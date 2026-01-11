TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Braga vs Famalicao: SC Braga ép sân, chưa có bàn thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa SC Braga và Famalicao thường có nhiều bàn thắng. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trước trận đấu lúc 03:30 ngày 02/11/2026.

SC Braga 0 - 0 Famalicao Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

40' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 61% - 39% Famalicao, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Vitor Carvalho (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Mathias De Amorim (Famalicao) nhận thẻ vàng (Dissent).

26' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 58% - 42% Famalicao, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 2.

21' Thẻ vàng Phút 21': Marcos Vinicios Lopes Moura (Famalicao) nhận thẻ vàng (Foul).

14' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 69% - 31% Famalicao, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Famalicao.

Cập nhật lúc 04:13 02/11/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Franclim Carvalho Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ricardo Silva 31 Bernardo Fontes 37 A. Barišić 6 Vitor Carvalho 22 Sergio Barcia 2 Víctor Gómez 8 João Moutinho 20 M. Dorgeles 7 Diogo Travassos 21 Ricardo Horta 9 Fran Navarro 77 Gabri Martínez 25 L. Carević 17 Rodrigo Pinheiro 15 Víctor Rofino 3 L. Realpe 2 Gustavo Garcia 6 van de Looi 14 Mathias De Amorim 18 R. Beney 10 Pedro Santos 7 Sorriso 70 G. Koutsias Dự bị SC Braga 44 A. Bajrami 29 J. Gorby 23 Huseinbašić 14 Lagerbielke 17 J. Milošević 50 Diego Rodrigues 12 Tiago Sá 34 E. Tıknaz 10 Pau Victor Famalicao 1 I. Zlobin 11 Óscar Aranda 4 van Breemen 30 Serafimović 33 P. Salas 8 Marcos Peña 28 Pedro Francisco 19 Paulo Moreira 24 Mathis Jangeal Cập nhật đội hình lúc 03:02 02/11/2026

SC Braga Thống kê Famalicao 61% Kiểm soát bóng 39% 8 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 4 Phạt góc 0 9 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Các cuộc đối đầu gần đây giữa SC Braga và Famalicao thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu trên sân Estádio Municipal de Braga lúc 03:30 ngày 02/11/2026 hứa hẹn một màn đôi công. Hai đội đang đứng liền kề nhau ở nửa trên bảng xếp hạng, với khoảng cách chỉ 1 điểm, nên cả hai đều có lý do để chơi tấn công ngay từ đầu.

Thế đối đầu: nhiều trận cân bằng, chủ nhà nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, SC Braga thắng 1 trận, hòa 4 trận và Famalicao chưa thắng trận nào. Đây là thế đối đầu rất cân bằng, ít khi có người thắng rõ rệt. Việc 4 trong 5 trận kết thúc với tỷ số hòa cho thấy mỗi khi hai đội chạm trán, thường khó có bên nào tạo được khoảng cách.

Tuy nhiên, SC Braga vẫn là đội duy nhất từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này. Điều đó giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin khi đón tiếp Famalicao.

Phong độ: SC Braga chững lại, Famalicao thăng trầm

Ở 5 trận gần nhất, SC Braga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần đây nhất của đội là một kết quả hòa, nhưng trước đó họ đã có chuỗi thua đáng lo ngại. Đội chủ nhà cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn giữ vị trí hiện tại.

Trong khi đó, Famalicao thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Phong độ của đội khách dao động nhưng nhỉnh hơn một chút về số trận thắng. Kết quả hòa ở trận gần nhất cho thấy họ vẫn đủ khả năng giành điểm trước những đối thủ cùng tầm.

Bảng xếp hạng: khoảng cách chỉ 1 điểm

SC Braga đang xếp hạng 10 với 11 điểm. Famalicao ngay phía sau ở hạng 11 với 10 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể: bên thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp, còn bên thua sẽ bị đối phương bỏ lại phía sau.

Điểm then chốt về chiến thuật

Do hai đội ngang tài ngang sức, nhịp độ và cách xử lý những phút đầu có thể quyết định diễn biến trận đấu. SC Braga sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát thế trận, nhất là khi họ cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Famalicao, với hai chiến thắng trong 5 trận gần nhất, có thể chọn cách chơi thoáng để khai thác khoảng trống mà đội chủ nhà để lại khi dâng cao.

Nếu cả hai cùng chọn lối chơi cởi mở, trận đấu nhiều khả năng sẽ có những pha chuyển đổi trạng thái liên tục và cơ hội ghi bàn cho cả hai phía.

Nhận định

Lịch sử đối đầu cân bằng, phong độ chưa thực sự ổn định và khoảng cách điểm số quá nhỏ là những yếu tố khiến trận đấu khó lường. SC Braga có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, còn Famalicao có phong độ gần đây khả quan hơn đôi chút. Với đặc điểm các cuộc chạm trán gần đây thường có nhiều bàn thắng, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giàu cảm xúc, nơi cả hai đội đều dám tấn công để giành điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Braga · 1 thắng 4 hòa Famalicao · 0 thắng SC Braga 2 - 2 Famalicao Hòa SC Braga 2 - 2 Famalicao Hòa Famalicao 1 - 2 SC Braga SB Famalicao 1 - 1 SC Braga Hòa SC Braga 3 - 3 Famalicao Hòa

SC Braga 5 trận gần nhất H B T B B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Famalicao 5 trận gần nhất H T B B T 9 Trận 2-4-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 9 Alverca 9 3 2 4 0 11 B T T T B 10 SC Braga 9 3 2 4 -2 11 B B B H T 11 Famalicao 9 2 4 3 +3 10 T B T H H 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H …