lake đến với tinh thần hưng phấn

Real Salt Lake đứng hạng 9 với 42 điểm, kém San Jose Earthquakes 4 bậc và 7 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nên một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ rút ngắn đáng kể.

Phong độ là điểm sáng của đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Real Salt Lake thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng liền 3 trận gần nhất, trong khi trận thua nằm ở xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 2 trận, hòa 1 trận và Real Salt Lake thắng 2 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây không nghiêng hẳn về bên nào.

Điều đó khiến trận đấu khó đoán hơn, dù hai đội có vị trí và phong độ khác nhau. Đội khách có thêm lý do để tin vào cơ hội của mình, còn chủ nhà không có lợi thế rõ rệt từ quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bức tranh phong độ gợi ra hai kịch bản chính. Nếu San Jose Earthquakes giữ được sự kín kẽ như những trận hòa gần đây, họ sẽ khó bị đánh bại. Nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần thêm hiệu quả ở khâu dứt điểm để có những chiến thắng.

Ngược lại, Real Salt Lake có thể tận dụng đà thắng 3 trận liên tiếp để chơi tự tin hơn, gây sức ép sớm lên chủ nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc bên nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn và hạn chế sai sót ở những khoảnh khắc then chốt.

Nhận định

Về thứ hạng, San Jose Earthquakes nhỉnh hơn với vị trí thứ 5 và hơn đối thủ 7 điểm. Về phong độ, Real Salt Lake đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ 3 chiến thắng gần nhất, trong khi chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lượt gần đây.

Với thế đối đầu cân bằng và hai bên đang ở trạng thái khác nhau, đây là trận đấu có nhiều yếu tố để theo dõi. Kết quả sẽ cho thấy San Jose Earthquakes có đủ bản lĩnh để giữ vững nhóm đầu hay Real Salt Lake tiếp tục đà đi lên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 2 thắng 1 hòa Real Salt Lake · 2 thắng Real Salt Lake 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa Real Salt Lake 2 - 1 San Jose Earthquakes RSL San Jose Earthquakes 4 - 0 Real Salt Lake SJE San Jose Earthquakes 0 - 1 Real Salt Lake RSL Real Salt Lake 0 - 2 San Jose Earthquakes SJE

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H B H H H 32 Trận 13-10-9 T-H-B 54 Ghi (TB 1.7) 47 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất T T T H B

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T 4 Houston Dynamo 32 14 9 9 +3 51 T H H H H 5 San Jose Earthquakes 32 13 10 9 +7 49 H B H H H 6 Los Angeles FC 32 12 11 9 +15 47 H H T H B … 8 Seattle Sounders 32 11 10 11 +1 43 B H H B T 9 Real Salt Lake 32 12 6 14 +1 42 T T T H B 10 Los Angeles Galaxy 32 10 11 11 -9 41 H H T B T …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Werner (Red Card) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) Real Salt Lake ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ M. Guilavogui (Yellow Cards) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ M. Guilavogui (Yellow Cards)