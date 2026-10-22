Trực tiếp SC Braga vs Gent: SC Braga nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Braga vs Gent: SC Braga nhân đôi cách biệt

Văn Thể22/10/2026 21:20

SC Braga đang tìm cách bám đuổi các đội phía trên khi đứng thứ 35 với 0 điểm, và họ tiếp Gent, đội đứng thứ 13 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 23/10/2026, giữa một đội đang thua liên tiếp và một đội bất bại 5 trận gần nhất.

SC Braga2 - 0GentHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: SC Braga 2 - 0 Gent.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (SC Braga): D. Huseinbasic vào sân thay R. Horta.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (SC Braga): Sergio Barcia vào sân thay A. Barisic.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 50% - 50% Gent, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 4.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Gent): G. De Meyer vào sân thay M. Sonko.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Gent): K. Wilson vào sân thay M. Paskotsi.

  • 76'BÀN THẮNG! SC Braga (2-0)

    Phút 76': G. Martinez (SC Braga) lập công (kiến tạo: V. Gomez). Tỷ số: 2 - 0.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 51% - 49% Gent, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (SC Braga): G. Martinez vào sân thay Gabriel Silva.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (SC Braga): D. E. Tiknaz vào sân thay Gorby.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Gent): E. H. Seck vào sân thay H. Goore.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Gent): L. Lopes vào sân thay M. Delorge.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 49% - 51% Gent, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (SC Braga): M. Dorgeles vào sân thay J. Milosevic.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 48% - 52% Gent, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': T. Sa (SC Braga) nhận thẻ vàng.

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Gent): L. Benes vào sân thay M. Balikwisha.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 50% - 50% Gent, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': M. Paskotsi (Gent) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': A. Barisic (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 52% - 48% Gent, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2.

  • 13'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 71% - 29% Gent, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

  • 3'BÀN THẮNG! SC Braga (1-0)

    Phút 3': V. Gomez (SC Braga) lập công (kiến tạo: Gorby). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Braga tiếp đón Gent.

Cập nhật lúc 03:49 23/10/2026

Đội hình chính thức
SC Braga
Sơ đồ 4-4-2
Gent
Sơ đồ 4-3-3
31
Bernardo Fontes
2
Victor Gómez
14
Gustaf Lagerbielke
37
Adrian Leon Barišić
26
Bright Arrey-Mbi
10
Pau Víctor
8
João Moutinho
29
Jean-Baptiste Gorby
11
Gabriel Silva
21
Ricardo Horta
17
Jovan Milošević
33
Davy Roef
3
Maksim Paskotsi
16
Christian Burgess
44
Siebe Van der Heyden
20
Tiago Araújo
45
Hyllarion Goore
27
Tibe De Vlieger
17
Mathias Delorge
7
Michel Ange Balikwisha
75
Ibrahima Cisse
11
Momodou Sonko
Dự bị
SC Braga
12 Tiago Sá6 Vítor Carvalho7 Diogo Travassos22 Sergio Barcia44 Adrian Bajrami16 Tomás Marqués20 Mario Dorgeles23 Denis Huseinbašić34 Demir Ege Tıknaz
Gent
30 Kjell Peersman35 Gilles De Meyer39 Abdul Ayinde56 Mamadou Diallo57 Matties Volckaert8 László Bénes10 Aimé Omgba14 Kyrell Wilson22 Leonardo Lopes
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
SC BragaThống kêGent
50%
Kiểm soát bóng
50%
15
Dứt điểm
9
6
Trúng đích
1
5
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
4

SC Braga đang ở phía sau trên bảng xếp hạng và cần những điểm số đầu tiên để bám đuổi nhóm trên. Đối thủ của họ là Gent, đội đứng thứ 13 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 23/10/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau khá xa về vị trí. Gent đứng thứ 13 với 3 điểm, còn SC Braga đứng thứ 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa họ là 3 điểm và 22 bậc.

Với SC Braga, đây là cơ hội để có điểm đầu tiên và bắt đầu rút ngắn khoảng cách với các đội phía trên. Với Gent, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vị trí hiện tại.

Phong độ: hai thái cực

Phong độ gần đây của hai đội trái ngược nhau. Trong 5 trận gần nhất, SC Braga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới đây nhất, trước đó họ có một trận hòa và một trận thắng.

Ngược lại, Gent chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Họ vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hai lần chạm trán gần nhất

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây và cả hai trận đều kết thúc với kết quả hòa. SC Braga chưa thắng và Gent cũng chưa thắng trong hai lần chạm trán ấy. Điều này cho thấy các cuộc gặp gỡ trước đó khá cân bằng, dù vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng hiện nay chênh lệch.

Điểm then chốt về chiến thuật

Gent bước vào trận với tâm lý vững vàng nhờ chuỗi bất bại. Họ nhiều khả năng sẽ giữ sự chắc chắn đã giúp họ không thua trong 5 trận gần nhất, và chờ cơ hội để tận dụng sự thiếu ổn định của chủ nhà.

SC Braga cần chặn đà sa sút sau 3 trận thua gần nhất. Họ sẽ phải kiên nhẫn và tránh mắc lỗi sớm, vì một bàn thua có thể khiến áp lực tăng lên khi họ vẫn chưa có điểm nào. Việc hai đội từng hòa nhau cả hai lần gần đây cũng cho thấy chủ nhà hoàn toàn có thể tạo được thế cân bằng nếu giữ được sự tập trung.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Gent đang chiếm ưu thế. Họ có chuỗi 5 trận bất bại, 3 điểm và đứng cao hơn 22 bậc. Tuy vậy, hai lần chạm trán gần nhất đều hòa là lý do để không loại trừ khả năng SC Braga tạo bất ngờ trên sân nhà.

Trận đấu sẽ cho thấy SC Braga có thể ngăn chuỗi thua và có điểm đầu tiên hay không, hay Gent tiếp tục duy trì mạch bất bại.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
SC Braga · 0 thắng2 hòaGent · 0 thắng
25/11/2016
Gent
2 - 2
SC Braga
Hòa
16/09/2016
SC Braga
1 - 1
Gent
Hòa
SC Braga
5 trận gần nhất
BBBHT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
3
Thủng lưới
Gent
5 trận gần nhất
HTTTH
7
Trận
4-3-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
12Brann1100+13T
13Gent1100+13T
14Twente1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
34FC Iberia 19991001-20B
35SC Braga1001-30B
36Kauno Žalgiris1001-40B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp SC Braga vs Gent: SC Braga nhân đôi cách biệt
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