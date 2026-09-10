TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Braga vs Sporting CP: Hết hiệp 1, SC Braga dẫn 1-0 Màn so tài lúc 02:15 ngày 10/10/2026 tại Estádio Municipal de Braga thu hút chú ý khi SC Braga và Sporting CP cùng bước vào trận đấu với điểm rơi phong độ cao.

SC Braga 1 - 0 Sporting CP Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! SC Braga (1-0) Phút 41': Rui Silva (Sporting CP) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 47% - 53% Sporting CP, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 43% - 57% Sporting CP, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 54% - 46% Sporting CP, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Sporting CP.

Cập nhật lúc 03:08 10/10/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Vicens Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges 31 Bernardo Fontes 22 Sergio Barcia 6 Vitor Carvalho 44 A. Bajrami 2 Víctor Gómez 29 J. Gorby 8 João Moutinho 11 Gabriel Silva 23 Huseinbašić 21 Ricardo Horta 10 Pau Victor 1 Rui Silva 13 Vagiannidis 72 Eduardo Quaresma 25 Gonçalo Inácio 22 Iván Fresneda 5 Sergi Altimira 4 S. Andersen 10 Geny Catamo 77 I. Doumbia 19 N. Irankunda 7 F. Ioannidis Dự bị SC Braga 26 B. Arrey-Mbi 78 João Carvalho 14 Lagerbielke 16 Tomás Marqués 7 Diogo Travassos 77 Gabri Martínez 17 J. Milošević 9 Fran Navarro 19 J. Wind Sporting CP 8 João Simões 28 J. Derry 58 Flávio Gonçalves 20 M. Araújo 9 Rafael Ferreira Nel 21 Pedro Lima 55 Ibrahima Ba 31 Luis Guilherme 30 Kaique Cập nhật đội hình lúc 01:48 10/10/2026

SC Braga Thống kê Sporting CP 47% Kiểm soát bóng 53% 2 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 0

Trận chạm trán giữa SC Braga và Sporting CP diễn ra lúc 02:15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estádio Municipal de Braga hứa hẹn mang đến diễn biến căng thẳng. Cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì màn trình diễn thăng hoa và phong độ ổn định ở những vòng đấu vừa qua, biến cuộc đối đầu này trở thành tâm điểm đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Điểm rơi phong độ ấn tượng của hai đội bóng

Sporting CP hành quân tới sân khách với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi thành tích thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Sporting CP đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy được.

Ở bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng không hề kém cạnh về mặt tinh thần thi đấu. Đội chủ sân Estádio Municipal de Braga giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc ca khúc khải hoàn ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua giúp SC Braga giữ vững vị trí thứ 6 với 11 điểm, duy trì khoảng cách bám đuổi sít sao với nhóm phía trên.

Lịch sử đối đầu và cán cân chiến thuật

Dù cả hai câu lạc bộ đều đạt trạng thái hưng phấn, lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Sporting CP áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 3 trận, trong khi SC Braga chưa có được lần nào hưởng trọn niềm vui chiến thắng trước đối thủ.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Estádio Municipal de Braga sẽ là điểm tựa quan trọng để SC Braga chủ động triển khai thế trận. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công. Ngược lại, Sporting CP với chuỗi toàn thắng gần đây chắc chắn sẽ nỗ lực áp đặt lối chơi để tiếp tục nối dài mạch trận bất bại.

Nhận định thế trận

Với tương quan phong độ đều đang ở mức cao, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ nhanh và tính cạnh tranh chiến thuật quyết liệt. Sporting CP sở hữu đôi chút ưu thế về mặt tâm lý nhờ thành tích đối đầu vượt trội, nhưng sự hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà của SC Braga hứa hẹn tạo nên một cục diện giằng co và khó lường trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Braga · 0 thắng 3 hòa Sporting CP · 2 thắng SC Braga 2 - 2 Sporting CP Hòa Sporting CP 1 - 1 SC Braga Hòa Sporting CP 1 - 1 SC Braga Hòa SC Braga 2 - 4 Sporting CP SC Sporting CP 5 - 0 SC Braga SC

SC Braga 5 trận gần nhất H T B T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 5 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất H H T T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T 4 Santa Clara 7 4 3 0 +7 15 H T T H T 5 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B 6 SC Braga 6 3 2 1 +2 11 H T B T T 7 Academico Viseu 7 3 2 2 0 11 T T T B H …