Trực tiếp SC Freiburg vs FC Schalke 04: SC Freiburg mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp SC Freiburg vs FC Schalke 04: SC Freiburg mở tỷ số

Văn Thể11/10/2026 17:26

SC Freiburg hướng tới việc bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón FC Schalke 04 trên sân nhà Europa-Park-Stadion, dựa trên chuỗi 5 trận toàn thắng đối đầu áp đảo.

SC Freiburg1 - 0FC Schalke 04Hiệp 1 — phút 30'
  • 30'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: SC Freiburg 1 - 0 FC Schalke 04.

  • 26'SC Freiburg ép sân

    Cầm bóng: SC Freiburg 58% - 42% FC Schalke 04, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 13'SC Freiburg ép sân

    Cầm bóng: SC Freiburg 72% - 28% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 10'BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0)

    Phút 10': Maximilian Eggestein (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Freiburg tiếp đón FC Schalke 04.

Cập nhật lúc 23:00 11/10/2026

Đội hình chính thức
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster
FC Schalke 04
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić
1
M. Backhaus
29
P. Treu
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
33
J. Makengo
8
M. Eggestein
16
Y. Engelhardt
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
7
D. Scherhant
31
I. Matanović
1
L. Karius
39
M. Wöber
25
N. Katić
4
H. Kuruçay
17
A. Gantenbein
23
S. El-Faouzi
13
S. Tanaka
8
R. Gosens
19
K. Karaman
20
J. Adamu
9
M. Sylla
Dự bị
SC Freiburg
42 K. Goto32 V. Grifo30 C. Günter9 L. Höler24 J. Huth22 Cyriaque Kalou Irié17 L. Kübler6 P. Osterhage37 Rosenfelder
FC Schalke 04
29 Dina Ebimbe10 E. Džeko7 Hwang Hee-Chan22 K. Müller6 Schallenberg5 T. Becker33 Vitalie Becker43 M. Ayhan24 A. Aouchiche
Cập nhật đội hình lúc 22:03 11/10/2026
SC FreiburgThống kêFC Schalke 04
58%
Kiểm soát bóng
42%
6
Dứt điểm
0
3
Trúng đích
0
4
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

SC Freiburg bước vào cuộc tiếp đón FC Schalke 04 vào lúc 22:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Europa-Park-Stadion với mục tiêu tối thượng: giành trọn điểm số để bám đuổi ngôi đầu bảng. Đang nắm giữ vị trí thứ 3 với 10 điểm, đội chủ nhà đứng trước thời cơ thuận lợi để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn hiện tại.

Điểm tựa phong độ và vị thế của SC Freiburg

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu ổn định với chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp và 1 trận hòa. Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đã giúp họ thu về 10 điểm, thiết lập vị trí vững chắc trong nhóm 3 đội dẫn đầu.

Sự thăng hoa này bắt nguồn từ sự đồng đều trong khâu vận hành chiến thuật. Được chơi trên sân nhà Europa-Park-Stadion, SC Freiburg hoàn toàn tự tin áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ và hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số với vị trí số một trên bảng xếp hạng.

FC Schalke 04 và bài toán ổn định phong độ

Ở bên kia chiến tuyến, FC Schalke 04 đang trải qua khởi đầu chật vật hơn rất nhiều. Đại diện vùng Ruhr hiện đứng ở vị trí thứ 12 với chỉ 5 điểm có được. Màn trình diễn của họ trong 4 trận gần đây bộc lộ nhiều sự thiếu ổn định khi ghi nhận 1 trận thua, 2 trận hòa và chỉ có đúng 1 chiến thắng.

Hàng phòng ngự của FC Schalke 04 thường gặp lúng túng mỗi khi phải chịu áp lực dồn dập từ các đội bóng có tổ chức tốt. Chuyến làm khách tại Europa-Park-Stadion lần này đặt ra bài toán hóc búa cho đội bóng đang xếp thứ 12 trong việc tìm cách phong tỏa các mũi nhọn của đối phương.

Ưu thế tuyệt đối từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Freiburg áp đảo tuyệt đối khi giành cả 5 chiến thắng, không để FC Schalke 04 có bất kỳ trận hòa hay thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho SC Freiburg. Nhìn chung, với phong độ ổn định, vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, SC Freiburg đang hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để hướng đến một kết quả có lợi, qua đó duy trì hy vọng bám đuổi cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
SC Freiburg · 5 thắng0 hòaFC Schalke 04 · 0 thắng
23/04/2023
SC Freiburg
4 - 0
FC Schalke 04
SF
30/10/2022
FC Schalke 04
0 - 2
SC Freiburg
SF
17/04/2021
SC Freiburg
4 - 0
FC Schalke 04
SF
17/12/2020
FC Schalke 04
0 - 2
SC Freiburg
SF
27/06/2020
SC Freiburg
4 - 0
FC Schalke 04
SF
SC Freiburg
5 trận gần nhất
THTTT
4
Trận
3-1-0
T-H-B
12
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
FC Schalke 04
5 trận gần nhất
TTHTH
4
Trận
1-2-1
T-H-B
3
Ghi (TB 0.8)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München5320+1211HTTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
4Bayer Leverkusen5311+610TTHTB
11Hamburger SV5203-106TTBBB
12FC Schalke 044121-15HTHB
13Eintracht Frankfurt5122-75BHTBH
Tình hình lực lượng
SC Freiburg
B. Ogbus (Injury)
B. Yilmaz (Knock)
B. Ogbus (Injury)
B. Yilmaz (Knock)
FC Schalke 04
D. Ljubicic (Knee Injury)
D. Ljubicic (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp SC Freiburg vs FC Schalke 04: SC Freiburg mở tỷ số
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