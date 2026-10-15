TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Freiburg vs FK Jablonec: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Cả hai đội đều đang có phong độ cao, với SC Freiburg thắng 4 và FK Jablonec thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

SC Freiburg 1 - 1 FK Jablonec Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

39' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 51% - 49% FK Jablonec, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 3 - 1); phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 2.

28' BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-1) Phút 28': A. Rusek (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: J. Slama). Tỷ số: 1 - 1.

27' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 58% - 42% FK Jablonec, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

15' BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0) Phút 15': V. Grifo (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': N. Tekijaski (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Tripping).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Freiburg 49% - 51% FK Jablonec, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SC Freiburg tiếp đón FK Jablonec.

Cập nhật lúc 02:49 16/10/2026

Đội hình chính thức SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 FK Jablonec Sơ đồ 4-2-3-1 1 Mio Backhaus 17 Lukas Kübler 28 Matthias Ginter 37 Maximilian Rosenfelder 30 Christian Günter 8 Maximilian Eggestein 6 Patrick Osterhage 22 Cyriaque Irié 14 Yuito Suzuki 32 Vincenzo Grifo 9 Lucas Höler 1 Jan Hanuš 18 Martin Cedidla 4 Nemanja Tekijaški 15 Dušan Pavlović 20 Jiří Sláma 13 Richard Sedláček 6 Nelson Okeke 7 Vakhtang Chanturishvili 17 Saidou Alioum Moubarak 21 Matěj Polidar 9 Antonín Růsek Dự bị SC Freiburg 21 Florian Müller 24 Jannik Huth 3 Philipp Lienhart 5 Anthony Jung 29 Philipp Treu 33 Jordy Makengo 16 Yannick Engelhardt 20 Rihito Yamamoto 31 Igor Matanović FK Jablonec 99 Klemen Mihelak 31 Evzen Maly 57 Filip Novák 8 Filip Zorvan 12 David Nykrin 14 Daniel Souček 24 Dominik Hollý 25 Sebastian Nebyla 19 Jan Chramosta Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

SC Freiburg Thống kê FK Jablonec 51% Kiểm soát bóng 49% 7 Dứt điểm 1 3 Trúng đích 1 5 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 2

SC Freiburg và FK Jablonec gặp nhau lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Europa-Park Stadion. Cả hai đều bước vào trận với phong độ cao và những chuỗi kết quả tích cực, nên đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang vào phom.

Phong độ của hai đội

SC Freiburg có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng. Trước đó là một trận hòa, rồi tiếp tục hai chiến thắng nữa.

FK Jablonec cũng đang ở trạng thái tốt. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ vừa thắng liên tiếp hai trận gần đây nhất, cho thấy tinh thần đang lên cao.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FK Jablonec đang đứng hạng 4, còn SC Freiburg đứng hạng 7. Cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội vì thế khá nhỏ, và cuộc đối đầu này hứa hẹn cân bằng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội cùng có phong độ cao, các chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. Một khoảnh khắc tập trung, một pha xử lý chính xác hoặc khả năng giữ nhịp độ ổn định trong 90 phút đều có thể tạo khác biệt.

SC Freiburg có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Thành tích không thua trong 5 trận gần nhất cũng là nền tảng tâm lý vững vàng cho đội chủ nhà. Ở chiều ngược lại, FK Jablonec sẽ muốn tận dụng đà thắng liên tiếp để mang về kết quả tốt trên sân khách.

Một điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả của đội khách có xen một trận thua. Điều này cho thấy họ chưa hoàn toàn bất bại như đối thủ. Tuy nhiên, hai chiến thắng ở những trận gần nhất đã giúp họ lấy lại sự tự tin cần thiết.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để tự tin. SC Freiburg nhỉnh hơn về độ ổn định nhờ chuỗi 5 trận không thua. FK Jablonec lại có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng và đang có đà thắng tốt.

Với phong độ tương đồng và khoảng cách thứ hạng không lớn, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co. Đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội sẽ là bên có lợi thế khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

SC Freiburg 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 2 Thủng lưới FK Jablonec 5 trận gần nhất T T H B T 6 Trận 4-0-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 5 Gent 0 0 0 0 0 0 6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại