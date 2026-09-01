TRỰC TIẾP Trực tiếp Santa Clara vs SC Braga: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Santa Clara và SC Braga bước vào cuộc chạm trán tại sân Estádio de São Miguel với phong độ thăng hoa, hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy quyết liệt và kịch tính.

Santa Clara 0 - 0 SC Braga Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Santa Clara 45% - 55% SC Braga, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 5.

36' Thẻ vàng Phút 36': Adrian Bajrami (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

29' Thẻ vàng Phút 29': Tiago Ribeiro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' SC Braga ép sân Cầm bóng: Santa Clara 37% - 63% SC Braga, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 5.

12' SC Braga ép sân Cầm bóng: Santa Clara 39% - 61% SC Braga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Santa Clara tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 00:46 21/09/2026

Đội hình chính thức Santa Clara Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens 1 Lucas França 42 Lucas Soares 4 Pedro Pacheco 21 Emanuel Fernandes 5 Guilherme Romão 8 José Luís Rocha Tavares 6 Pedro Ferreira 20 Tiago Ribeiro 70 Vinícius Lopes 9 Gonçalo Paciência 10 Brenner Lucas Gonçalves Santos 31 Bernardo Fontes 37 A. Barišić 6 Vitor Carvalho 44 A. Bajrami 2 Víctor Gómez 8 João Moutinho 29 J. Gorby 77 Gabri Martínez 10 Pau Victor 17 J. Milošević 21 Ricardo Horta Dự bị Santa Clara 73 Léo Jacó 18 A. Duarte 12 Neneca 22 Vitinho 11 Welinton Torrão 25 F. Medeiros 80 Tiago Ribeiro Duarte 19 Ythallo 7 Luis Fernando Santos Oliveira SC Braga 78 João Carvalho 23 Huseinbašić 16 Tomás Marqués 7 Diogo Travassos 9 Fran Navarro 19 J. Wind 50 Diego Rodrigues 11 Gabriel Silva 34 E. Tıknaz Cập nhật đội hình lúc 00:14 21/09/2026

Santa Clara Thống kê SC Braga 45% Kiểm soát bóng 55% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5

Cuộc so tài giữa Santa Clara và SC Braga lúc 00:00 ngày 21/09 trên sân vận động Estádio de São Miguel thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu rất vào phom. Sự tự tin cùng màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây hứa hẹn tạo nên màn đọ sức hấp dẫn và giằng co từng mét đất trên sân.

Phong độ thăng hoa của đôi bên

Đội chủ nhà Santa Clara đang thể hiện chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đáng chú ý, việc giành trọn điểm số ở 2 trận đấu gần đây nhất chứng minh lối chơi gắn kết cùng tinh thần hưng phấn mà tập thể này đang sở hữu.

Ở bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng cho thấy bản lĩnh ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận vừa qua. Dù vừa khép lại lần xuất quân gần nhất với kết quả chia điểm, những gì các cầu thủ SC Braga thể hiện vẫn cho thấy nền tảng thi đấu vô cùng chắc chắn và khó bị đánh bại.

Tương quan vị trí và lịch sử đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Santa Clara đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 4 với 14 điểm có được. Sự ổn định đã giúp đội chủ sân Estádio de São Miguel duy trì vị thế ở nhóm đầu. Trong khi đó, SC Braga đang bám đuổi ở vị trí thứ 7 cùng 10 điểm, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đối thủ xếp trên.

Tuy xếp sau ở vị trí bảng xếp hạng, SC Braga lại sở hữu lợi thế về tâm lý khi nhìn vào thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Braga chiếm ưu thế rõ rệt khi giành 3 chiến thắng, để hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Santa Clara. Điểm tựa lịch sử này chắc chắn tiếp thêm động lực cho đội khách trong chuyến hành quân sắp tới.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân bãi cùng phong độ bất bại kéo dài, Santa Clara nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của SC Braga trong các tình huống phản công và bản lĩnh đối đầu ấn tượng sẽ khiến trận đấu diễn ra cực kỳ chặt chẽ, khó lường đến tận những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Santa Clara · 1 thắng 1 hòa SC Braga · 3 thắng Santa Clara 2 - 1 SC Braga SC SC Braga 1 - 0 Santa Clara SB SC Braga 5 - 0 Santa Clara SB SC Braga 1 - 1 Santa Clara Hòa Santa Clara 0 - 2 SC Braga SB

Santa Clara 5 trận gần nhất H T T H T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất H T B T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T 4 Santa Clara 6 4 2 0 +7 14 T T H T T 5 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B 6 Estrela 6 2 4 0 +2 10 H T H T H 7 SC Braga 5 3 1 1 +2 10 T B T T H 8 GIL Vicente 6 2 2 2 0 8 H B B H T …