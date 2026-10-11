TRỰC TIẾP Trực tiếp Sassuolo vs AC Milan: Đội hình xuất phát Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón AC Milan lúc 23h00 ngày 11/10/2026, hứa hẹn tạo nên màn so tài kịch tính tại sân Mapei Stadium.

Sassuolo vs AC Milan SẮP BẮT ĐẦU • 23:00 23:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Sassuolo và AC Milan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:33 11/10/2026

Đội hình chính thức Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Aquilani AC Milan Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ruben Amorim 49 A. Murić 20 Van der Brempt 15 D. Ćaleta-Car 16 F. Leysen 3 J. Doig 17 Vasilije Adžić 18 N. Matić 50 D. Bakola 10 D. Berardi 94 S. Esposito 45 A. Laurienté 16 M. Maignan 34 Mario Gila 46 M. Gabbia 31 S. Pavlović 2 P. Estupiñán 21 S. Chukwueze 80 Y. Musah 12 A. Rabiot 22 Diego Moreira 11 C. Pulišić 9 Gonçalo Ramos Dự bị Sassuolo 6 Walukiewicz 7 C. Volpato 80 S. Turati 42 K. Thorstvedt 55 I. Sulemana 19 L. Skjellerup 12 G. Satalino 26 C. Odenthal 33 Rafael Obrador AC Milan 73 F. Camarda 41 L. P. Bouyer 33 D. Bartesaghi 96 L. Torriani 70 A. Cissè 23 F. Tomori 42 Terracciano 14 L. Modrić 8 Loftus-Cheek Cập nhật đội hình lúc 22:33 11/10/2026

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cuộc chạm trán AC Milan vào lúc 23h00 ngày 11/10/2026 tại sân vận động Mapei Stadium – Città del Tricolore sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho tham vọng của đội chủ nhà.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện tại là 4 điểm. Đội khách AC Milan đứng ở vị trí thứ 5 với 11 điểm, trong khi Sassuolo xếp thứ 10 với 7 điểm. Một kết quả thuận lợi trước đối thủ đứng ngay phía trên nhóm dẫn đầu sẽ giúp Sassuolo thu hẹp đáng kể cách biệt điểm số, đồng thời duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm tranh chấp vé tham dự đấu trường châu Âu.

Sự đối lập về tính ổn định trong phong độ gần đây

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, AC Milan đang thể hiện sự bền bỉ vượt trội. Đội bóng thành Milano duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, họ bước vào chuyến làm khách lần này với đà tâm lý hưng phấn nhờ mạch 2 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, nối tiếp sau chuỗi 2 trận hòa và 1 trận thắng trước đó. Sự ổn định trong cách vận hành lối chơi giúp AC Milan bảo toàn vị trí trong tốp 5 một cách thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, Sassuolo lại thể hiện diện mạo tương đối thất thường. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, xen kẽ 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Chuỗi kết quả thăng trầm khiến đội chủ sân Mapei chưa thể tạo ra cú bứt phá dứt khoát trên bảng xếp hạng dù họ luôn duy trì vị thế của một kẻ bám đuổi đáng gờm ngay sau nhóm đầu.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu tại Mapei Stadium

Dù có sự chênh lệch nhất định về điểm số hiện tại, thống kê đối đầu lại phản ánh tính chất giằng co giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sassuolo giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và AC Milan có 2 lần ca khúc khải hoàn. Điều này cho thấy Sassuolo không hề e sợ đối thủ và luôn biết cách gây ra những trở ngại lớn cho nửa đỏ đen thành Milano.

Điểm tựa sân nhà Mapei Stadium – Città del Tricolore sẽ là nhân tố quan trọng tiếp thêm động lực cho Sassuolo. Lối đá chủ động và kỷ luật của đội chủ nhà hứa hẹn sẽ va chạm quyết liệt với hệ thống đang vào guồng của AC Milan, tạo nên một thế trận chặt chẽ về mặt chiến thuật.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Với khoảng cách 4 điểm hiện hữu, cả hai đội đều có những tính toán riêng cho cuộc so tài này. AC Milan cần tiếp tục mạch bất bại để củng cố vị trí thứ 5 và áp sát nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Sassuolo hiểu rằng chỉ cần giữ lại trọn vẹn điểm số trên sân nhà, họ sẽ tiếp tục nuôi hy vọng áp sát nhóm dự cúp châu lục một cách rõ rệt hơn.

Trước một AC Milan sở hữu phong độ ổn định cao độ, Sassuolo nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế tối đa sai sót trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén. Sự thực dụng và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là yếu tố định đoạt kết quả của màn đọ sức đáng chú ý này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 1 thắng 2 hòa AC Milan · 2 thắng Sassuolo 2 - 0 AC Milan SAS AC Milan 2 - 2 Sassuolo Hòa AC Milan 6 - 1 Sassuolo AM Sassuolo 3 - 3 AC Milan Hòa AC Milan 1 - 0 Sassuolo AM

Sassuolo 5 trận gần nhất B T H H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất T B H H T 5 Trận 3-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 4 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T 5 AC Milan 5 3 2 0 +6 11 T H H T T 6 Napoli 6 3 1 2 +4 10 T H T B B … 9 Frosinone 6 3 1 2 +2 10 B T H T T 10 Sassuolo 5 2 1 2 0 7 B T H T B 11 Atalanta 5 2 0 3 -2 6 B B B T T …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ E. Pieragnolo (Knee Injury) ✚ C. Volpato (Thigh Injury) ✚ F. Cande (Knee Injury) ✚ S. Walukiewicz (Muscle Injury) AC Milan ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury)